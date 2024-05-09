Юнион
Антверпен
«Юнион»
Путь к финалу: В 1/16 финала Кубка Бельгии команда одолела «Ме» со счетом 2:1, а уже на стадии 1/8 финала «Юнион» оказался сильнее «Беверена» (2:0).
В четвертьфинале команда встретилась с «Андерлехтом», где сумела довести матч до победы со счетом 2:1. В полуфинале «Юнион» ждал «Брюгге», команда сумела обыграть соперника с общим счетом 3:2.
Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Бельгии «Юнион» сыграл вничью с «Андерлехтом» (0:0). До этого команда разгромила «Антверпен» (4:1), с которым встретится в финале Кубка страны.
В последних 5-и встречах у «Юниона» по 2 победы и поражения, а также 1 ничья. За этот период команда сумела забить 9 голов при 5-и пропущенных.
Состояние команды: «Юнион» продолжает борьбу за чемпионство в чемпионате Бельгии, отставая от лидера на 3 балла. К тому же, у команды есть отличная возможность завоевать Кубка страны.
К тому же, у «Юниона» есть яркий лидер в атаке, который может решить исход матча. Нападающий Мохамед Амура занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата, забив 18 голов и сделав 3 ассиста за 29 встреч.
«Антверпен»
Путь к финалу: Команда начала турнир со стадии 1/16 финала, где разгромила «Льерс» (4:1). Уже в 1/8 финала «Антверпен» катком прошелся по «Шарлеруа» (5:2).
В четвертьфинале команда на чужом поле обыграла «Хеверли Лувен» (3:2), а уже в полуфинале «Антверпен» оказался сильнее «Остенде», одолев своего соперника с общим счетом 4:1.
Последние матчи: В прошедшей встрече «Антверпен» уступил «Брюгге» (1:2), а до этого крупно уступил «Юниону».
В последних 7-и встречах у команды только 1 победа над «Серклем» (1:0) и 6 поражений. В прошедших 3-х матчах «Антверпен» суммарно пропустил 9 голов при 2-х забитых.
Состояние команды: К финалу Кубка Бельгии «Антверпен» подходит далеко не в самой лучшей форме. К тому же, в плей-офф чемпионата страны команда занимает последнее 6-е место с 29-ю очками в активе.
Интересно, что в последних 5-и очных встречах «Антверпен» ни разу не обыгрывал «Юнион», трижды сыграв вничью и дважды проиграв. Получится ли прервать эту неудачную серию? Шансов не так много.
Статистика для ставок
- В последних 2-х очных встречах «Юнион» непременно побеждал
- В последних 3-х матчах «Юнион» пропустил только 1 гол
- «Антверпен» проиграл в 3-х последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Юниона» — 1.90, победа «Антверпена» — 4.10, ничья — 3.60.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.
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Прогноз: «Юнион» выглядит гораздо сильнее «Антверпена».
Ставка: Победа «Юниона» за 1.90.
Прогноз: Можно предположить, что команды точно обменяются голами.
Ставка: Обе забьют за 1.80.