16 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Альмерия» и «Барселона». Начало игры — в 22:30 мск. «Альмерия» — «Барселона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Альмерия»

Турнирное положение: По итогам 35 матчей Ла Лиги «Альмерия» занимает последнее, 20-е место с 17 очками и разницей мячей 37-70.

Команда на 14 баллов отстает от безопасной 17-й позиции, что уже не оставляет даже теоретических шансов на ее надеждах избежать понижения в классе.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На выезде он уступил «Бетису» — 2:3.

Эта неудача стала для андалузцев третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на Ла Лиге, при одной победе.

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Не сыграют: Радованович — травма. Дисквалифицирован — Рамазани.

Состояние команды: в шести последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Альмерия» одержала лишь одну победу при четырех поражениях и одной ничьей.

Такие результаты только подтверждают то, что коллектив уже не имеет турнирной мотивации и просто доигрывает сезон перед понижением в классе.

Лео Баптиштао и Серхио Аррибас — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиги с шестью голами.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» занимает второе место с 76 очками. В его активе 72 забитых мячей, в пассиве — 43 пропущенных.

Команда уже потеряла шансы на титул и на один балл опережает третью в таблице третью «Жирону», а также на шесть пунктов — четвертый «Атлетико».

Последние матчи: в прошлом туре «блауграна» одержала победу. На своем поле она обыграла «Реал Сосьедад» (2:0).

Этот успех стал для каталонцев вторым в трех последних поединках — все эти игры прошли в рамках национального первенства.

Не сыграют: де Йонг, Бальде и Гави — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Примеру и Лигу чемпионов, «Барселона» победила лишь два раза при трех поражениях.

Такая форма говорит о том, что коллектив, который уже обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов, просто доигрывает сезон и не позволяет себе опускаться слишком низко.

Роберт Левандовски — ведущий бомбардир команды в лиге с 17 голами, благодаря чему занимает 4-е место в списке снайперов Примеры.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Альмерии» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Альмерия» проиграла при тотал больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Барселоны» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.42. Ничья — в 5.20, победа «Альмерии» — в 6.40.

ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 3.05 и 1.38.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли. При этом в этих же играх было забито больше 2,5 голов.

Хозяева при этом выиграли два из трех последних матчей, тогда как в четырех из пяти их последних поединков было забито больше 2,5 голов.

Ставка: «Барселона» победит и тотал больше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.90