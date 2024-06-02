2 июня в финале Кубка Швейцарии сыграют «Серветт» и «Лугано». Начало игры — в 15:00 мск. «Серветт» — «Лугано»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Серветт»

Турнирное положение: команды их Женевы в этом сезоне смотрелась неплохо и до последнего боролась за самые высокие места.

В итоге женевский коллектив смог набрать 64 очка, финишировал третьим и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.

В Кубке страны «гранатовые» смогли пройти «Мейрин», «Бюль», «Лозанну», «Делемон» и «Винтертур».

Последние матчи: в прошлом туре женевцы смогли переиграть «Лугано» (2:0), но до этого проиграли «Янг Бойзу» (0:1) и «Цюриху» (1:2).

Перед этим же «Серветт» сыграл вничью с «Санкт-Галленом» (1:1) и переиграл «Винтертур» (2:1) и «Грассхоппер» (1:0).

Все прогнозы на футбол

Между этими играми подопечные Рене Вайлера переиграли «Винтертур» (1:0) в Кубке страны.

Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированный Энцо Кривелли и дисквалифицированные Бассиру Ндиайе и Омар Рекик.

Состояние команды: сезон можно назвать для «Серветта» удачным. Команда залезла в медали чемпионата страны, вышла в финал Кубка Швейцарии и участвовала на групповой стадии Лиги Европы.

Победа в Кубке может стать для «Серветта» вишенкой на торте, поскольку команда не выигрывала этот турнир с 2001 года.

«Лугано»

Турнирное положение: команда из одноименного города также удачно для себя завершила сезон чемпионата Швейцарии.

Коллектив из Лугано смог набрать 65 очков и стал вторым, пропустив вперед только «Янг Бойз».

В Кубке Швейцарии «белые» смогли пройти «Гунзвил», «Ланси», «Лозанну», «Базель» и «Сьон», обыграв всех на выезде.

Последние матчи: в прошлых турах «бьянконери» проиграли «Серветту» (0:2) и «Цюриху» (1:2), а до этого переиграли «Винтертур» (4:2) и «Янг Бойз» (1:0).

Перед этим «Лугано» уступил «Санкт-Галлену» (0:1), но победил «Лозанну» (2:0) и «Грассхоппер» (1:0).

Также между этими играми была победа над «Сьоном» (2:0) в Кубке Швейцарии.

Не сыграют: главный тренер команды Маттия Крочи-Торти не сможет рассчитывать на травмированных Лукаса Маи и Усмана Думбия.

Состояние команды:в прошлом сезоне «Лугано» был третьим, а в этом финишировал уже вторым и идет по нарастающей.

В целом, сезон для «Лугано» складывается довольно удачно, однако теперь задачей является завершить сезон победой в Кубке страны.

Статистика для ставок

«Серветт» не проигрывает «Лугано» на протяжении 8 матчей

«Серветт» проиграл только 2 матча из последних 7 во всех турнирах

«Лугано» имеет серию без ничьих в 8 матчей

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Серветт» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.65, а победа «Лугано» — в 3.15.

ТБ 2,5 оценивается в 1.65, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.25.

Прогноз: между собой встречаются примерно равные команды, поэтому логично предположить, что основное время может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.65.

Прогноз: также поставим на то, что болельщики все же увидят забитые мяча и обе команды смогут забить.

Ставка: обе забьют за 1.60.