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    Отдалится ли «Монпелье» от зоны вылета?

    «Монпелье» — «Лорьян». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 7 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Лорьян»
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    «Монпелье» — фаворит матча
    7 апреля в Монпелье на стадионе «Стад де ла Моссон» в рамках 28-го тура французской Лиги 1 сойдутся «Монпелье» и «Лорьян». Начало игры — в 16:00 по мск. «Монпелье» — «Лорьян»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 07 Апреля 2024 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 16:00 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
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    «Монпелье»

    Турнирное положение: «Монпелье» занимает 13-ю строчку с отрывом в шесть очков от зоны вылета — 17-й позиции. Разница мячей: 33-40.

    При этом отрыв от зоны плей-офф за право остаться в элитном дивизионе — 16-го места — составляет всего три балла.

    Монпелье — Лорьян: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: хозяева в последней игре одержали победу. На чужом поле они обыграли «Гавр» (2:0).

    Эта победа стала второй в трех последних поединках, которые пришлись на французское первенство.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Не сыграют: Куяте, Силла, Шотард, Гегин — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках Лиги 1) «Монпелье» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

    Очевидно, что с такой формой клуб имеет неплохие шансы спастись в элитном дивизионе чемпионата Франции, и главное — просто не сбавлять обороты.

    Саванье и Адамс — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 с семью голами.

    «Лорьян»

    Турнирное положение: «Лорьян» занимает 16-е место в зоне плей-офф за право сыграть в элите с 26 очками. В его активе 35 забитых мячей, в пассиве — 50.

    Команда опережает на три очка зону вылета, поэтому в последних турах ей крайне важно стабильно выигрывать, чтобы выбраться на безопасные позиции.

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    • Последние матчи: гости в последнем туре потерпели поражение. Клуб на своем поле уступил «Бресту» (0:1).

    Это поражение стало вторым в последних трех поединках, которые пришлись на чемпионат страны. Также коллектив сыграл вничью с «Монако» (2:2).

    Не сыграют: Игор Силва, Талби — травмированы, дисквалифицирован — Тосин.

    Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках французского первенства) «Лорьян» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

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    Очевидно, что у коллектива если не кризис, то явный спад формы, который не говорит о его высоких шансах на успех в грядущей игре.

    Мохамед Бамба — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в восьми из девяти последних матчей «Монпелье» было забито больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Монпелье» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Лорьяна» было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монпелье» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.77. Ничья — в 3.90, победа «Лорьяна» — в 4.30.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТБ 2,5 — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали обе команды. Также в этих поединках было забито больше 2,5 голов.

    В двух из четырех последних матчей гостей сработали оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех их последних матчей они не уступили, а в двух было забито больше 2,5 голов.

    Ставка: «Монпелье» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.20

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    Ставка и прогноз на матч «Монпелье» — «Лорьян» с коэффициентом 2.08. Дата матча: 07.04.2024. Прогнозы на футбол. Отдалится ли «Монпелье» от зоны вылета?
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