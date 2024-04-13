«Бохум»
Турнирное положение: По итогам 28 туров немецкой Бундеслиги «Бохум» занимает 15-ю позицию вне зоны вылета.
Команда на четыре очка опережает зону вылета — 17-ю позицию, тогда как зону плей-офф за право сыграть в элите — 16-ю позицию — на три балла.
Бохум — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. В драматичной игре он уступил 1:2, хотя вел 1:0 к 90-й минуте.
Это поражение стало четвертым для коллектива в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Германии.
Не сыграют: Пасьенсия, Квартенг, Тьед, Толба, Эссер — у всех травмы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 10 поединках (все — в Бундеслиге) «Бохум» выиграл один раз при шести поражениях и трех ничьих.
Такие результаты не позволяют коллективу считать, что его пребыванию в элитом дивизионе следующего сезона ничего не угрожает.
Такума Асано и Кевин Штогер — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с шестью голами.
«Хайденхайм»
Турнирное положение: «Хайденхайм» занимает 10-ю строчку, набрав 33 очка. В его активе 41 забитый мяч, в пассиве — 49.
Команда на 11 очков опережает зону вылета, а также на 10 баллов — зону плей-офф за право сыграть в элите (16-я позиция).
Последние матчи: гости грядущей игры в последнем туре совершили сенсацию. На своем поле они обыграли пока еще чемпиона «Баварию» (3:2).
Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в семь поединков, шесть из которых пришлись на немецкое первенство, а один из них прошел в рамках товарищеской встречи.
Не сыграют: Бек, Тойеркауф, Келлер, Кенай — травмированы, дисквалифицирован — Доведан.
Состояние команды: в восьми последних матчах — официальных (в Бундеслиге) и товарищеских — «Хайденхайм» выиграл лишь раз при четырех поражениях и трех ничьих.
Хотя такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, его прочные позиции в середине таблицы позволяют ему проводить концовку сезона не на полную силу.
Тим Кляйндинст — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с 11 голами.
Статистика для ставок
- в девяти из 10 последних матчей «Бохума» забивали обе команды
- в шести из семи последних матчей «Бохума» было забито больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Хайденхайм» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бохум» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.75, победа «Хайденхайма» — в 3.45.
ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 2.25 и 1.65.
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Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали обе команды. Кроме того, в этих шести поединках было забито больше 2,5 голов.
При этом в двух последних матчах гостей сработали оба эти сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Хайденхайм» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.15