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    «Доги» мгновенно загрызут «Ниццу»

    «Лилль» — «Ницца». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига 1, 19 мая 2024 года

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    Джонатан Дэвид
    19 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Ницца». Начало игры — в 22:00 мск. «Лилль» — «Ницца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Мая 2024 года

    Лилль

  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 22:00 Ницца

    Ницца

  • Франция. Лига 1
    •

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» пытается удержаться в тройке лидеров. За тур до финиша команда находится на искомом 3 месте турнирной таблицы.

    При этом команда имеет столько же очков, сколько и «Брест» — по 58. Да и пропускает «Лилль» в среднем гол за матч.

    Лилль — Ницца: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела победить. «Лилль» сломил сопротивление «Нанта» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Очевидно, что команда мотивирована сохранить за собой 3 строчку. Она дает привилегию квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов.

    Не сыграют: Лукас Шевалье, Юсуф Языджы — травмированы.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: «доги» в последнее время крайне нестабильны. Да и победы команде даются натужно.

    Матчи против «Ниццы» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних поединках «Лилль» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    И уж наверняка хозяева постараются преуспеть в плане реализации. Плюс оппонент утратил турнирную мотивацию.

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Ницца» пробилась в групповой этап Лиги Европы. Команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ницца» выиграла лишь в 15 матчах из 33. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 38 мячей в 36 сыгранных поединках.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда осталась без очковых приобретений. «Ницца» уступила чемпиону ПСЖ (1:2).

    В пяти последних матчах «Ницца» выиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    При этом команда уже абсолютно спокойно доигрывает сезон. Между тем, сдаваться на милость «догов» гости не собираются.

    Не сыграют: Софиан Диоп — травмирован. Мельвин Бард — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на заключительном турнирном отрезке «Ницца» выступает неровно. Да и отсутствие мотивации на конец сезона не может не сказываться.

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    В кадровом плане у «Ниццы» также не все ладно. Да и вряд ли находящиеся в обойме исполнители будут особо надрываться.

    Зато оборона команды действует, как часы. В 33 поединках Лиги 1 в ее воротах побывало всего лишь 27 мячей.

    Вот только «Ницца» забивает с заметным скрипом. А вот ведущий форвард Терем Моффи отличился 11 точными ударами.

    Статистика для ставок

    • «Ницца» не проигрывает «догам» в 3 последних поединках

    • «Ницца» забивает в среднем чуть более гола за матч

    • Обе команды в среднем пропускают менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.19, а победа оппонента — в скромные 5.59.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.85 и 2.11.

    Прогноз: «Лилль» выглядит сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    «Лилль» будет стремиться сохранить за собой 3 место в таблице, да и оппонент уже не мотивирован.

    Ставка: Победа «Лилля» в 1 тайме за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют меньше 3 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.11

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    «Лилль» — «Ницца». 19 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Ницца». Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Ницца» с коэффициентом 2.15.
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