В рамках товарищеского матча 10 июня пройдет игра Польша — Турция. Начало — 21:45 (мск). Польша — Турция: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Польша

Турнирное положение: Польша не смогла выйти в финальную часть чемпионата Европы напрямую, заняв третью позицию в группе.

Команда уступила две проходные позиции Албании и Чехии. Зато ей удалось пробиться через плей-офф благодаря победам над Эстонией (5:1) и по пенальти — Уэльсом (0:0).

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече крупно обыграла Украину на своем поле со счетом 3:1.

Этот успех стал для коллектива четвертым кряду в поединках, которые пришлись на квалификацию на Евро-2024 и товарищеские встречи этого года.

Все прогнозы на Евро-2024

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних семи матчах в разных турнирах Польша ни разу не проиграла при пяти победах и двух ничьих.

Это говорит об отличной форме хозяев, для которых грядущая игра будет последней перед стартом на континентальном первенстве.

Роберт Левандовски — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с тремя голами.

Турция

Турнирное положение: Турция смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, в группе отбора которого заняла первое место.

Команда лишь на один балл опередила вторую в квинтете Хорватию, а также на пять очков — Уэльс, который затем сыграл с ее нынешним соперником в плей-офф квалификации.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи сумела на чужом поле сыграть вничью с Италией (0:0).

Эта мировая прервала мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые пришлись на товарищеские встречи текущего года.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех матчах (в официальных и товарищеских встречах) Турция ни разу не выиграла при двух поражениях и двух ничьих.

Такая форма с одной стороны не сулит гостям хороших шансов на победу, с другой — то, что они смогли не проиграть на выезде Италии как минимум говорит об надежности их тылов.

Мухаммед Актюркоглу и Ченк Тосун — лучшие бомбардиры команды в отборе на чемпионат Европы с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей Польши забивали обе команды

в четырех последних матчах Польша выиграла

в трех из четырех последних матчей Турции забивали меньше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Польша — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.40, победа Турции — в 2.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и их в трех из четырех их последних выездных поединков.

В семи из девяти последних матчей хозяев также был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в четырех их последних матчей.

Ставка: Польша победит за 2.40.