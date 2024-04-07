7 апреля в 26-м туре чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Нефтехимик». Начало игры — в 14:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане все мечтают о повышении в классе. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

При этом «СКА-Хабаровск» на 10 очков отстает от зоны стыков. Да и забивает команда Романа Шаронова в среднем гол за матч.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три очка. «СКА-Хабаровск» уверенно переиграл «Сокол» (3:1).

Вообще, в 6 весенних матчах «СКА-Хабаровск» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Причем армейцы вылетели из Кубка России. Команда Шаронова дала бой московскому «Динамо», однако уступила со счетом 1:2.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: хабаровчане имеют надежные тылы. При этом атака команды выглядит куда менее привлекательно.

Матчи против нижнекамцев для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «СКА-Хабаровск» выиграл 2 раза при одной коллизии.

И уж совсем очевидно, что «СКА-Хабаровск» постарается быстро перестроиться после кубковой неудачи. Вот только проблемы в атаке никуда не делись.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы уже вряд ли покусятся на выход в РПЛ. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Нефтехимик» весьма надежно обороняется: всего 22 пропущенных мяча в 24 поединках. А вот атака не блещет: всего 24 забитых мяча.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда не сумела победить. «Нефтехимик» расписал мировую с «Акроном» (1:1).

Причем до того команда Кирилла Новикова выиграла четырежды кряду. Причем три из этих побед пришлись на весну.

Вообще, «Нефтехимик» явно прибавил после зимней паузы. Команда Новикова еще явно поборется за место в пятерке.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: у нижнекамцев имеются заметные проблемы в плане реализации. «Нефтехимик» еще и растерял немало очков в первой части первенства.

Да и матчи с крепкими оппонентами команда Новикова может записать себе в актив. Нижнекамцы переиграли «Аланию» (3:0) и «Химки» (3:1).

Да и проигрывает «Нефтехимик» частенько — 8 раз. Зато в матче первого круга команда переиграла хабаровчан (2:0).

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Нефтехимик» явно постарается развить успех, достигнутый в первых весенних поединках.

Статистика для ставок

Нижнекамцы не проигрывают уже 7 матчей кряду

Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч

В матче первого круга успех сопутствовал «Нефтехимику» (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: Нижнекамцы нынче выглядят монолитнее команды Шаронова, к тому же весной еще не проигрывали.

Армейцы проводят откровенно непростой цикл, к тому же забивают с огромной натугой.

Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20