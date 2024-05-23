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    «НЕК Неймеген» — «Гоу Эхед Иглс». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Эредивизия, 23 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «НЕК Неймеген» — «Гоу Эхед Иглс»
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    Роджер Мейер
    23 мая в 1/2 финала плей-офф чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «НЕК Неймеген» и «Гоу Эхед Иглс». Начало игры — в 19:45 мск. «НЕК Неймеген» — «Гоу Эхед Иглс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «НЕК Неймеген»

    Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон провела продуктивно. В Эредивизии она финишировала на 6 строчке турнирной таблицы.

    При этом «НЕК Неймеген» в среднем забивает ровно 2 гола за матч. Да и выиграла команда в 14 матчах из 34.

    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла три зачетных балла. «НЕК Неймеген» разгромил «Алмере Сити» (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «НЕК Неймеген» разжился 2 победами. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Да и до последней виктории команда потерпела обидную коллизию. «НЕК Неймеген» дома уступил «Фейеноорду» (2:3).

    Не сыграют: Ивандро Борхес Санчес, Филипп Сандлер, Барт ван Рой — травмированы.

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    Состояние команды: ныне «НЕК Неймеген» выглядит достаточно монолитно. Команде Рождера Мейере немного не хватает стабильности, но и козыри имеются!

    Матчи с «Гоу Эхед Иглс» для команды традиционно складываются достаточно сложно. Из 5 последних очных встреч «НЕК Неймеген» по разу выиграл и уступил.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются преуспеть в атаке. Команда Мейера явно проведет начнет встречу максимально агрессивно.

    «Гоу Эхед Иглс»

    Турнирное положение: «Гоу Эхед Иглс» провел вполне приличный, как для себя, сезон. Команда финишировала в Эредивизии на 9 месте.

    При этом «Гоу Эхед Иглс» выиграл и проиграл по 12 раз. Для привычного борца за выживание такой результат можно считать успешным.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда сумела победить. «Гоу Эхед Иглс» нанес поражение «Волендаму» (2:1).

    Причем до того команда разгромно уступила «АЗ Алкмаару» (0:3). А вот с «Фортуной» она разошлась миром (0:0).

    В 5 своих последних поединках команда выиграла лишь однажды. В них «Гоу Эхед Иглс» отличился 4 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Джамал Амофа — дисквалифицирован.

    Состояние команды: в последних своих матчах команда не преуспевает в плане результатов. Да и мощностей для выхода в еврокубки может не хватить.

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    Плюс «Гоу Эхед Иглс» уже более года не может обыграть «НЕК Неймеген» (1:0). Три последних очных встречи побед не принесли.

    В кадровом плане у номинальных гостей относительный порядок. Да и мотивация пробиться в еврокубки никуда не делась!

    Нет сомнений, что гости будут стремиться добыть положительный результат. «Гоу Эхед Иглс» явно будет действовать вторым номером.

    Статистика для ставок

    • «Гоу Эхед Иглс» не проигрывал в 2 своих последних выездных поединках

    • «НЕК Неймеген» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Гоу Эхед Иглс» не побеждает оппонента в 3 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «НЕК Неймеген» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.52.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.77 и 2.06.

    Прогноз: Хозяева выглядят монолитнее соперника, и явно будут действовать с позиции силы.

    «Гоу Эхед Иглс» в последних матчах выглядит не столь выгодно, да и оппонент неплохо атакует.

    Ставка: Победа «НЕК Неймегена» за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из соперников.

    Ставка: Обе не забьют за 2.18

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    «НЕК Неймеген» — «Гоу Эхед Иглс». 23 мая в 1/2 финала плей-офф чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «НЕК Неймеген» и «Гоу Эхед Иглс». Начало игры — в 19:45 мск. / Ставка и прогноз на матч «НЕК Неймеген» — «Гоу Эхед Иглс» с коэффициентом 2.02.
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