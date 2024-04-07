7 апреля в Монпелье на стадионе «Стад де ла Моссон» в рамках 28-го тура французской Лиги 1 сойдутся «Монпелье» и «Лорьян». Начало игры — в 16:00 по мск. «Монпелье» — «Лорьян»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Монпелье»

Турнирное положение: «Монпелье» занимает 13-ю строчку с отрывом в шесть очков от зоны вылета — 17-й позиции. Разница мячей: 33-40.

При этом отрыв от зоны плей-офф за право остаться в элитном дивизионе — 16-го места — составляет всего три балла.

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Последние матчи: хозяева в последней игре одержали победу. На чужом поле они обыграли «Гавр» (2:0).

Эта победа стала второй в трех последних поединках, которые пришлись на французское первенство.

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют: Куяте, Силла, Шотард, Гегин — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках Лиги 1) «Монпелье» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Очевидно, что с такой формой клуб имеет неплохие шансы спастись в элитном дивизионе чемпионата Франции, и главное — просто не сбавлять обороты.

Саванье и Адамс — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 с семью голами.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Лорьян» занимает 16-е место в зоне плей-офф за право сыграть в элите с 26 очками. В его активе 35 забитых мячей, в пассиве — 50.

Команда опережает на три очка зону вылета, поэтому в последних турах ей крайне важно стабильно выигрывать, чтобы выбраться на безопасные позиции.

Последние матчи: гости в последнем туре потерпели поражение. Клуб на своем поле уступил «Бресту» (0:1).

Это поражение стало вторым в последних трех поединках, которые пришлись на чемпионат страны. Также коллектив сыграл вничью с «Монако» (2:2).

Не сыграют: Игор Силва, Талби — травмированы, дисквалифицирован — Тосин.

Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках французского первенства) «Лорьян» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Очевидно, что у коллектива если не кризис, то явный спад формы, который не говорит о его высоких шансах на успех в грядущей игре.

Мохамед Бамба — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с шестью голами.

Статистика для ставок

в восьми из девяти последних матчей «Монпелье» было забито больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Монпелье» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Лорьяна» было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монпелье» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.77. Ничья — в 3.90, победа «Лорьяна» — в 4.30.

ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТБ 2,5 — 2.10 и 1.73.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали обе команды. Также в этих поединках было забито больше 2,5 голов.

В двух из четырех последних матчей гостей сработали оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех их последних матчей они не уступили, а в двух было забито больше 2,5 голов.

Ставка: «Монпелье» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.20