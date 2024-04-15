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    «Визела» выиграет битву аутсайдеров

    «Визела» — «Шавиш». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 15 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Визела» — «Шавиш»
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    «Визела»
    «Визела» на своем поле примет «Шавиш» в 29-м туре португальской Примейры. Поединок пройдет 15 апреля и начнется в 22:15 по мск. «Визела» — «Шавиш»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 15 Апреля 2024 года
    Визела
  • Португалия. Примера
    •  Визела 22:15 Шавиш Шавиш
  • Португалия. Примера
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    «Визела»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице португальского первенства коллектив идет предпоследним с 21 баллом и на шесть отстает от безопасной строки.

    «Визела» за всю дистанцию смогла выиграть лишь четыре поединка, девять встреч она еще свела вничью и 15 раз проиграла, разница мячей составляет 28:59.

    Визела — Шавиш: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «сине-белые» потерпели гостевое фиаско от «Фамаликана» со счетом 2:3. А неделей ранее они были разгромлены на своей территории «Каса Пией» 0:4.

    Не сыграют: Бруну Кошта пребывает в лазарете.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Визела» проиграла в своих трех последних поединках чемпионата. Причем два проигрыша в этот период были с разгромным счетом. До этого же неудачного периода команда не уступала на протяжении трех матчей, раз победив за это время при двух мировых исходах.

    «Шавиш»

    Турнирное положение: С 19 зачетными пунктами «Шавиш» находится на самом дне таблицы. От безопасной строки команду отделают восемь баллов.

    Коллектив выиграл всего четыре игры из 28 проведенных, семь раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений, разница забитых и пропущенных составляет 27:60.

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    • Последние матчи: «Отважные» в прошлом туре на своем поле уступили «Портимоненсе» со счетом 2:3, а игровым днем ранее они на везде уступили «Бенфике» 0:1.

    Не сыграют: Тибанг Пит и Сандро Круз травмированы.

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    Состояние команды: К предстоящей игре команда подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией, в которой терпела четыре фиаско и дважды играла вничью. А победить «Шавиш» смог только один раз за минувшие 12 встреч. В своих же трех предыдущих поединках он только уступал.

    Статистика для ставок

    • У «Визелы» дома только одна победа за за прошедшие шесть встреч и четыре фиаско

    • У «Шавиша» сейчас 10-матчевая гостевая безвыигрышная серия, в которой было шесть поражений

    • Четыре последних поединка этих клубов на поле «Визелы» завершились вничью

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Визелы» — 2.00, победа «Шавиша» — 3.85, ничья — 3.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: Обе команды будут нацелены взять здесь максимум баллов, поэтому атака должна взять верх над обороной и наверняка смогут отличиться обе стороны.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.

    Прогноз: И также еще здесь прогнозируем победу «Визелы», ведь «Шавиш» вне родных стен смотрится уж очень слабо.

    Ставка: победа «Визелы» за 2.00.

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    Ставка и прогноз на матч «Визела» — «Шавиш» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 15.04.2024. Прогнозы на футбол. «Визела» выиграет битву аутсайдеров
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