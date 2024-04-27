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    Смогут ли «волки» загрызть аутсайдера?

    «Вулверхэмптон» — «Лутон Таун». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, АПЛ, 27 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Лутон Таун»
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    «Вулверхэмптон»
    27 апреля в 35-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Лутон Таун». Начало игры — в 17:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Лутон Таун»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Апреля 2024 года
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    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для «волков» складывается посредственно. На текущий момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Вулверхэмптон» уже может спокойно доигрывать чемпионат. Да и с атакой у команды не все так позитивно: 46 забитых мячей в 34 матчах.

    Вулверхэмптон — Лутон Таун: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела неудачу. «Вулверхэмптон» минимально уступил «Борнмуту».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «вулвз» проиграли 3 раза при 2 ничьих. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

    Плюс ко всему, «Вулверхэмптон» не побеждает уже полтора месяца. Да и в двух своих последних поединках «волки» не сумели отличиться.

    Не сыграют: Крэйг Доусон, Педру Нету — травмированы.

    Все прогнозы на АПЛ

    Состояние команды: «Волкам» нужно срочно браться за ум, да и потенциал у команды высокий. Правда, в последних матчах команда явно не преуспевает.

    Матчи против «Лутон Тауна» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Вулверхэмптон» выиграл 3 раза при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Кого же еще обыгрывать, как не одного из аутсайдеров?!

    «Лутон Таун»

    Турнирное положение: «Лутон Таун» изо всех сил сражается за выживание. На текущий момент команда расположилась на 18 месте турнирной таблицы.

    Команда выиграла всего лишь 6 раз в 34 матчах. Да и оборона ошибается уж очень часто, дав результативный сбой 75 раз.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова проиграла. «Лутон Таун» разгромно уступил «Брентфорду» (1:5).

    В пяти последних матчах команда добыла всего лишь одну победу. В этих поединках игроки «Лутон Тауна» забили 5 мячей при 15 пропущенных.

    В двух своих последних матчах команда проиграла. Более того, в них она пропускала по 5 мячей.

    Не сыграют: Чидози Огбене, Элайджа Адебайо, Амарии Белл, Джейкоб Браун, Том Локьер, Марвелус Накамба — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лутон Таун» явно стоит на вылет. Плюс лазарет команды переполнен.

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    Чаще «Лутон Тауна» пропускает только «Шеффилд Юнайтед». Да и проиграла команда 21 раз в АПЛ.

    До последних неудач команда добыла викторию. «Лутон Таун» переиграл уже немотивированный «Борнмут» (2:1).

    Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Лутон Таун» постарается прервать свою серию неудач.

    Статистика для ставок

    • «Лутон Таун» проиграл в 2 своих последних матчах

    • «Волки» не побеждают уже полтора месяца

    • В двух своих последних матчах «Лутон Таун» пропустил 10 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 4.03, а победа оппонента — в скромные 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно полярными коэффициентами — 1.67 и 2.40.

    Прогноз: «Волки» мотивированы прервать серию затянувшихся неудач.

    «Лутон Таун» пропускает уж очень часто, к тому же откровенно провалил 2 своих последних поединка.

    Ставка: Победа «Вулверхэмптона» за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.36

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    Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Лутон Таун» с коэффициентом 2.01. Дата матча: 27.04.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «волки» загрызть аутсайдера?
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