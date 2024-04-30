ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Богдан ГуськовЕще один россиянин в топ-15 UFC. Гуськов нокаутировал Спэнна и теперь мчится к поясу «Бавария» и «Реал» не раз встречались в полуфиналахЛЧ. Последний шанс «Баварии» на трофей, сиквел противостояния «Боруссии» и ПСЖ «Крылья Советов» «Краснодар» не готов стать чемпионом. «Быки» снова упустили шанс обойти «Зенит»
  • 13:08
    • «Барселона» продлит контракт с Серджи Роберто
    Все новости спорта

    В Мюнхене сразу начнут забивать

    «Бавария» — «Реал» Мадрид. Дерзкая ставка (к. 5.80) на футбол, Лига чемпионов, 30 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Баварию Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на футбол Испании Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Реал» Мадрид
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Мюллер
    30 апреля в 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск. «Бавария» — «Реал» Мадрид: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 30 Апреля 2024 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
    •

    «Бавария»

    Турнирное положение: Баварцы так и не смогли догнать в Бундеслиге «Байер». На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Бавария» в предыдущем раунде прошла лондонский «Арсенал». По сумме двух встреч мюнхенцы были сильнее — 2:2, 1:0.

    Бавария — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.303.603.20Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата добыла три очка. «Бавария» расправилась с «Айнтрахтом» (2:1).

    Причем нынешняя победная серия команды составляет уже 4 матча. Вот только прибавили мюнхенцы поздновато…

    Зато в Лиге чемпионов «Бавария» явно намерена пробиться в финал. Вот только Томас Тухель все никак не наскребет основную обойму игроков.

    Не сыграют: Серж Гнабри, Кингсли Коман, Лерой Сане, Дайо Упамекано — травмированы.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Состояние команды: без нескольких ведущих игроков мюнхенцам придется чрезвычайно непросто. Зато в обойме умница Харри Кейн!

    Наверняка скажут свое веское слово лидеры команды. Не стоит списывать со счетов и опытнейшего Томаса Мюллера.

    Матчи с мадридцами для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Нет сомнений, что мюнхенцы будут активно атаковать. «Бавария» способна преуспеть в плане реализации, да и провал в чемпионате явно подстегнет.

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: Команда Карло Анчелотти сражается сразу на нескольких фронтах. На данный момент она находится на 1 месте турнирной таблицы Примеры.

    При этом «Реал» Мадрид ставит максимальные цели и в Лиге чемпионов. Да и атака «сливочных» традиционно выглядит весьма впечатляюще.

  • ЛЧ. Последний шанс «Баварии» на трофей, сиквел противостояния «Боруссии» и ПСЖ
  • Краткий обзор предстоящих матчей 1/2 финала Лиги чемпионов
  • Сегодня

    • Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. «Сливочные» минимально переиграли «Реал Сосьедад».

    Вообще, в 5 последних матчах «Реал» Мадрид выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    В двух своих последних матчах мадридцы победили. Хотя до того подопечные Анчелотти в серии пенальти прошли «Манчестер Сити».

    Не сыграют: Давид Алаба, Тибо Куртуа, Ферлан Менди, Родриго — травмированы. Даниэль Карвахаль — дисквалифицирован.

    Состояние команды: в Лиге чемпионов «галактикос» способны пройти максимально далеко. Да и баварцы находятся не в лучших кондициях.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В кадровом плане у команды Анчелотти имеются пробоины. Сразу несколько игроков основной обоймы не помогут испанцам в Мюнхене.

    Наверняка проявит себя талантливый Джуд Беллингем. Англичанин настрелял 17 мячей в Примере и 4 — в Лиге чемпионов.

    И уж совсем очевидно, что «Реал» Мадрид будет действовать с позиции силы. Команда Анчелотти нынче смотрится уж очень выгодно.

    Статистика для ставок

    • «Бавария» имеет четырехматчевую победную серию

    • Мадридцы победили в 2 своих последних матчах

    • Мюнхенец Харри Кейн забил 7 мячей в нынешнем розыгрыше Лиге чемпионов

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 2.89.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.74 и 2.28.

    Прогноз: Обе команды имеют в своих составах атакующих исполнителей мирового уровня.

    И те, и другие прекрасно атакуют, и явно постараются отличиться еще до перерыва.

    Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 5.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Бавария» выиграет со счетом 2:1.

    Ставка: Победа «Баварии» со счетом 2:1 за 9.50.

    А еще есть сбалансированный прогноз на матч «Бавария» — «Реал» с коэффициентом для ставки 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Хуркач — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тэджон Ситизен — Кимчхон Санму
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Родина — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Ашхабад — Энергетик
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Штруфф — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Талант
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ковентри — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.08
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Надаль — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Бостон — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Реал» Мадрид с коэффициентом 5.80. Дата матча: 30.04.2024. Прогнозы на футбол. В Мюнхене сразу начнут забивать
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры