23 мая в 1/2 финала плей-офф чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «НЕК Неймеген» и «Гоу Эхед Иглс». Начало игры — в 19:45 мск. «НЕК Неймеген» — «Гоу Эхед Иглс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«НЕК Неймеген»

Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон провела продуктивно. В Эредивизии она финишировала на 6 строчке турнирной таблицы.

При этом «НЕК Неймеген» в среднем забивает ровно 2 гола за матч. Да и выиграла команда в 14 матчах из 34.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла три зачетных балла. «НЕК Неймеген» разгромил «Алмере Сити» (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «НЕК Неймеген» разжился 2 победами. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Да и до последней виктории команда потерпела обидную коллизию. «НЕК Неймеген» дома уступил «Фейеноорду» (2:3).

Не сыграют: Ивандро Борхес Санчес, Филипп Сандлер, Барт ван Рой — травмированы.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: ныне «НЕК Неймеген» выглядит достаточно монолитно. Команде Рождера Мейере немного не хватает стабильности, но и козыри имеются!

Матчи с «Гоу Эхед Иглс» для команды традиционно складываются достаточно сложно. Из 5 последних очных встреч «НЕК Неймеген» по разу выиграл и уступил.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются преуспеть в атаке. Команда Мейера явно проведет начнет встречу максимально агрессивно.

«Гоу Эхед Иглс»

Турнирное положение: «Гоу Эхед Иглс» провел вполне приличный, как для себя, сезон. Команда финишировала в Эредивизии на 9 месте.

При этом «Гоу Эхед Иглс» выиграл и проиграл по 12 раз. Для привычного борца за выживание такой результат можно считать успешным.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда сумела победить. «Гоу Эхед Иглс» нанес поражение «Волендаму» (2:1).

Причем до того команда разгромно уступила «АЗ Алкмаару» (0:3). А вот с «Фортуной» она разошлась миром (0:0).

В 5 своих последних поединках команда выиграла лишь однажды. В них «Гоу Эхед Иглс» отличился 4 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Джамал Амофа — дисквалифицирован.

Состояние команды: в последних своих матчах команда не преуспевает в плане результатов. Да и мощностей для выхода в еврокубки может не хватить.

Плюс «Гоу Эхед Иглс» уже более года не может обыграть «НЕК Неймеген» (1:0). Три последних очных встречи побед не принесли.

В кадровом плане у номинальных гостей относительный порядок. Да и мотивация пробиться в еврокубки никуда не делась!

Нет сомнений, что гости будут стремиться добыть положительный результат. «Гоу Эхед Иглс» явно будет действовать вторым номером.

Статистика для ставок

«Гоу Эхед Иглс» не проигрывал в 2 своих последних выездных поединках

«НЕК Неймеген» в среднем забивает 2 гола за матч

«Гоу Эхед Иглс» не побеждает оппонента в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «НЕК Неймеген» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.52.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.77 и 2.06.

Прогноз: Хозяева выглядят монолитнее соперника, и явно будут действовать с позиции силы.

«Гоу Эхед Иглс» в последних матчах выглядит не столь выгодно, да и оппонент неплохо атакует.

Ставка: Победа «НЕК Неймегена» за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.18