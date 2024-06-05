В первом поединке 1/8 финала кубка японской лиги «Касива Рейсол» на своем поле сыграет против «Нагоя Грампус». Встреча состоится 5 июня и начнется в 13:00 по мск. «Касива Рейсол» — «Нагоя Грампус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Касива Рейсол»

Турнирный путь: Эта команда в данном турнире преодолела уже два этапа, оба раза справившись с соперником в одноматчевом противостоянии..

В 1/32 финала «Касива Рейсол» прошла «Кусацу», обыграв ее в гостях со счетом 3:1. А в 1/16 финала она выбила «Фукуоку», победив ее дома 2:1.

Последние матчи: К этому поединку «желто-черные» подходят после двух поражений кряду в рамках чемпионата Японии. В этот период они сперва в гостях были разгромлены «Йокогама Ф-Маринос» 0:4, а затем на своем поле уступили «Фукуоке» со счетом 0:2.

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Касива Рейсол» подходит к этой игре с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой дважды проиграла. До этого же периода коллектив вышел победителем из трех встреч кряду. В таблице чемпионата Японии этот клуб идет в середине.

«Нагоя Грампус»

Турнирный путь: Данный коллектив также преодолел в этом соревновании два раунда, победив дважды в гостевых встречах.

Сперва «Нагоя Грампус» одолела низшелиговую «Омию» со счетом 2:0, а затем справилась и с «Йокогамой» ФК — 3:1.

Последние матчи: Несколько дней тому назад «красно-желтые» проиграли в матче чемпионата страны на выезде «Кавасаки» со счетом 1:2, тем самым прервав 4-матчевую серию без фиаско, в которой добились трех выигрышей.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Нагоя Грампус» в отрезке последних своих семи игр с учетом всех турниров смогла победить в четырех из них, раз еще за это время она сыграла вничью и дважды уступала. В турнирной таблице чемпионата Японии она на текущий момент идет на седьмом месте.

Статистика для ставок

«Касива Рейсол» дома выиграла три из четырех предыдущих встреч и раз проиграла

«Нагоя Грампус» в гостях победила в семи из девяти минувших матчей и дважды уступала

«Нагоя Грампус» выиграла у «Касивы Рейсол» в трех из пяти предыдущих очных игр при одном фиаско

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Касива Рейсол» — 2.20, победа «Нагоя Грампус» — 3.30, ничья — 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.26 и 1.61 соответственно.

Прогноз: «Нагоя Грампус» неплохо играет против предстоящего противника, да и на выезде в последнее время смотрится отлично. поэтому здесь ставим с Х на гостей.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.75.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет низовой тотал, ведь наверняка в первом поединке эти команды не будут форсировать события и строго сыграют в обороне.

Ставка: ТМ 2,0 за 2.16.