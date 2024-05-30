30 мая в первом стыковом матче за право играть в Лиге 1 чемпионата Франции по футболу сыграют «Сент-Этьен» и «Мец». Начало игры — в 21:30 мск. «Сент-Этьен» — «Мец»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сент-Этьен»

Турнирное положение: в регулярном чемпионате Лиги 2 «Сент-Этьен» расположился на третьем месте с 65 очками и получил право сразу играть в финале плей-офф своего дивизиона.

Последние матчи: в решающем матче плей-офф Лиги 2 за право сразиться с командой Лиги 1 «Сент-Этьен» уверенно на своем поле победил «Родез» со счетом 2:0.Преимущество «зеленых» не вызывало никакого сомнения на протяжении 90 минут, но сломить сопротивление соперника удалось только к концу встречи. Голы забивали Ирвин Кардона и Натаниэль Мбуку.

До этого в регулярном чемпионате была ничья дома с «Родезом» (1:1) и поражение в гостях от «КРМ» (1:2).

Не сыграют: травмированы Диарра и Ваджи, но это не игроки основы.

Состояние команды: в середине сезона в «Сент-Этьен» пришел очень качественный специалист Оливье Даль’Ольо, и при нем команда совершила мощный рывок из середины таблицы наверх, подтвердив статус одного из фаворитов турнира. Но немного не хватило сил в концовке, когда «зеленые» притормозили с победами и остановились в шаге от прямого выхода в Лигу 1.

«Мец»

Турнирное положение: регулярный чемпионат «Мец» в таблице Лиги 1 завершил на 16-м месте с 29 очками, команде придется играть стыковые матчи за право остаться в элитном дивизионе.

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Последние матчи: в 38-м туре команда опытного Ласло Болони уступила на своем поле «ПСЖ» (0:2) и окончательно потеряла шансы на сохранение прописки в Лиге 1.

Ранее было поражение в гостях от «Страсбурга» (1:2) и дома от «Ренна» (2:3).

Не сыграют: травмирован вингер Джоэль Асоро, это потеря, так как он основной игрок и задает скорость атакам на фланге.

Состояние команды: концовку сезона «Мец» смазал и опустился в зону стыковых матчей. У команды есть серьезные проблемы в линии обороны, проседает полузащита, фактически команда вторую часть сезона выезжала за счет грузинского нападающего Жоржа Микаутадзе, вернувшегося зимой в команду из «Аякса». Именно он принес команде львиную долю очков своими голами.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне команды играли в Лиге 2, и тогда «Мец» выиграл 3:2 дома, а затем 3:1 на своем поле

В позапрошлом сезоне «Сент-Этьен» победил дома 1:0, а в гостях сыграл 1:1

«Сент-Этьен» меньше всех пропустил в Лиге 2 — 31 мяч, «Мец» — одна из самых пропускающих команд Лиги 1 — 58 голов

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сент-Этьен» дают 2,18, а на «Мец» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,72, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: по своему составу «Сент-Этьен» значительно превосходит соперника, у него достаточно мастеров, поигравших на высоком уровне в АПЛ, Бундеслиге и Лиге 1.

По бюджету «зеленые» тоже превосходят «Мец», игра которого фактически зависит от Микаутадзе, его защита хозяев найдет способ прикрыть, что сразу снизится на потенциале команды.

Ставка: победа «Сент-Этьена» за 2,18.

Прогноз: хозяева довольно куражная команда с отличной средней линией и атакой, способная разгромить на своем поле и создать задел на ответную встречу.

Ставка: победа «Сент-Этьена» с форой -1 за 3,30.