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    «Юнион» станет обладателем Кубка Бельгии?

    «Юнион» — «Антверпен». Прогноз (к. 1.90) на футбол, Кубок Бельгии, 9 мая 2024 года

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    «Юнион»
    В четверг, 9 мая, в финале Кубка Бельгии «Юнион» на нейтральном поле примет «Антверпен». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. «Юнион» — «Антверпен»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бельгия. Кубок 09 Мая 2024 года

    Юнион

  • Брюссель
    •  Юнион 16:30 Антверпен

    Антверпен

  • Антверпен
    •

    «Юнион»

    Путь к финалу: В 1/16 финала Кубка Бельгии команда одолела «Ме» со счетом 2:1, а уже на стадии 1/8 финала «Юнион» оказался сильнее «Беверена» (2:0).

    В четвертьфинале команда встретилась с «Андерлехтом», где сумела довести матч до победы со счетом 2:1. В полуфинале «Юнион» ждал «Брюгге», команда сумела обыграть соперника с общим счетом 3:2.

    Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Бельгии «Юнион» сыграл вничью с «Андерлехтом» (0:0). До этого команда разгромила «Антверпен» (4:1), с которым встретится в финале Кубка страны.

    В последних 5-и встречах у «Юниона» по 2 победы и поражения, а также 1 ничья. За этот период команда сумела забить 9 голов при 5-и пропущенных.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Юнион» продолжает борьбу за чемпионство в чемпионате Бельгии, отставая от лидера на 3 балла. К тому же, у команды есть отличная возможность завоевать Кубка страны.

    К тому же, у «Юниона» есть яркий лидер в атаке, который может решить исход матча. Нападающий Мохамед Амура занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата, забив 18 голов и сделав 3 ассиста за 29 встреч.

    «Антверпен»

    Путь к финалу: Команда начала турнир со стадии 1/16 финала, где разгромила «Льерс» (4:1). Уже в 1/8 финала «Антверпен» катком прошелся по «Шарлеруа» (5:2).

    В четвертьфинале команда на чужом поле обыграла «Хеверли Лувен» (3:2), а уже в полуфинале «Антверпен» оказался сильнее «Остенде», одолев своего соперника с общим счетом 4:1.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече «Антверпен» уступил «Брюгге» (1:2), а до этого крупно уступил «Юниону».

    В последних 7-и встречах у команды только 1 победа над «Серклем» (1:0) и 6 поражений. В прошедших 3-х матчах «Антверпен» суммарно пропустил 9 голов при 2-х забитых.

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    Состояние команды: К финалу Кубка Бельгии «Антверпен» подходит далеко не в самой лучшей форме. К тому же, в плей-офф чемпионата страны команда занимает последнее 6-е место с 29-ю очками в активе.

    Интересно, что в последних 5-и очных встречах «Антверпен» ни разу не обыгрывал «Юнион», трижды сыграв вничью и дважды проиграв. Получится ли прервать эту неудачную серию? Шансов не так много.

    Статистика для ставок

    • В последних 2-х очных встречах «Юнион» непременно побеждал

    • В последних 3-х матчах «Юнион» пропустил только 1 гол

    • «Антверпен» проиграл в 3-х последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Юниона» — 1.90, победа «Антверпена» — 4.10, ничья — 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: «Юнион» выглядит гораздо сильнее «Антверпена».

    Ставка: Победа «Юниона» за 1.90.

    Прогноз: Можно предположить, что команды точно обменяются голами.

    Ставка: Обе забьют за 1.80.

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    «Юнион» — «Антверпен». В четверг, 9 мая, в финале Кубка Бельгии «Юнион» на нейтральном поле примет «Антверпен». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Юнион» — «Антверпен» с коэффициентом 1.90.
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