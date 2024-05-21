21 мая в 8-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бунедкор» и «Локомотив» Ташкент. Начало игры — в 17:00 мск. «Бунедкор» — «Локомотив» Ташкент: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бунедкор»

Турнирное положение: «Бунедкор» нынешний чемпионат проводит крайне слабо. На данный момент команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.

При этом «Бунедкор» в 7 матчах забил лишь 4 мяча. Да и оборона команды ошибается чересчур часто: 13 пропущенных мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда снова не сумела победить. «Бунедкор» расписал мировую с «Насафом» (0:0).

Причем не забивает «Бунедкор» уже в 4 матчах подряд. Да и по игре команда нынче явно стоит на вылет.

Вообще же, команда проиграла в 4 матчах из 7. Да и познать радость победы в нынешнем чемпионате ей еще не удалось.

Не сыграют: Момсило Расо — дисквалифицирован.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит не лучшим образом. Хотя потенциально «Бунедкор» обязан выбираться со дна турнирной таблицы.

Матчи против ташкентцев для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Бунедкор» извлек 2 победы при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться добыть свою первую победу в чемпионате. Так что ждем от них острых атак.

«Локомотив» Ташкент

Турнирное положение: Старт чемпионата команда провела ниже своих возможностей. Ныне «Локомотив» Ташкент располагается на 10 месте турнирной таблицы.

Притом, команда лишь на 3 очка опережает опасную зону. Да и забивает «Локомотив» Ташкент в среднем гол за матч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Дома она уступила АГМК (0:2).

А вот до того ташкентцы разгромно уступили «Навбахору» (0:4). Да и с «Андижаном» не сложилось — поражение 1:2.

В двух последних матчах ташкентцы не сумели отличиться. «Локомотив» Ташкент нынче переживает явный кризис жанра.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Локомотив» Ташкент явно не преуспевает. Да и серия из трех поражений явно угнетает.

Выиграли железнодорожники только в двух матчах чемпионата. Правда, одна из побед пришлась на поединок с действующим чемпионом «Пахтакором» (3:0).

Сможет ли «Локомотив» Ташкент добыть свою 3 победу в чемпионате?! Плюс оппонент нынче смотрится блекло.

Наверняка гости будут действовать первым номером. Ташкентцам пора подниматься ближе к топ-5.

Статистика для ставок

«Бунедкор» еще не добыл ни одной победы в чемпионате

«Локомотив» Ташкент проиграл в 3 своих последних матчах

«Бунедкор» пропустил больше всех в лиге — 13 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бунедкор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.51. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: Номинальные гости сейчас сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

«Локомотив» Ташкент имеет достаточно высокий потенциал, и явно воспользуется проблемами «Бунедкора».

Ставка: Победа «Локомотива» Ташкент за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме не будет победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.09