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    Продолжится ли победная серия Чехии?

    Чехия — Северная Македония. Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 10 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чехия — Северная Македония
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    Мартин Витик
    В рамках товарищеского матча 10 июня пройдет игра Чехия — Северная Македония. Начало — 19:00 (мск). Чехия — Северная Македония: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 10 Июня 2024 года

    Чехия

  • Прага
    •  Чехия 19:00 Северная Македония

    Северная Македония

  • Скопье
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    Чехия

    Турнирное положение: Чехия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в группе.

    По итогам восьми поединков отбора команда набрала 15 очков и отстал от победителя квинтета Албании по дополнительным показателям.

    Чехия — Северная Македония: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече разгромила Мальту на своем поле со счетом 7:1.

    Этот успех продлил победную серию коллектива до четырех поединков, которые пришлись на квалификацию на мундиаль и товарищеские встречи этого года.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Чехия ни разу не проиграла при пяти победах и одной ничьей.

    Все это говорит о блестящей форме хозяев, для который грядущая игра будет последней перед стартом на континентальном первенстве.

    Вацлав Черны и Томаш Соучек — лучшие бомбардиры команды в отборе на Евро-2024 с двумя голами.

    Северная Македония

    Турнирное положение: Северная Македония не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, в группе отбора которого занял предпоследнее, четвертое место в группе.

    После восьми матчей команда набрала восемь баллов и отстала от проходной второй строчки, которую заняла Италия, на шесть пунктов.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи потерпела поражение от Хорватии (0:3) на чужом поле.

    Эта неудача стала второй кряду для коллектива в поединках, которые пришлись на товарищеские встречи.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти матчах (в официальных и товарищеских встречах) Северная Македония ни разу не выиграла при двух ничьих и трех поражениях.

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    Очевидно, что такая форма не сулит коллективу особых шансов на успех против более классного соперника, у которого столь хорошая форма.

    Энис Барди и Элиф Эльмас — лучшие бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчей Чехии забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей Чехии забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей Северной Македонии было забито меньше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Чехия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.52. Ничья — в 4.20, победа Северной Македонии — в 6.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.82 и 1.98.

    Прогноз: в четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и их в трех последних домашних поединках на своем поле.

    В двух из трех последних матчах гостей на выезде также был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника при тотал больше 2,5 голов, ведь так было в их трех последних матчах.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30.

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    Чехия — Северная Македония. В рамках товарищеского матча 10 июня пройдет игра Чехия — Северная Македония. Начало — 19:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч Чехия — Северная Македония с коэффициентом 1.82.
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