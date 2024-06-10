Чехия
Северная Македония
Чехия
Турнирное положение: Чехия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в группе.
По итогам восьми поединков отбора команда набрала 15 очков и отстал от победителя квинтета Албании по дополнительным показателям.
Чехия — Северная Македония: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече разгромила Мальту на своем поле со счетом 7:1.
Этот успех продлил победную серию коллектива до четырех поединков, которые пришлись на квалификацию на мундиаль и товарищеские встречи этого года.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Чехия ни разу не проиграла при пяти победах и одной ничьей.
Все это говорит о блестящей форме хозяев, для который грядущая игра будет последней перед стартом на континентальном первенстве.
Вацлав Черны и Томаш Соучек — лучшие бомбардиры команды в отборе на Евро-2024 с двумя голами.
Северная Македония
Турнирное положение: Северная Македония не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, в группе отбора которого занял предпоследнее, четвертое место в группе.
После восьми матчей команда набрала восемь баллов и отстала от проходной второй строчки, которую заняла Италия, на шесть пунктов.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи потерпела поражение от Хорватии (0:3) на чужом поле.
Эта неудача стала второй кряду для коллектива в поединках, которые пришлись на товарищеские встречи.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах (в официальных и товарищеских встречах) Северная Македония ни разу не выиграла при двух ничьих и трех поражениях.
Очевидно, что такая форма не сулит коллективу особых шансов на успех против более классного соперника, у которого столь хорошая форма.
Энис Барди и Элиф Эльмас — лучшие бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчей Чехии забивали больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей Чехии забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей Северной Македонии было забито меньше 2,5 голов.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: Чехия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.52. Ничья — в 4.20, победа Северной Македонии — в 6.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.82 и 1.98.
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Прогноз: в четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и их в трех последних домашних поединках на своем поле.
В двух из трех последних матчах гостей на выезде также был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника при тотал больше 2,5 голов, ведь так было в их трех последних матчах.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30.