Польша
Турция
Польша
Турнирное положение: Польша не смогла выйти в финальную часть чемпионата Европы напрямую, заняв третью позицию в группе.
Команда уступила две проходные позиции Албании и Чехии. Зато ей удалось пробиться через плей-офф благодаря победам над Эстонией (5:1) и по пенальти — Уэльсом (0:0).
Польша — Турция: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече крупно обыграла Украину на своем поле со счетом 3:1.
Этот успех стал для коллектива четвертым кряду в поединках, которые пришлись на квалификацию на Евро-2024 и товарищеские встречи этого года.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних семи матчах в разных турнирах Польша ни разу не проиграла при пяти победах и двух ничьих.
Это говорит об отличной форме хозяев, для которых грядущая игра будет последней перед стартом на континентальном первенстве.
Роберт Левандовски — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с тремя голами.
Турция
Турнирное положение: Турция смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, в группе отбора которого заняла первое место.
Команда лишь на один балл опередила вторую в квинтете Хорватию, а также на пять очков — Уэльс, который затем сыграл с ее нынешним соперником в плей-офф квалификации.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи сумела на чужом поле сыграть вничью с Италией (0:0).
Эта мировая прервала мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые пришлись на товарищеские встречи текущего года.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех матчах (в официальных и товарищеских встречах) Турция ни разу не выиграла при двух поражениях и двух ничьих.
Такая форма с одной стороны не сулит гостям хороших шансов на победу, с другой — то, что они смогли не проиграть на выезде Италии как минимум говорит об надежности их тылов.
Мухаммед Актюркоглу и Ченк Тосун — лучшие бомбардиры команды в отборе на чемпионат Европы с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей Польши забивали обе команды
- в четырех последних матчах Польша выиграла
- в трех из четырех последних матчей Турции забивали меньше 2,5 голов.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: Польша — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.40, победа Турции — в 2.90.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.85 и 1.95.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и их в трех из четырех их последних выездных поединков.
В семи из девяти последних матчей хозяев также был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в четырех их последних матчей.
Ставка: Польша победит за 2.40.