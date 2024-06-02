«Серветт»
Турнирное положение: команды их Женевы в этом сезоне смотрелась неплохо и до последнего боролась за самые высокие места.
В итоге женевский коллектив смог набрать 64 очка, финишировал третьим и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.
В Кубке страны «гранатовые» смогли пройти «Мейрин», «Бюль», «Лозанну», «Делемон» и «Винтертур».
Последние матчи: в прошлом туре женевцы смогли переиграть «Лугано» (2:0), но до этого проиграли «Янг Бойзу» (0:1) и «Цюриху» (1:2).
Перед этим же «Серветт» сыграл вничью с «Санкт-Галленом» (1:1) и переиграл «Винтертур» (2:1) и «Грассхоппер» (1:0).
Между этими играми подопечные Рене Вайлера переиграли «Винтертур» (1:0) в Кубке страны.
Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированный Энцо Кривелли и дисквалифицированные Бассиру Ндиайе и Омар Рекик.
Состояние команды: сезон можно назвать для «Серветта» удачным. Команда залезла в медали чемпионата страны, вышла в финал Кубка Швейцарии и участвовала на групповой стадии Лиги Европы.
Победа в Кубке может стать для «Серветта» вишенкой на торте, поскольку команда не выигрывала этот турнир с 2001 года.
«Лугано»
Турнирное положение: команда из одноименного города также удачно для себя завершила сезон чемпионата Швейцарии.
Коллектив из Лугано смог набрать 65 очков и стал вторым, пропустив вперед только «Янг Бойз».
В Кубке Швейцарии «белые» смогли пройти «Гунзвил», «Ланси», «Лозанну», «Базель» и «Сьон», обыграв всех на выезде.
Последние матчи: в прошлых турах «бьянконери» проиграли «Серветту» (0:2) и «Цюриху» (1:2), а до этого переиграли «Винтертур» (4:2) и «Янг Бойз» (1:0).
Перед этим «Лугано» уступил «Санкт-Галлену» (0:1), но победил «Лозанну» (2:0) и «Грассхоппер» (1:0).
Также между этими играми была победа над «Сьоном» (2:0) в Кубке Швейцарии.
Не сыграют: главный тренер команды Маттия Крочи-Торти не сможет рассчитывать на травмированных Лукаса Маи и Усмана Думбия.
Состояние команды:в прошлом сезоне «Лугано» был третьим, а в этом финишировал уже вторым и идет по нарастающей.
В целом, сезон для «Лугано» складывается довольно удачно, однако теперь задачей является завершить сезон победой в Кубке страны.
Статистика для ставок
- «Серветт» не проигрывает «Лугано» на протяжении 8 матчей
- «Серветт» проиграл только 2 матча из последних 7 во всех турнирах
- «Лугано» имеет серию без ничьих в 8 матчей
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Серветт» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.65, а победа «Лугано» — в 3.15.
ТБ 2,5 оценивается в 1.65, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.25.
- 1.75Боруссия Д — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.83Балтика — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 3.40Акрон — Урал: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Прогноз: между собой встречаются примерно равные команды, поэтому логично предположить, что основное время может завершиться вничью.
Ставка: ничья за 3.65.
Прогноз: также поставим на то, что болельщики все же увидят забитые мяча и обе команды смогут забить.
Ставка: обе забьют за 1.60.