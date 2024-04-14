14 апреля в 33-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Фулхэм». Начало игры — в 16:00 мск. «Вест Хэм» — «Фулхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: Нынешний сезон для лондонцев складывается неровно. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Вест Хэм» уже не потянет борьбу за топ-5. Да и выигрывают лондонцы весьма нечасто — всего 13 викторий в 32 матчах.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Вест Хэм» переиграл «Вулверхэмптон» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «молотобойцы» добыли всего 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Плюс ко всему, «Вест Хэм» проиграл в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Команда уступила «Байеру» (0:2).

Не сыграют: Альфонс Ареоля, Джаррод Боуэн, Калвин Филлипс — травмированы.

Все прогнозы на АПЛ

Состояние команды: Лондонцы достаточно сильны, но стабильности им явно недостает. Да и лазарет команды все никак не опустеет.

Матчи против «дачников» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Вест Хэм» выиграл трижды при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Хочется же отомстить за унижение (0:5) в первом круге.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Коттеджеры» уже ни на что не претендуют. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

Команда выиграла всего лишь 11 раз в 32 матчах. Да и оборона ошибается уж очень часто, дав результативный сбой 51 раз.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова проиграла. «Фулхэм» минимально уступил «Ньюкаслу».

В пяти последних матчах лондонцы выиграли лишь 1 раз. В этих поединках «дачники» забили 8 мячей при 9 пропущенных в собственные ворота.

Лондонцы ходят в середняках, да и стабильностью не блещут. Неплохой сезон проводит Родриго Мунис, отличившийся 8 голами.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Фулхэм» выглядит неубедительно. Команда не побеждает в 3 матчах кряду.

В кадровом плане у команды полнейшая идиллия. Так что «Фулхэм» может спокойно доигрывать нынешний чемпионат.

В двух своих последних матчах «коттеджеры» провалились. Лондонцы в них пропустили в свои ворота 8 мячей.

Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Фулхэм» постарается прервать свою серию неудач.

Статистика для ставок

«Фулхэм» проиграл в 2 своих последних матчах

«Дачники» не побеждают 3 матча кряду

В матче первого круга «Фулхэм» выиграл со счетом 5:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.70 и 2.34.

Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

Матчи этих соперников традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, да и нынешний наверняка получится результативным.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.53.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.38