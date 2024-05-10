10 мая в 8-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Днепр» Могилев и «Минск». Начало игры — в 21:00 мск. «Днепр» Могилев — «Минск»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Днепр» Могилев

Турнирное положение: Днепряне пока выступают в пределах своих возможностей. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом команда набрала всего лишь 6 очков в 7 матчах. Да и забил «Днепр» Могилев всего лишь 2 мяча в чемпионате.

Последние матчи: в предыдущем туре команда снова не забила. «Днепр» Могилев расписал мировую со «Сморгонью» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Днепр» Могилев выиграл лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 5 пропущенных.

По игре могилевский клуб откровенно не впечатляет. Видимо, некогда ершистой команде грозит унылая борьба за выживание в элитном дивизионе.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: Безвыигрышная серия команды составляет уже 4 матча. Причем в двух последних днепряне не забивали.

Матчи против минчан для команды традиционно проходят крайне неудачно. Из 5 последних очных встреч днепряне выиграли 1 раз при 4 коллизиях.

Очевидно, что «Днепр» Могилев постарается улучшить свою атакующую статистику. Фактор своего поля должен помочь команде в этой встрече.

«Минск»

Турнирное положение: Минчане старт чемпионата откровенно провалили. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Минск» на 4 очка отстает от спасительной 13 позиции. Да и пропустила команда уже 12 мячей в 7 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова проиграла. «Минск» уступил жодинцам (1:2).

До того минчане проиграли еще и «Гомелю» (0:2). Да и вообще, пока команда ни разу не победила в чемпионате.

Вообще, «Минск» набрал всего 2 очка в 7 матчах белорусского чемпионата. Да и пропущено уже 12 мячей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Вот только средняя результативность команды находится менее гола за матч. Вообще же, в игре минчан немало проблем.

Команда имеет явные сложности в плане созидания. Даже в матче со слабеньким «Нафтаном» минчане выглядели бледновато (1:1).

Правда, «Минск» в последнее время успешно играет с днепрянами. Последний очный поединок завершился уверенной победой (2:0).

Нет сомнений, что гости будут стремиться вырваться из зону вылета. «Минск» явно постарается улучшить свои атакующие показатели.

Статистика для ставок

Минчане еще ни разу не победили в нынешнем чемпионате

«Днепр» Могилев не забивал в 2 своих последних матчах

Днепряне в 7 стартовых турах забили всего 2 мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Днепр» Могилев — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.51. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.23 и 1.66.

Прогноз: Обе команды стартовали не лучшим образом, и явно намерены поправить свое турнирное положение.

Соперники постараются улучшить свои атакующие показатели, и уж точно будут активно атаковать.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

Ставка: Ничья за 3.25