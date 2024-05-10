Днепр Могилёв
Минск
«Днепр» Могилев
Турнирное положение: Днепряне пока выступают в пределах своих возможностей. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом команда набрала всего лишь 6 очков в 7 матчах. Да и забил «Днепр» Могилев всего лишь 2 мяча в чемпионате.
Последние матчи: в предыдущем туре команда снова не забила. «Днепр» Могилев расписал мировую со «Сморгонью» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Днепр» Могилев выиграл лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 5 пропущенных.
По игре могилевский клуб откровенно не впечатляет. Видимо, некогда ершистой команде грозит унылая борьба за выживание в элитном дивизионе.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Безвыигрышная серия команды составляет уже 4 матча. Причем в двух последних днепряне не забивали.
Матчи против минчан для команды традиционно проходят крайне неудачно. Из 5 последних очных встреч днепряне выиграли 1 раз при 4 коллизиях.
Очевидно, что «Днепр» Могилев постарается улучшить свою атакующую статистику. Фактор своего поля должен помочь команде в этой встрече.
«Минск»
Турнирное положение: Минчане старт чемпионата откровенно провалили. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Минск» на 4 очка отстает от спасительной 13 позиции. Да и пропустила команда уже 12 мячей в 7 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова проиграла. «Минск» уступил жодинцам (1:2).
До того минчане проиграли еще и «Гомелю» (0:2). Да и вообще, пока команда ни разу не победила в чемпионате.
Вообще, «Минск» набрал всего 2 очка в 7 матчах белорусского чемпионата. Да и пропущено уже 12 мячей.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Вот только средняя результативность команды находится менее гола за матч. Вообще же, в игре минчан немало проблем.
Команда имеет явные сложности в плане созидания. Даже в матче со слабеньким «Нафтаном» минчане выглядели бледновато (1:1).
Правда, «Минск» в последнее время успешно играет с днепрянами. Последний очный поединок завершился уверенной победой (2:0).
Нет сомнений, что гости будут стремиться вырваться из зону вылета. «Минск» явно постарается улучшить свои атакующие показатели.
Статистика для ставок
- Минчане еще ни разу не победили в нынешнем чемпионате
- «Днепр» Могилев не забивал в 2 своих последних матчах
- Днепряне в 7 стартовых турах забили всего 2 мяча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Днепр» Могилев — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.51. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.23 и 1.66.
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Прогноз: Обе команды стартовали не лучшим образом, и явно намерены поправить свое турнирное положение.
Соперники постараются улучшить свои атакующие показатели, и уж точно будут активно атаковать.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.23.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.
Ставка: Ничья за 3.25