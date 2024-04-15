«Визела» на своем поле примет «Шавиш» в 29-м туре португальской Примейры. Поединок пройдет 15 апреля и начнется в 22:15 по мск. «Визела» — «Шавиш»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Визела»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице португальского первенства коллектив идет предпоследним с 21 баллом и на шесть отстает от безопасной строки.

«Визела» за всю дистанцию смогла выиграть лишь четыре поединка, девять встреч она еще свела вничью и 15 раз проиграла, разница мячей составляет 28:59.

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Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «сине-белые» потерпели гостевое фиаско от «Фамаликана» со счетом 2:3. А неделей ранее они были разгромлены на своей территории «Каса Пией» 0:4.

Не сыграют: Бруну Кошта пребывает в лазарете.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Визела» проиграла в своих трех последних поединках чемпионата. Причем два проигрыша в этот период были с разгромным счетом. До этого же неудачного периода команда не уступала на протяжении трех матчей, раз победив за это время при двух мировых исходах.

«Шавиш»

Турнирное положение: С 19 зачетными пунктами «Шавиш» находится на самом дне таблицы. От безопасной строки команду отделают восемь баллов.

Коллектив выиграл всего четыре игры из 28 проведенных, семь раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений, разница забитых и пропущенных составляет 27:60.

Последние матчи: «Отважные» в прошлом туре на своем поле уступили «Портимоненсе» со счетом 2:3, а игровым днем ранее они на везде уступили «Бенфике» 0:1.

Не сыграют: Тибанг Пит и Сандро Круз травмированы.

Состояние команды: К предстоящей игре команда подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией, в которой терпела четыре фиаско и дважды играла вничью. А победить «Шавиш» смог только один раз за минувшие 12 встреч. В своих же трех предыдущих поединках он только уступал.

Статистика для ставок

У «Визелы» дома только одна победа за за прошедшие шесть встреч и четыре фиаско

У «Шавиша» сейчас 10-матчевая гостевая безвыигрышная серия, в которой было шесть поражений

Четыре последних поединка этих клубов на поле «Визелы» завершились вничью

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Визелы» — 2.00, победа «Шавиша» — 3.85, ничья — 3.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.85 соответственно.

Прогноз: Обе команды будут нацелены взять здесь максимум баллов, поэтому атака должна взять верх над обороной и наверняка смогут отличиться обе стороны.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.

Прогноз: И также еще здесь прогнозируем победу «Визелы», ведь «Шавиш» вне родных стен смотрится уж очень слабо.

Ставка: победа «Визелы» за 2.00.