«Палмейрас»
Турнирное положение: Трехкратный обладатель Кубка Либертадорес был освобожден от отборочных матче и сразу получил билет в групповую стадию.
И в первом туре турнира «Палмейрас» расписал гостевую мировую с аргентинским «Сан-Лоренсо» 1:1, уйдя от поражения в самом концовке поединка.
Последние матчи: В преддверии предстоящего поединка «поросята» на своем поле смогли обыграть со счетом 2:0 «Сантос» в ответном матче финала Штата Паулисты и стали победителями турнира, так как в гостях уступили 0:1.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: Клуб из города Сан-Паулу в новом сезоне отыграл 18 поединков в различных турнирах и проиграл в основное время в них только раз. А за прошедшие девять встреч «Палмейрас» смог победить в шести из них, не забив за этот период только в одном случае.
«Ливерпуль» Монтевидео
Турнирное положение: Чемпион Уругвая прошлого года также был освобожден от квалификационных поединков и сразу стартовал с группового этапа.
И в стартовой игре основного раунда турнира «Ливерпуль» на своем поле поделил очки с «Индепендьенте дель Валье» из Эквадора 1:1, сравняв счет только в последней 10-минутке.
Последние матчи: Накануне данной встречи клуб из Монтевидео в рамках чемпионата страны на выезде переиграл «Феникс» со счетом 3:1. И этой викторией он прервал свою 8-матчевую безвыигрышную серию.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Черно-синие» за минувшие девять встреч с учетом всех турниров смогли одержать только одну победу. Три поединка в этот период они еще проиграли и пять игр свели вничью. Однако в данный отрезок «Ливерпуль» неизменно забивал и пропускал в каждом матче.
Статистика для ставок
- «Палмейрас» дома выиграл последние пять встреч
- «Ливерпуль» в этом сезоне пока забивал в каждом матче
- Ранее эти клубы между собой не играли. Это будет дебютный очный матч для них
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Палмейраса» — 1.17, победа «Ливерпуля» — 18.00, ничья — 7.10.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.72 и 2.14 соответственно.
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Прогноз: Великолепно выступающий на своем поле «Палмейрас», скорее всего, не испытает трудностей с предстоящим противником, и обыграет его с разницей в несколько мячей.
Рекомендуемая ставка: победа «Палмейраса» с форой (-2) за 1.98.
Прогноз: Однако не исключаем, что уругвайцы смогут забить в ворота бразильцев, ведь в новом сезоне они еще без гола с поля не уходили.
Ставка: обе забьют гола за 2.83.