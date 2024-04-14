ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Спартак Гогниев«Лично мне с Ивичем скучно не было!». Спартак Гогниев — о «Химках», журналистах, уверенности в себе и планах поиграть против Симеоне Elite DangerousЗа пределы земной орбиты: Топ-10 игр космической тематики «Ливерпуль» — «Аталанта»Клоппу нужно чудо. «Аталанта» унизила «Ливерпуль» на «Энфилде»
    Все новости спорта

    Голепад в лондонском дерби?!

    «Вест Хэм» — «Фулхэм». Ставка (к. 2.53) и прогноз на футбол, АПЛ, 14 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Вест Хэм Прогнозы на Фулхэм Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Фулхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джаррод Боуэн
    14 апреля в 33-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Фулхэм». Начало игры — в 16:00 мск. «Вест Хэм» — «Фулхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Апреля 2024 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 16:00 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
    •

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для лондонцев складывается неровно. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Вест Хэм» уже не потянет борьбу за топ-5. Да и выигрывают лондонцы весьма нечасто — всего 13 викторий в 32 матчах.

    Вест Хэм — Фулхэм: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.403.702.90Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Вест Хэм» переиграл «Вулверхэмптон» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «молотобойцы» добыли всего 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Плюс ко всему, «Вест Хэм» проиграл в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Команда уступила «Байеру» (0:2).

    Не сыграют: Альфонс Ареоля, Джаррод Боуэн, Калвин Филлипс — травмированы.

    Все прогнозы на АПЛ

    Состояние команды: Лондонцы достаточно сильны, но стабильности им явно недостает. Да и лазарет команды все никак не опустеет.

    Матчи против «дачников» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Вест Хэм» выиграл трижды при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Хочется же отомстить за унижение (0:5) в первом круге.

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: «Коттеджеры» уже ни на что не претендуют. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

    Команда выиграла всего лишь 11 раз в 32 матчах. Да и оборона ошибается уж очень часто, дав результативный сбой 51 раз.

  • Клоппу нужно чудо. «Аталанта» унизила «Ливерпуль» на «Энфилде»
  • Реакция спортивных СМИ на разгром мерсисайдской команды в первом четвертьфинале Лиги Европы
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова проиграла. «Фулхэм» минимально уступил «Ньюкаслу».

    В пяти последних матчах лондонцы выиграли лишь 1 раз. В этих поединках «дачники» забили 8 мячей при 9 пропущенных в собственные ворота.

    Лондонцы ходят в середняках, да и стабильностью не блещут. Неплохой сезон проводит Родриго Мунис, отличившийся 8 голами.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Фулхэм» выглядит неубедительно. Команда не побеждает в 3 матчах кряду.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В кадровом плане у команды полнейшая идиллия. Так что «Фулхэм» может спокойно доигрывать нынешний чемпионат.

    В двух своих последних матчах «коттеджеры» провалились. Лондонцы в них пропустили в свои ворота 8 мячей.

    Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Фулхэм» постарается прервать свою серию неудач.

    Статистика для ставок

    • «Фулхэм» проиграл в 2 своих последних матчах

    • «Дачники» не побеждают 3 матча кряду

    • В матче первого круга «Фулхэм» выиграл со счетом 5:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.70 и 2.34.

    Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

    Матчи этих соперников традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, да и нынешний наверняка получится результативным.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.53.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.38

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Портленд — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сакраменто — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Енисей — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Циципас — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лечче — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бохум — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Фулхэм» с коэффициентом 2.53. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на футбол. Голепад в лондонском дерби?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры