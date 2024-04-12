12 апреля во втором туре группового этапа Кубка Либертадорес бразильский «Палмейрас» на своем поле примет уругвайский «Ливерпуль» из Монтевидео. Начало — в 03:00 по мск. «Палмейрас» — «Ливерпуль» Монтевидео: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Палмейрас»

Турнирное положение: Трехкратный обладатель Кубка Либертадорес был освобожден от отборочных матче и сразу получил билет в групповую стадию.

И в первом туре турнира «Палмейрас» расписал гостевую мировую с аргентинским «Сан-Лоренсо» 1:1, уйдя от поражения в самом концовке поединка.

Последние матчи: В преддверии предстоящего поединка «поросята» на своем поле смогли обыграть со счетом 2:0 «Сантос» в ответном матче финала Штата Паулисты и стали победителями турнира, так как в гостях уступили 0:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Клуб из города Сан-Паулу в новом сезоне отыграл 18 поединков в различных турнирах и проиграл в основное время в них только раз. А за прошедшие девять встреч «Палмейрас» смог победить в шести из них, не забив за этот период только в одном случае.

«Ливерпуль» Монтевидео

Турнирное положение: Чемпион Уругвая прошлого года также был освобожден от квалификационных поединков и сразу стартовал с группового этапа.

И в стартовой игре основного раунда турнира «Ливерпуль» на своем поле поделил очки с «Индепендьенте дель Валье» из Эквадора 1:1, сравняв счет только в последней 10-минутке.

Последние матчи: Накануне данной встречи клуб из Монтевидео в рамках чемпионата страны на выезде переиграл «Феникс» со счетом 3:1. И этой викторией он прервал свою 8-матчевую безвыигрышную серию.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Черно-синие» за минувшие девять встреч с учетом всех турниров смогли одержать только одну победу. Три поединка в этот период они еще проиграли и пять игр свели вничью. Однако в данный отрезок «Ливерпуль» неизменно забивал и пропускал в каждом матче.

Статистика для ставок

«Палмейрас» дома выиграл последние пять встреч

«Ливерпуль» в этом сезоне пока забивал в каждом матче

Ранее эти клубы между собой не играли. Это будет дебютный очный матч для них

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Палмейраса» — 1.17, победа «Ливерпуля» — 18.00, ничья — 7.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.72 и 2.14 соответственно.

Прогноз: Великолепно выступающий на своем поле «Палмейрас», скорее всего, не испытает трудностей с предстоящим противником, и обыграет его с разницей в несколько мячей.

Рекомендуемая ставка: победа «Палмейраса» с форой (-2) за 1.98.

Прогноз: Однако не исключаем, что уругвайцы смогут забить в ворота бразильцев, ведь в новом сезоне они еще без гола с поля не уходили.

Ставка: обе забьют гола за 2.83.