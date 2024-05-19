19 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 20:00 мск. «Бетис» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бетис»

Турнирное положение: Севильцы привычно сражаются за выход в еврокубки. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом отставание от 6 позиции минимальное. Да и очков «Бетис» растерял многовато, выиграв всего лишь в 14 матчах из 36.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла два очка. «Бетис» не сумел переиграть «Лас-Пальмас» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

А вот до того «Бетис» расписал мировую в дерби с «Севильей». Соперники обменялись забитыми мячами.

Не сыграют: Чими Авилья, Седрик Бакамбу, Марк Бартра, Герман Песселья, Ассане Диао — травмированы. Айтор Руибаль — дисквалифицирован.

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Состояние команды: наиболее актуальной проблемой команды является почти никогда не пустеющий лазарет. Да и победы даются севильцам с натугой.

Матчи против «доностьяррас» для команды традиционно складываются довольно удачно. Из 5 последних очных поединков «Бетис» выиграл 2 раза при 3 паритетах.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Иско и его партнеры в случае победы как раз обойдут басков.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: Баски сражаются за прямой выход в групповой этап Лиги Европы. На текущий момент команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Реал Сосьедад» достаточно неплохо обороняется. В среднем «доностьяррас» пропускают гол за матч.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Реал Сосьедад» минимально одолел «Валенсию».

В пяти последних матчах «Реал Сосьедад» победила всего лишь дважды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 4 пропущенных.

При этом команда имеет огромные кадровые проблемы. Да и результаты стабильными никак не назовешь.

Не сыграют: Хавьер Галан, Айхен Муньос, Игорь Субельдиа, Мартин Субименди, Карлос Фернандес — дисквалифицированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Реал Сосьедад» выглядит нестабильно. Зато баски имеют все шансы пробиться в групповой этап Лиги Европы.

Баски, ко всему прочему, еще и все в кадровых проблемах. Сразу полсостава команды огребли дисквалификации.

Плюс «Реал Сосьедад» крайне слабо выглядит в атаке. В среднем команда забивает немногим более гола за матч.

Более того, «доностьяррас» не забивали в ворота «Бетиса» в 6 последних очных встречах. А вот последняя победа над севильцами случилась еще 3 с половиной года назад.

Статистика для ставок

«Бетис» больше 3 лет не пропускал от басков

«Бетис» не проигрывает 6 матчей кряду

Два последних очных поединка этих соперников завершились сухими ничьими

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.66. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.08.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.38 и 1.68.

Прогноз: Севильцы нынче явно сильнее соперника, и наверняка будут максимально активны в атаке.

«Бетис» мотивирован побороться за попадание в первую шестерку, к тому же в отличной форме находится Иско.

Ставка: Победа «Бетиса» за 2.66.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.30