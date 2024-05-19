19 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Ницца». Начало игры — в 22:00 мск. «Лилль» — «Ницца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» пытается удержаться в тройке лидеров. За тур до финиша команда находится на искомом 3 месте турнирной таблицы.

При этом команда имеет столько же очков, сколько и «Брест» — по 58. Да и пропускает «Лилль» в среднем гол за матч.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела победить. «Лилль» сломил сопротивление «Нанта» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Очевидно, что команда мотивирована сохранить за собой 3 строчку. Она дает привилегию квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов.

Не сыграют: Лукас Шевалье, Юсуф Языджы — травмированы.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: «доги» в последнее время крайне нестабильны. Да и победы команде даются натужно.

Матчи против «Ниццы» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних поединках «Лилль» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

И уж наверняка хозяева постараются преуспеть в плане реализации. Плюс оппонент утратил турнирную мотивацию.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» пробилась в групповой этап Лиги Европы. Команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Ницца» выиграла лишь в 15 матчах из 33. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 38 мячей в 36 сыгранных поединках.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда осталась без очковых приобретений. «Ницца» уступила чемпиону ПСЖ (1:2).

В пяти последних матчах «Ницца» выиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

При этом команда уже абсолютно спокойно доигрывает сезон. Между тем, сдаваться на милость «догов» гости не собираются.

Не сыграют: Софиан Диоп — травмирован. Мельвин Бард — дисквалифицирован.

Состояние команды: на заключительном турнирном отрезке «Ницца» выступает неровно. Да и отсутствие мотивации на конец сезона не может не сказываться.

В кадровом плане у «Ниццы» также не все ладно. Да и вряд ли находящиеся в обойме исполнители будут особо надрываться.

Зато оборона команды действует, как часы. В 33 поединках Лиги 1 в ее воротах побывало всего лишь 27 мячей.

Вот только «Ницца» забивает с заметным скрипом. А вот ведущий форвард Терем Моффи отличился 11 точными ударами.

Статистика для ставок

«Ницца» не проигрывает «догам» в 3 последних поединках

«Ницца» забивает в среднем чуть более гола за матч

Обе команды в среднем пропускают менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.19, а победа оппонента — в скромные 5.59.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.85 и 2.11.

Прогноз: «Лилль» выглядит сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

«Лилль» будет стремиться сохранить за собой 3 место в таблице, да и оппонент уже не мотивирован.

Ставка: Победа «Лилля» в 1 тайме за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют меньше 3 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.11