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    ЦСКА и «Урал» забьют друг другу

    ЦСКА — «Урал». Ставка (к. 1.75) и прогноз на футбол, чемпионат России, 25 мая 2024 года

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    ЦСКА
    ЦСКА сыграет против «Урала» в матче последнего, 30-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 25 мая, начало — в 16:30 мск. ЦСКА — «Урал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Мая 2024 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 16:30 Урал

    Урал

  • Екатеринбург
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: «армейцы» провалили текущий сезон и уже абсолютно ни за что не борются.

    Сейчас команда из Москвы располагается на шестом месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 45 очков. Выше москвичи уже не подпимутся.

    ЦСКА — Урал: коэффициенты букмекеров

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    Московский коллектив за 29 матчей смог забить 54 мяча, а в свои ворота пропустил 40 мячей.

    Последние матчи: в прошлом туре «красно-сини» разгромили «Пари НН» (6:2), а до этого переиграли «Зенит» (1:0).

    Перед этим команда из столицы России сыграла вничью с «Рубином» (2:2) и уступила «Балтике» (1:3).

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    Также столичный коллектив недавно вылетел из Кубка России от «Зенита» (1:1, 0:0, по пенальти 5:4).

    Не сыграют: в лазарете ЦСКА находится Максим Мухин, который не сможет выйти на поле в этой игре.

    Состояние команды: этот сезона для подопечных Владимира Федотова можно считать провальным, поскольку команда финиширует вне топ-3 в РПЛ и не выиграет Кубок.

    Задачей ЦСКА на межсезонье является сохранить лидеров и точечно усилиться. Что касается Федотова, то ходят слухи о том, что он может быть уволен со своего поста.

    «Урал»

    Турнирное положение: команда из Екатеринбурга продолжает борьбу за сохранение прописки в элите.

    Сейчас екатеринбуржцы имеют в своем активе 30 очков и находятся на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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    • Екатеринбургский коллектив смог 30 раз поразить ворота соперника и 44 раза пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах уральцы сыграли вничью с «Оренбургом» (3:3) и «Факелом» (0:0).

    Перед этим «Урал» смог переиграть «Балтику» (2:1), поделил очки с «Рубином» (1:1) и уступил «Ростову» (0:1).

    Также не так давно подопечные Виктора Гончаренко вылетели из Кубка России, уступив «Ростову» (1:3).

    Не сыграют: не выйдет на поле только травмированный Олег Шатов.

    Состояние команды: «Урал» сейчас отделяет всего одно очко от зоны переходных матчей, поэтому екатеринбуржцам самое главное остаться в РПЛ и не играть «стыки».

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    Уральцы неплохо стартовали в этом сезоне, но вот середину дистанции провалили. Удачность сезона будет зависеть как раз от того, сохранит ли команда прописку в элите.

    Статистика для ставок

    • «Урал» не проигрывает на протяжении 4 матчей

    • ЦСКА не проигрывает на протяжении 5 матчей во всех турнирах

    • В первом круге «Урал» победил ЦСКА со счетом 2:1

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.80, победа «Урала» — в 3.25.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2.10, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.75.

    Прогноз: «Уралу» важно набрать очки в этой игре, чтобы чувствовать себя более спокойно, а вот ЦСКА вовсе ничего не нужно, поэтому спрогнозирует, что команда из Екатеринбурга не проиграет.

    Прогноз: в последних турах команды обычно идут вперед и показывают яркую игру, поэтому думается, что оба коллектива смогут забить.

    Ставки

    Ставка: победа «Урала» или ничья за 1.75.

    Ставка: обе забьют за 1.65.

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    ЦСКА — «Урал». ЦСКА сыграет против «Урала» в матче последнего, 30-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 25 мая, начало — в 16:30 мск. / Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Урал» с коэффициентом 1.75.
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