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    Как на «Хайденхайм» повлияет его пощечина «Баварии»?

    «Бохум» — «Хайденхайм». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 13 апреля 2024 года

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    «Хайденхайм» прочно закрепился в середине таблицы
    13 апреля в 29-м туре чемпионата Германии по футболу пройдет матч «Бохум» — «Хайденхайм». Начало игры — 16:30. «Бохум» — «Хайденхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Апреля 2024 года
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    «Бохум»

    Турнирное положение: По итогам 28 туров немецкой Бундеслиги «Бохум» занимает 15-ю позицию вне зоны вылета.

    Команда на четыре очка опережает зону вылета — 17-ю позицию, тогда как зону плей-офф за право сыграть в элите — 16-ю позицию — на три балла.

    Бохум — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. В драматичной игре он уступил 1:2, хотя вел 1:0 к 90-й минуте.

    Это поражение стало четвертым для коллектива в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Германии.

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    Не сыграют: Пасьенсия, Квартенг, Тьед, Толба, Эссер — у всех травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 10 поединках (все — в Бундеслиге) «Бохум» выиграл один раз при шести поражениях и трех ничьих.

    Такие результаты не позволяют коллективу считать, что его пребыванию в элитом дивизионе следующего сезона ничего не угрожает.

    Такума Асано и Кевин Штогер — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с шестью голами.

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: «Хайденхайм» занимает 10-ю строчку, набрав 33 очка. В его активе 41 забитый мяч, в пассиве — 49.

    Команда на 11 очков опережает зону вылета, а также на 10 баллов — зону плей-офф за право сыграть в элите (16-я позиция).

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    • Последние матчи: гости грядущей игры в последнем туре совершили сенсацию. На своем поле они обыграли пока еще чемпиона «Баварию» (3:2).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в семь поединков, шесть из которых пришлись на немецкое первенство, а один из них прошел в рамках товарищеской встречи.

    Не сыграют: Бек, Тойеркауф, Келлер, Кенай — травмированы, дисквалифицирован — Доведан.

    Состояние команды: в восьми последних матчах — официальных (в Бундеслиге) и товарищеских — «Хайденхайм» выиграл лишь раз при четырех поражениях и трех ничьих.

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    Хотя такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, его прочные позиции в середине таблицы позволяют ему проводить концовку сезона не на полную силу.

    Тим Кляйндинст — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с 11 голами.

    Статистика для ставок

    • в девяти из 10 последних матчей «Бохума» забивали обе команды

    • в шести из семи последних матчей «Бохума» было забито больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Хайденхайм» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бохум» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.75, победа «Хайденхайма» — в 3.45.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали обе команды. Кроме того, в этих шести поединках было забито больше 2,5 голов.

    При этом в двух последних матчах гостей сработали оба эти сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Хайденхайм» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.15

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    Ставка и прогноз на матч «Бохум» — «Хайденхайм» с коэффициентом 1.92. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на футбол. Как на «Хайденхайм» повлияет его пощечина «Баварии»?
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