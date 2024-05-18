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    «Хетафе» выстоит в этой игре

    «Алавес» — «Хетафе». Ставка (к. 1.80) и прогноз на чемпионат Испании 18 мая 2024 года

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    Хосе Бордалас — тренер «Хетафе»
    18 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Хетафе». Начало игры — в 22:00 мск. «Алавес» — «Хетафе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Мая 2024 года

    Алавес

  • Витория
    •  Алавес 22:00 Хетафе

    Хетафе

  • Хетафе
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    «Алавес»

    Турнирное положение: после 36 туров «Алавес» занимает 11 место в таблице Примеры с 42 очками и фактически не решает никаких задач в чемпионате.

    Последние матчи: в предыдущем туре команда потерпела разгромное поражение от мадридского «Реала» со счетом 0:5. Чемпион страны с ходу показал, кто хозяин на поле и ничего дал сделать баскам у своих ворот.

    Алавес — Хетафе: коэффициенты букмекеров

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    Ранее «Алавес» на своем поле сыграл вничью с «Жироной» (2:2) и выиграл в гостях у «Валенсии» (1:0).

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    • Не сыграют: травмирован основной защитник Седлар.

    Состояние команды: фактически команда Луиса Гарсии доигрывает чемпионат, который получился для нее очень удачным. «Алавес» задолго до финиша обеспечил себе сохранение места в Примере, показывал качественный атакующий футбол и со многими грандами бодался на равных.

    «Хетафе»

    Турнирное положение: за два тура до конца чемпионата «Хетафе» располагается на 10-м месте в таблице Примеры с 43 очками. Команда уже не попадет в еврокубки и может играть в свое удовольствие.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Последние матчи: в 35-м туре подопечные Хосе Бордаласа неожиданно слабо сыграли против похожего по стилю «Атлетико», уступив ему со счетом 0:3. Фактически в том матче всю игру сделал Гризманн, оформивший хет-трик. Остановить француза защита «Хетафе» не смогла.

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    До этого «Хетафе» уступил «Кадису» (0:1) и «Реалу» (0:3).

    Не сыграют: травмированы Арамбарри, Даконам, Борха Майораль, Горка Ривера.

    Состояние команды: команда провела неоднозначный и неровный сезон. Агрессивный стиль Бордаласа был не так эффективен, как прежде, многие соперники научились с ним бороться.

    Тем не менее, он имеет право на жизнь, а сам Бордалас всегда был качественным тренером.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Хетафе» победил со счетом 1:0

    • В прошлом сезоне обе встречи завершились вничью (2:2, 1:1)

    • «Хетафе» имеет серию из трех поражений кряду и не забил ни одного мяча, «Алавес» за тот же период взял 4 очка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Алавеса» дают 2,08, а на «Хетафе» — 4,10, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,53, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,60.

    Прогноз: несмотря на не очень хорошую форму «Хетафе», эту команду точно не стоит сбрасывать со счетом. Даже с учетом всех потерь состав у нее гораздо сильнее, чем у «Алавеса», а тренер Бордалас наверняка провел жесткий разбор после поражения в последнем туре и дополнительно мотивировал игроков.

    Ставка: «Хетафе» не проиграет за 1,80.

    Прогноз: обе команды были разгромлены в прошлом туре, поэтому наверняка будут заведены и постараются реабилитироваться за свою игру. Также не стоит забывать, что игра практически не имеет никакого турнирного значения.

    Ставка: тотал больше 3 за 3,90.

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    «Алавес» — «Хетафе». 18 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Хетафе». Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Хетафе» с коэффициентом 1.80.
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