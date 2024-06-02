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    «Серветт» — «Лугано». Ставка (к. 3.65) и прогноз на футбол, Кубок Швейцарии, 2 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Серветт» — «Лугано»
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    «Серветт»
    2 июня в финале Кубка Швейцарии сыграют «Серветт» и «Лугано». Начало игры — в 15:00 мск. «Серветт» — «Лугано»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Серветт»

    Турнирное положение: команды их Женевы в этом сезоне смотрелась неплохо и до последнего боролась за самые высокие места.

    В итоге женевский коллектив смог набрать 64 очка, финишировал третьим и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.

    В Кубке страны «гранатовые» смогли пройти «Мейрин», «Бюль», «Лозанну», «Делемон» и «Винтертур».

    Последние матчи: в прошлом туре женевцы смогли переиграть «Лугано» (2:0), но до этого проиграли «Янг Бойзу» (0:1) и «Цюриху» (1:2).

    Перед этим же «Серветт» сыграл вничью с «Санкт-Галленом» (1:1) и переиграл «Винтертур» (2:1) и «Грассхоппер» (1:0).

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    Между этими играми подопечные Рене Вайлера переиграли «Винтертур» (1:0) в Кубке страны.

    Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированный Энцо Кривелли и дисквалифицированные Бассиру Ндиайе и Омар Рекик.

    Состояние команды: сезон можно назвать для «Серветта» удачным. Команда залезла в медали чемпионата страны, вышла в финал Кубка Швейцарии и участвовала на групповой стадии Лиги Европы.

    Победа в Кубке может стать для «Серветта» вишенкой на торте, поскольку команда не выигрывала этот турнир с 2001 года.

    «Лугано»

    Турнирное положение: команда из одноименного города также удачно для себя завершила сезон чемпионата Швейцарии.

    Коллектив из Лугано смог набрать 65 очков и стал вторым, пропустив вперед только «Янг Бойз».

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  • 28/05/2024

    • В Кубке Швейцарии «белые» смогли пройти «Гунзвил», «Ланси», «Лозанну», «Базель» и «Сьон», обыграв всех на выезде.

    Последние матчи: в прошлых турах «бьянконери» проиграли «Серветту» (0:2) и «Цюриху» (1:2), а до этого переиграли «Винтертур» (4:2) и «Янг Бойз» (1:0).

    Перед этим «Лугано» уступил «Санкт-Галлену» (0:1), но победил «Лозанну» (2:0) и «Грассхоппер» (1:0).

    Также между этими играми была победа над «Сьоном» (2:0) в Кубке Швейцарии.

    Не сыграют: главный тренер команды Маттия Крочи-Торти не сможет рассчитывать на травмированных Лукаса Маи и Усмана Думбия.

    Состояние команды:в прошлом сезоне «Лугано» был третьим, а в этом финишировал уже вторым и идет по нарастающей.

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    В целом, сезон для «Лугано» складывается довольно удачно, однако теперь задачей является завершить сезон победой в Кубке страны.

    Статистика для ставок

    • «Серветт» не проигрывает «Лугано» на протяжении 8 матчей

    • «Серветт» проиграл только 2 матча из последних 7 во всех турнирах

    • «Лугано» имеет серию без ничьих в 8 матчей

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Серветт» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.65, а победа «Лугано» — в 3.15.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.65, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.25.

    Прогноз: между собой встречаются примерно равные команды, поэтому логично предположить, что основное время может завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.65.

    Прогноз: также поставим на то, что болельщики все же увидят забитые мяча и обе команды смогут забить.

    Ставка: обе забьют за 1.60.

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    «Серветт» — «Лугано». 2 июня в финале Кубка Швейцарии сыграют «Серветт» и «Лугано». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Серветт» — «Лугано» с коэффициентом 3.65.
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