30 апреля в 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск. «Бавария» — «Реал» Мадрид: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: Баварцы так и не смогли догнать в Бундеслиге «Байер». На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Бавария» в предыдущем раунде прошла лондонский «Арсенал». По сумме двух встреч мюнхенцы были сильнее — 2:2, 1:0.

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Последние матчи: в минувшем туре чемпионата добыла три очка. «Бавария» расправилась с «Айнтрахтом» (2:1).

Причем нынешняя победная серия команды составляет уже 4 матча. Вот только прибавили мюнхенцы поздновато…

Зато в Лиге чемпионов «Бавария» явно намерена пробиться в финал. Вот только Томас Тухель все никак не наскребет основную обойму игроков.

Не сыграют: Серж Гнабри, Кингсли Коман, Лерой Сане, Дайо Упамекано — травмированы.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Состояние команды: без нескольких ведущих игроков мюнхенцам придется чрезвычайно непросто. Зато в обойме умница Харри Кейн!

Наверняка скажут свое веское слово лидеры команды. Не стоит списывать со счетов и опытнейшего Томаса Мюллера.

Матчи с мадридцами для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Нет сомнений, что мюнхенцы будут активно атаковать. «Бавария» способна преуспеть в плане реализации, да и провал в чемпионате явно подстегнет.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: Команда Карло Анчелотти сражается сразу на нескольких фронтах. На данный момент она находится на 1 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Реал» Мадрид ставит максимальные цели и в Лиге чемпионов. Да и атака «сливочных» традиционно выглядит весьма впечатляюще.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. «Сливочные» минимально переиграли «Реал Сосьедад».

Вообще, в 5 последних матчах «Реал» Мадрид выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

В двух своих последних матчах мадридцы победили. Хотя до того подопечные Анчелотти в серии пенальти прошли «Манчестер Сити».

Не сыграют: Давид Алаба, Тибо Куртуа, Ферлан Менди, Родриго — травмированы. Даниэль Карвахаль — дисквалифицирован.

Состояние команды: в Лиге чемпионов «галактикос» способны пройти максимально далеко. Да и баварцы находятся не в лучших кондициях.

В кадровом плане у команды Анчелотти имеются пробоины. Сразу несколько игроков основной обоймы не помогут испанцам в Мюнхене.

Наверняка проявит себя талантливый Джуд Беллингем. Англичанин настрелял 17 мячей в Примере и 4 — в Лиге чемпионов.

И уж совсем очевидно, что «Реал» Мадрид будет действовать с позиции силы. Команда Анчелотти нынче смотрится уж очень выгодно.

Статистика для ставок

«Бавария» имеет четырехматчевую победную серию

Мадридцы победили в 2 своих последних матчах

Мюнхенец Харри Кейн забил 7 мячей в нынешнем розыгрыше Лиге чемпионов

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 2.89.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.74 и 2.28.

Прогноз: Обе команды имеют в своих составах атакующих исполнителей мирового уровня.

И те, и другие прекрасно атакуют, и явно постараются отличиться еще до перерыва.

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 5.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Бавария» выиграет со счетом 2:1.

Ставка: Победа «Баварии» со счетом 2:1 за 9.50.