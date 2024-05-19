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    Сможет ли «Бетис» одолеть басков?

    «Бетис» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.66) и прогноз на футбол, Примера, 19 мая 2024 года

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    19 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 20:00 мск. «Бетис» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Мая 2024 года

    Бетис

  • Севилья
    •  Бетис 20:00 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •

    «Бетис»

    Турнирное положение: Севильцы привычно сражаются за выход в еврокубки. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом отставание от 6 позиции минимальное. Да и очков «Бетис» растерял многовато, выиграв всего лишь в 14 матчах из 36.

    Бетис — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла два очка. «Бетис» не сумел переиграть «Лас-Пальмас» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    А вот до того «Бетис» расписал мировую в дерби с «Севильей». Соперники обменялись забитыми мячами.

    Не сыграют: Чими Авилья, Седрик Бакамбу, Марк Бартра, Герман Песселья, Ассане Диао — травмированы. Айтор Руибаль — дисквалифицирован.

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    Состояние команды: наиболее актуальной проблемой команды является почти никогда не пустеющий лазарет. Да и победы даются севильцам с натугой.

    Матчи против «доностьяррас» для команды традиционно складываются довольно удачно. Из 5 последних очных поединков «Бетис» выиграл 2 раза при 3 паритетах.

    Наверняка хозяева будут активно атаковать. Иско и его партнеры в случае победы как раз обойдут басков.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: Баски сражаются за прямой выход в групповой этап Лиги Европы. На текущий момент команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Реал Сосьедад» достаточно неплохо обороняется. В среднем «доностьяррас» пропускают гол за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Реал Сосьедад» минимально одолел «Валенсию».

    В пяти последних матчах «Реал Сосьедад» победила всего лишь дважды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 4 пропущенных.

    При этом команда имеет огромные кадровые проблемы. Да и результаты стабильными никак не назовешь.

    Не сыграют: Хавьер Галан, Айхен Муньос, Игорь Субельдиа, Мартин Субименди, Карлос Фернандес — дисквалифицированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Реал Сосьедад» выглядит нестабильно. Зато баски имеют все шансы пробиться в групповой этап Лиги Европы.

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    Баски, ко всему прочему, еще и все в кадровых проблемах. Сразу полсостава команды огребли дисквалификации.

    Плюс «Реал Сосьедад» крайне слабо выглядит в атаке. В среднем команда забивает немногим более гола за матч.

    Более того, «доностьяррас» не забивали в ворота «Бетиса» в 6 последних очных встречах. А вот последняя победа над севильцами случилась еще 3 с половиной года назад.

    Статистика для ставок

    • «Бетис» больше 3 лет не пропускал от басков

    • «Бетис» не проигрывает 6 матчей кряду

    • Два последних очных поединка этих соперников завершились сухими ничьими

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.66. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.08.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.38 и 1.68.

    Прогноз: Севильцы нынче явно сильнее соперника, и наверняка будут максимально активны в атаке.

    «Бетис» мотивирован побороться за попадание в первую шестерку, к тому же в отличной форме находится Иско.

    Ставка: Победа «Бетиса» за 2.66.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме будет зафиксирована ничья.

    Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.30

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    «Бетис» — «Реал Сосьедад». 19 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 2.66.
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