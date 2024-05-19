Бетис
Реал Сосьедад
«Бетис»
Турнирное положение: Севильцы привычно сражаются за выход в еврокубки. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом отставание от 6 позиции минимальное. Да и очков «Бетис» растерял многовато, выиграв всего лишь в 14 матчах из 36.
Бетис — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла два очка. «Бетис» не сумел переиграть «Лас-Пальмас» (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.
А вот до того «Бетис» расписал мировую в дерби с «Севильей». Соперники обменялись забитыми мячами.
Не сыграют: Чими Авилья, Седрик Бакамбу, Марк Бартра, Герман Песселья, Ассане Диао — травмированы. Айтор Руибаль — дисквалифицирован.
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Состояние команды: наиболее актуальной проблемой команды является почти никогда не пустеющий лазарет. Да и победы даются севильцам с натугой.
Матчи против «доностьяррас» для команды традиционно складываются довольно удачно. Из 5 последних очных поединков «Бетис» выиграл 2 раза при 3 паритетах.
Наверняка хозяева будут активно атаковать. Иско и его партнеры в случае победы как раз обойдут басков.
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: Баски сражаются за прямой выход в групповой этап Лиги Европы. На текущий момент команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Реал Сосьедад» достаточно неплохо обороняется. В среднем «доностьяррас» пропускают гол за матч.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Реал Сосьедад» минимально одолел «Валенсию».
В пяти последних матчах «Реал Сосьедад» победила всего лишь дважды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 4 пропущенных.
При этом команда имеет огромные кадровые проблемы. Да и результаты стабильными никак не назовешь.
Не сыграют: Хавьер Галан, Айхен Муньос, Игорь Субельдиа, Мартин Субименди, Карлос Фернандес — дисквалифицированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Реал Сосьедад» выглядит нестабильно. Зато баски имеют все шансы пробиться в групповой этап Лиги Европы.
Баски, ко всему прочему, еще и все в кадровых проблемах. Сразу полсостава команды огребли дисквалификации.
Плюс «Реал Сосьедад» крайне слабо выглядит в атаке. В среднем команда забивает немногим более гола за матч.
Более того, «доностьяррас» не забивали в ворота «Бетиса» в 6 последних очных встречах. А вот последняя победа над севильцами случилась еще 3 с половиной года назад.
Статистика для ставок
- «Бетис» больше 3 лет не пропускал от басков
- «Бетис» не проигрывает 6 матчей кряду
- Два последних очных поединка этих соперников завершились сухими ничьими
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.66. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.08.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.38 и 1.68.
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Прогноз: Севильцы нынче явно сильнее соперника, и наверняка будут максимально активны в атаке.
«Бетис» мотивирован побороться за попадание в первую шестерку, к тому же в отличной форме находится Иско.
Ставка: Победа «Бетиса» за 2.66.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме будет зафиксирована ничья.
Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.30