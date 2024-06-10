В рамках товарищеского матча 10 июня пройдет игра Чехия — Северная Македония. Начало — 19:00 (мск). Чехия — Северная Македония: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Чехия

Турнирное положение: Чехия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в группе.

По итогам восьми поединков отбора команда набрала 15 очков и отстал от победителя квинтета Албании по дополнительным показателям.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече разгромила Мальту на своем поле со счетом 7:1.

Этот успех продлил победную серию коллектива до четырех поединков, которые пришлись на квалификацию на мундиаль и товарищеские встречи этого года.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Чехия ни разу не проиграла при пяти победах и одной ничьей.

Все это говорит о блестящей форме хозяев, для который грядущая игра будет последней перед стартом на континентальном первенстве.

Вацлав Черны и Томаш Соучек — лучшие бомбардиры команды в отборе на Евро-2024 с двумя голами.

Северная Македония

Турнирное положение: Северная Македония не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, в группе отбора которого занял предпоследнее, четвертое место в группе.

После восьми матчей команда набрала восемь баллов и отстала от проходной второй строчки, которую заняла Италия, на шесть пунктов.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи потерпела поражение от Хорватии (0:3) на чужом поле.

Эта неудача стала второй кряду для коллектива в поединках, которые пришлись на товарищеские встречи.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах (в официальных и товарищеских встречах) Северная Македония ни разу не выиграла при двух ничьих и трех поражениях.

Очевидно, что такая форма не сулит коллективу особых шансов на успех против более классного соперника, у которого столь хорошая форма.

Энис Барди и Элиф Эльмас — лучшие бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчей Чехии забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Чехии забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей Северной Македонии было забито меньше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Чехия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.52. Ничья — в 4.20, победа Северной Македонии — в 6.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.82 и 1.98.

Прогноз: в четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и их в трех последних домашних поединках на своем поле.

В двух из трех последних матчах гостей на выезде также был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника при тотал больше 2,5 голов, ведь так было в их трех последних матчах.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30.