Альмерия
Барселона
«Альмерия»
Турнирное положение: По итогам 35 матчей Ла Лиги «Альмерия» занимает последнее, 20-е место с 17 очками и разницей мячей 37-70.
Команда на 14 баллов отстает от безопасной 17-й позиции, что уже не оставляет даже теоретических шансов на ее надеждах избежать понижения в классе.
Альмерия — Барселона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На выезде он уступил «Бетису» — 2:3.
Эта неудача стала для андалузцев третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на Ла Лиге, при одной победе.
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Не сыграют: Радованович — травма. Дисквалифицирован — Рамазани.
Состояние команды: в шести последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Альмерия» одержала лишь одну победу при четырех поражениях и одной ничьей.
Такие результаты только подтверждают то, что коллектив уже не имеет турнирной мотивации и просто доигрывает сезон перед понижением в классе.
Лео Баптиштао и Серхио Аррибас — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиги с шестью голами.
«Барселона»
Турнирное положение: «Барселона» занимает второе место с 76 очками. В его активе 72 забитых мячей, в пассиве — 43 пропущенных.
Команда уже потеряла шансы на титул и на один балл опережает третью в таблице третью «Жирону», а также на шесть пунктов — четвертый «Атлетико».
Последние матчи: в прошлом туре «блауграна» одержала победу. На своем поле она обыграла «Реал Сосьедад» (2:0).
Этот успех стал для каталонцев вторым в трех последних поединках — все эти игры прошли в рамках национального первенства.
Не сыграют: де Йонг, Бальде и Гави — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Примеру и Лигу чемпионов, «Барселона» победила лишь два раза при трех поражениях.
Такая форма говорит о том, что коллектив, который уже обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов, просто доигрывает сезон и не позволяет себе опускаться слишком низко.
Роберт Левандовски — ведущий бомбардир команды в лиге с 17 голами, благодаря чему занимает 4-е место в списке снайперов Примеры.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Альмерии» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Альмерия» проиграла при тотал больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Барселоны» было забито больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.42. Ничья — в 5.20, победа «Альмерии» — в 6.40.
ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 3.05 и 1.38.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли. При этом в этих же играх было забито больше 2,5 голов.
Хозяева при этом выиграли два из трех последних матчей, тогда как в четырех из пяти их последних поединков было забито больше 2,5 голов.
Ставка: «Барселона» победит и тотал больше 2,5 голов за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.90