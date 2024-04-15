В понедельник, 15 апреля, в 32-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» на своем поле примет «Дженоа». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. «Фиорентина» — «Дженоа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фиорентина»

Турнирное положение: В нынешнем сезоне команда застряла в середине таблицы Серии А. «Фиорентина» занимает 10-е место в таблице с 43 очками в активе.

Команда не так уж и плохо выступает в обороне, занимая 6-е место в лиге по этому показателю. «Фиорентина» пропустила 35 голов за 30 встреч в нынешнем сезоне. Несмотря на это, в последнее время игра «лилий» в рамках чемпионата не очень радует.

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Последние матчи: В прошедшем туре Серии А «Фиорентина» проиграла «Ювентусу» (0:1), а встречей ранее уступили «Милану» (1:2).

Все прогнозы на Серию А

За последние 5 матчей в чемпионате Италии «лилии» выиграли только у «Лацио» (2:1), а также по 2 раза проиграли и сыграли вничью. За этот период команда забила 5 голов при 6-и пропущенных.

Состояние команды: «Фиорентина» продолжает выступать во всех 3-х турнирах — в Лиге конференций, Кубке Италии и Серии А. У команды напряженный график.

К слову, «лилии» довольно неплохо выступают на своем поле, занимая 8-е место в лиге по этому показателю. «Фиорентина» набрала 27 очков из 45-и возможных дома.

«Дженоа»

Турнирное положение: Команда занимает 12-е место в таблице Серии А с 38-ю очками в активе. «Дженоа» еще может догнать ту же «Фиорентину» и расположиться на более высокой позиции по итогам сезона.

При этом, команда имеет комфортный отрыв от зоны вылета (12 очков). За 7 туров до конца чемпионата «Дженоа» вряд-ли сможет опуститься столь низко. К тому же, в последнее время команда регулярно набирает очки.

Последние матчи: В прошедшем туре «Дженоа» обыграл «Верону» (2:1), а встречей ранее сыграл вничью с «Фрозиноне» (1:1). Во 2-м поединке команды забили все свои голы еще в 1-м тайме.

За последние 5 матчей у «Дженоа» 1 победа, а также 2 ничьих и 2 поражения. За этот периодк команда забила 6 голов при 7-и пропущенных. К слову, команда едва не зацепилась за очки в матче с «Интером» (1:2).

Не сыграют: Алан Маттурро, Руслан Малиновский и Джорджио Читтадини (у всех — травмы).

Состояние команды: В последнее время «Дженоа» выглядит довольно неплохо, но при этом стабильно проигрывает «Фиорентине» в рамках очных противостояний.

В 1-м туре Серии А нынешнего сезона «лилии» на чужом поле разгромили «Дженоа» со счетом 4:1, забив 3 своих гола еще в 1-м тайме. Сможет ли команда взять реванш за прошлое поражение? На чужом поле это будет сделать гораздо труднее...

Статистика для ставок

«Фиорентина» выигрывала в последних 3-х очных встречах

«Дженоа» не проигрывает на протяжении 3-х последних матчей

В последних 3-х матчах «Фиорентина» не пробивала тотал 2.5 больше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фиорентины» — 1.87, победа «Дженоа» — 4.30, ничья — 3.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Фиорентина» заберет свои очки в домашнем матче.

Ставка: Победа «Фиорентины» за 1.87.

Прогноз: Не стоит ждать голепада. Матч должен получиться низовым.

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.77.