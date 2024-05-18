Алавес
Хетафе
«Алавес»
Турнирное положение: после 36 туров «Алавес» занимает 11 место в таблице Примеры с 42 очками и фактически не решает никаких задач в чемпионате.
Последние матчи: в предыдущем туре команда потерпела разгромное поражение от мадридского «Реала» со счетом 0:5. Чемпион страны с ходу показал, кто хозяин на поле и ничего дал сделать баскам у своих ворот.
Алавес — Хетафе: коэффициенты букмекеров
Ранее «Алавес» на своем поле сыграл вничью с «Жироной» (2:2) и выиграл в гостях у «Валенсии» (1:0).
Не сыграют: травмирован основной защитник Седлар.
Состояние команды: фактически команда Луиса Гарсии доигрывает чемпионат, который получился для нее очень удачным. «Алавес» задолго до финиша обеспечил себе сохранение места в Примере, показывал качественный атакующий футбол и со многими грандами бодался на равных.
«Хетафе»
Турнирное положение: за два тура до конца чемпионата «Хетафе» располагается на 10-м месте в таблице Примеры с 43 очками. Команда уже не попадет в еврокубки и может играть в свое удовольствие.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Последние матчи: в 35-м туре подопечные Хосе Бордаласа неожиданно слабо сыграли против похожего по стилю «Атлетико», уступив ему со счетом 0:3. Фактически в том матче всю игру сделал Гризманн, оформивший хет-трик. Остановить француза защита «Хетафе» не смогла.
До этого «Хетафе» уступил «Кадису» (0:1) и «Реалу» (0:3).
Не сыграют: травмированы Арамбарри, Даконам, Борха Майораль, Горка Ривера.
Состояние команды: команда провела неоднозначный и неровный сезон. Агрессивный стиль Бордаласа был не так эффективен, как прежде, многие соперники научились с ним бороться.
Тем не менее, он имеет право на жизнь, а сам Бордалас всегда был качественным тренером.
Статистика для ставок
- В первом круге «Хетафе» победил со счетом 1:0
- В прошлом сезоне обе встречи завершились вничью (2:2, 1:1)
- «Хетафе» имеет серию из трех поражений кряду и не забил ни одного мяча, «Алавес» за тот же период взял 4 очка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Алавеса» дают 2,08, а на «Хетафе» — 4,10, ничью букмекеры оценивают в 3,20.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,53, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,60.
- 1.75Фиорентина — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.80Саутгемптон — Вест Бромвич: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.74Сочи — Краснодар: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: несмотря на не очень хорошую форму «Хетафе», эту команду точно не стоит сбрасывать со счетом. Даже с учетом всех потерь состав у нее гораздо сильнее, чем у «Алавеса», а тренер Бордалас наверняка провел жесткий разбор после поражения в последнем туре и дополнительно мотивировал игроков.
Ставка: «Хетафе» не проиграет за 1,80.
Прогноз: обе команды были разгромлены в прошлом туре, поэтому наверняка будут заведены и постараются реабилитироваться за свою игру. Также не стоит забывать, что игра практически не имеет никакого турнирного значения.
Ставка: тотал больше 3 за 3,90.