«НЕК Неймеген»
Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон провела продуктивно. В Эредивизии она финишировала на 6 строчке турнирной таблицы.
При этом «НЕК Неймеген» в среднем забивает ровно 2 гола за матч. Да и выиграла команда в 14 матчах из 34.
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла три зачетных балла. «НЕК Неймеген» разгромил «Алмере Сити» (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «НЕК Неймеген» разжился 2 победами. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Да и до последней виктории команда потерпела обидную коллизию. «НЕК Неймеген» дома уступил «Фейеноорду» (2:3).
Не сыграют: Ивандро Борхес Санчес, Филипп Сандлер, Барт ван Рой — травмированы.
Состояние команды: ныне «НЕК Неймеген» выглядит достаточно монолитно. Команде Рождера Мейере немного не хватает стабильности, но и козыри имеются!
Матчи с «Гоу Эхед Иглс» для команды традиционно складываются достаточно сложно. Из 5 последних очных встреч «НЕК Неймеген» по разу выиграл и уступил.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются преуспеть в атаке. Команда Мейера явно проведет начнет встречу максимально агрессивно.
«Гоу Эхед Иглс»
Турнирное положение: «Гоу Эхед Иглс» провел вполне приличный, как для себя, сезон. Команда финишировала в Эредивизии на 9 месте.
При этом «Гоу Эхед Иглс» выиграл и проиграл по 12 раз. Для привычного борца за выживание такой результат можно считать успешным.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда сумела победить. «Гоу Эхед Иглс» нанес поражение «Волендаму» (2:1).
Причем до того команда разгромно уступила «АЗ Алкмаару» (0:3). А вот с «Фортуной» она разошлась миром (0:0).
В 5 своих последних поединках команда выиграла лишь однажды. В них «Гоу Эхед Иглс» отличился 4 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: Джамал Амофа — дисквалифицирован.
Состояние команды: в последних своих матчах команда не преуспевает в плане результатов. Да и мощностей для выхода в еврокубки может не хватить.
Плюс «Гоу Эхед Иглс» уже более года не может обыграть «НЕК Неймеген» (1:0). Три последних очных встречи побед не принесли.
В кадровом плане у номинальных гостей относительный порядок. Да и мотивация пробиться в еврокубки никуда не делась!
Нет сомнений, что гости будут стремиться добыть положительный результат. «Гоу Эхед Иглс» явно будет действовать вторым номером.
Статистика для ставок
- «Гоу Эхед Иглс» не проигрывал в 2 своих последних выездных поединках
- «НЕК Неймеген» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Гоу Эхед Иглс» не побеждает оппонента в 3 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «НЕК Неймеген» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.52.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.77 и 2.06.
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Прогноз: Хозяева выглядят монолитнее соперника, и явно будут действовать с позиции силы.
«Гоу Эхед Иглс» в последних матчах выглядит не столь выгодно, да и оппонент неплохо атакует.
Ставка: Победа «НЕК Неймегена» за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из соперников.
Ставка: Обе не забьют за 2.18