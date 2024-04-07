«Верона»
Турнирное положение: По итогам 30 матчей Серии А «Верона» занимает 15-е место с 27 очками и разницей мячей 27-40.
Команда находится вне зоны вылета, опережая зону вылета на два очка, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание в элитном дивизионе итальянского футбола.
Верона — Дженоа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. На выезде он поделил очки с «Кальяри» (1:1).
Эта ничья продила безвыигрышную мини-серию «Мастифов» в поединках, которые пришлись на итальянское первенство.
Не сыграют: Белахье, Тавшан, Крус — травмы. Дисквалифицирован — Маньяни.
Состояние команды: в 10 последних поединках во всех турнирах «Верона» одержал только две победы при четырех поражениях и четырех ничьих.
Такие результаты не позволяют коллективу подальше оторваться от зоны вылета, так что развязка в борьбе за выживание для него еще впереди.
Микаэль Фолоруншо — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.
«Дженоа»
Турнирное положение: По итогам 30 матчей Серии А «Дженоа» занимает 12-е место с 35 очками и разницей мячей 32-37.
Команда на 15 очков отстает от зоны еврокубков и на 10 баллов опережает зону вылета, поэтому не имеет серьезной турнирной мотивации.
Последние матчи: клуб в прошлом туре потерял очки. Он на своем поле не сумел обыграть одного из аутсайдеров «Фрозиноне» (1:1).
Эта неудача продлила беспроигрышную серию генуэзцев в поединках, которые пришлись на итальянское первенство, при двух ничьих и двух поражениях.
Не сыграют: Аарон Мартин, Маттуро, Де Винтер, Экубан, Читтадини, Витинья, Малиновский — травмы. Дисквалифицирован — Ретеги.
Состояние команды: в восьми последних поединках во всех турнирах «Дженоа» одержал только одну победу при трех поражениях и четырех ничьих.
Такие результаты четко отображают статус «Грифонов», как прочного середняка итальянского первенства, от которого можно ждать любого исхода.
Альберт Гудмундссон — лучший бомбардир команды в Серии А с 11-ю голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Вероны» было забито меньше 2,5 голов
- в восьми из 10 последних матчей «Верона» не выиграла
- в четырех последних матчах «Дженоа» не выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Верона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.70. Ничья — в 2.95, победа «Дженоа» — в 2.95.
ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 1.53 и 2.50.
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Прогноз: в пяти из восьми последних матчей гости не проиграли. В этих пяти поединках было забито меньше 2,5 голов.
При этом в восьми из 10 последних матчей хозяева не выиграли.
Ставка: «Дженоа» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.10.
Прогноз: менее рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 3,5 голов, ведь в 12 из 15 последних их матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Дженоа» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 1.80