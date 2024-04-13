«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Лутон Таун» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Лутон Таун»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» занимает третье место в таблице АПЛ, набрав 70 очков в 31 матче.

Отставание от «Арсенала» и «Ливерпуля» составляет лишь одно очко.

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Последние матчи: ранее на этой неделе «Манчестер Сити» рубился в Мадриде с «Реалом». Результат матча — ничья 3:3.

«Горожане» продлили свою невероятную серию без поражений до 26-ти матчей. Правда, три из шести недавних матчей завершились вничью.

Не сыграют: в лазарете по-прежнему находятся Натан Аке и Кайл Уокер.

Состояние команды: «Ман Сити» не дает серьезных поводов для критики, но очевидно, что сейчас он более уязвим, чем год назад.

За несколько дней до яркого шоу на «Сантьяго Бернабеу» команда Пепа Гвардиолы выиграла у «Кристал Пэлас», но при этом пропустила два мяча — 4:2.

Еще один не самый позитивный эпизод — домашняя ничья с «Арсеналом» (0:0). От превосходства над «канонирами» остались только воспоминания.

Все прогнозы на АПЛ

Главная проблема «Манчестер Сити» сейчас заключается в том, как правильно распределить силы. Очевидно, что Гвардиола хочет снова выиграть и АПЛ, и ЛЧ. Но есть подозрение, что на этот раз придется чем-то пожертвовать. В том числе из-за невыразительной игры Эрлинга Холанна, который просто ужасно проводит матчи с топ-клубами.

«Лутон Таун»

Турнирное положение: «Лутон Таун» находится на 18-й строчке, набрав 25 очков в 32 матчах.

Последние матчи: в прошлом туре «Лутон» выиграл на своем поле у «Борнмута» — 2:1.

Благодаря этой победе команда Роба Эдвардса прервала неприятную серию из десяти матчей без побед в рамках АПЛ.

Не сыграют: Элайджа Адебайо, Мадс Андерсен, Амарьи Белл, Том Локьер, Альберт Локонга, Чедози Огбене.

Состояние команды: «Лутон» изо всех сил борется за место в элитном дивизионе. Но есть подозрение, что он по-прежнему сохраняет шансы на спасение только благодаря недавним решениям лиги, которая сняла очки за нарушения финансовых правил сначала с «Эвертона», а потом с «Ноттиингем Форест».

«Лутон» проиграл семь из десяти предыдущих матчей в АПЛ. Этот факт лучшего всего описывает текущее состояние и возможности команды. Избежать вылета в Чемпионшип без счастливого стечения обстоятельств вряд ли получится.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» забил 38 мячей в 16-ти предыдущих матчах на своем поле в рамках АПЛ

В четырех из пяти предыдущих матчей «Манчестер Сити» в АПЛ зашла ставка на «обе команды забьют»

«Лутон Таун» одержал лишь две победы и пропустил 38 мячей в 16-ти гостевых матчах чемпионата Англии

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.10, ничью букмекеры предлагают за 11.00, а победу «Лутон Таун» — за 23.00.

Прогноз: понятно, что «Ман Сити» будет держать в уме ответный матч с «Реалом» в ЛЧ, но и здесь ему тоже ни в коем случае нельзя терять очки, учитывая возможности конкурентов.

Возможно, «Сити» снова пропустит, но вряд ли здесь дойдет до сенсации. Команды все-таки находятся на разном уровне. Вполне вероятно, что о себе снова напомнит Холанн, который очень любит подобные матчи.

К слову, в конце февраля «Ман Сити» разбил «Лутон» в Кубке Англии со счетом 6:2, а норвежец забил пять мячей.

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал больше 3,5 за 1.82.

Прогноз: с учетом того, по какому сценарию пройдет этот матч (а здесь всё максимально предсказуемо), нет сомнений, что у «Сити», как обычно, будет очень много угловых.

Ставка: тотал угловых «Манчестер Сити» больше 8,5 за 1.92.