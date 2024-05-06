6 мая в 32-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Эксельсиор» и «НЕК Неймеген». Начало игры — в 21:00 мск. «Эксельсиор» — «НЕК Неймеген»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эксельсиор»

Турнирное положение: Нынешний сезон для команды проходит под знаком борьбы за выживание. На текущий момент «Эксельсиор» находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Эксельсиор» лишь на один пункт опережает опасную зону. Да и пропускает команда многовато: 66 мячей в 31 матче.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним зачетным баллом. «Эксельсиор» расписал мировую с «Аяксом» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эксельсиор» добыл выиграл лишь один раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Причем не проигрывает команда уже 2 матча кряду. До ничьей с «Аяксом» она переиграла «Волендам» (4:0).

Не сыграют: Кухаиб Дриух — травмирован. Cиб Хореманс — дисквалифицирован.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: прямой вылет «Эксельсиору» не угрожает. А вот попасть в неприятные стыки явно не хочется.

Матчи против «НЕК Неймегена» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Эксельсиор» выиграл и проиграл по 2 раза.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Мотивация сохранить место в Эредивизии у команды максимальная!

«НЕК Неймеген»

Турнирное положение: «НЕК Неймеген» все еще пытается запрыгнуть в зону Лиги Европы. На текущий момент команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы.

Команда имеет ненадежные тылы, пропустив 47 мячей в 31 матче. Да и вообще, очков «НЕК Неймеген» растерял немало.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела болезненное поражение. «НЕК Неймеген» дома был разгромлен «АЗ Алкмааром» (0:3).

В пяти последних матчах «НЕК Неймеген» победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.

При этом подопечные Роджера Мейера в последних поединках выглядят убогенько. Два последних матча были проиграны.

Не сыграют: Борхес Санчес, Барт ван Рой — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «НЕК Неймеген» откровенно не впечатляет. Зато отставание от искомой 5 позиции составляет всего 2 очка.

В кадровом плане у команды также не все ладно. Да и последние неудачи больно ударили по психологическому состоянию игроков.

В матче первого круга «НЕК Неймеген» в перестрелке уступил «Эксельсиору» (3:4). Вот только в 3 своих последних матчах команда не сумела победить.

Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. Команда Мейера мотивирована финишировать в топ-5.

Статистика для ставок

«Эксельсиор» в среднем пропускает более 2 голов за матч

«НЕК Неймеген» не выигрывал в трех своих последних поединках

«НЕК Неймеген» в последней очной встрече уступил «Эксельсиору» (3:4)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «НЕК Неймеген» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.98.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.49 и 2.38.

Прогноз: Хозяева имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

Команда Мейера сражается за попадание в зону Лиги Европы, и уж точно проявит надлежащую атакующую активность.

Ставка: Победа «НЕК Неймегена» за 2.24.

Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок завершится мировой.

Ставка: Ничья за 3.70