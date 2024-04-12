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    «Поросята» уверенно обыграют «Ливерпуль»

    «Палмейрас» — «Ливерпуль» Монтевидео. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Кубок Либертадорес, 12 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Ливерпуль» Монтевидео
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    «Палмейрас»
    12 апреля во втором туре группового этапа Кубка Либертадорес бразильский «Палмейрас» на своем поле примет уругвайский «Ливерпуль» из Монтевидео. Начало — в 03:00 по мск. «Палмейрас» — «Ливерпуль» Монтевидео: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес 12 Апреля 2024 года
    Палмейрас
  • Кубок Либертадорес
    •  Палмейрас 03:00 Ливерпуль Ливерпуль
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    «Палмейрас»

    Турнирное положение: Трехкратный обладатель Кубка Либертадорес был освобожден от отборочных матче и сразу получил билет в групповую стадию.

    И в первом туре турнира «Палмейрас» расписал гостевую мировую с аргентинским «Сан-Лоренсо» 1:1, уйдя от поражения в самом концовке поединка.

    Последние матчи: В преддверии предстоящего поединка «поросята» на своем поле смогли обыграть со счетом 2:0 «Сантос» в ответном матче финала Штата Паулисты и стали победителями турнира, так как в гостях уступили 0:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Клуб из города Сан-Паулу в новом сезоне отыграл 18 поединков в различных турнирах и проиграл в основное время в них только раз. А за прошедшие девять встреч «Палмейрас» смог победить в шести из них, не забив за этот период только в одном случае.

    «Ливерпуль» Монтевидео

    Турнирное положение: Чемпион Уругвая прошлого года также был освобожден от квалификационных поединков и сразу стартовал с группового этапа.

    И в стартовой игре основного раунда турнира «Ливерпуль» на своем поле поделил очки с «Индепендьенте дель Валье» из Эквадора 1:1, сравняв счет только в последней 10-минутке.

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  • 08/04/2024

    • Последние матчи: Накануне данной встречи клуб из Монтевидео в рамках чемпионата страны на выезде переиграл «Феникс» со счетом 3:1. И этой викторией он прервал свою 8-матчевую безвыигрышную серию.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Черно-синие» за минувшие девять встреч с учетом всех турниров смогли одержать только одну победу. Три поединка в этот период они еще проиграли и пять игр свели вничью. Однако в данный отрезок «Ливерпуль» неизменно забивал и пропускал в каждом матче.

    Статистика для ставок

    • «Палмейрас» дома выиграл последние пять встреч

    • «Ливерпуль» в этом сезоне пока забивал в каждом матче

    • Ранее эти клубы между собой не играли. Это будет дебютный очный матч для них

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Палмейраса» — 1.17, победа «Ливерпуля» — 18.00, ничья — 7.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.72 и 2.14 соответственно.

    Прогноз: Великолепно выступающий на своем поле «Палмейрас», скорее всего, не испытает трудностей с предстоящим противником, и обыграет его с разницей в несколько мячей.

    Рекомендуемая ставка: победа «Палмейраса» с форой (-2) за 1.98.

    Прогноз: Однако не исключаем, что уругвайцы смогут забить в ворота бразильцев, ведь в новом сезоне они еще без гола с поля не уходили.

    Ставка: обе забьют гола за 2.83.

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    Ставка и прогноз на матч «Палмейрас» — «Ливерпуль» Монтевидео с коэффициентом 1.98. Дата матча: 12.04.2024. Прогнозы на футбол. «Поросята» уверенно обыграют «Ливерпуль»
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