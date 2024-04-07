«Верона» на своем поле сыграет против «Дженоа» в 31-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 7 апреля и начнется в 19:00 по мск. «Верона» — «Дженоа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Верона»

Турнирное положение: По итогам 30 матчей Серии А «Верона» занимает 15-е место с 27 очками и разницей мячей 27-40.

Команда находится вне зоны вылета, опережая зону вылета на два очка, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание в элитном дивизионе итальянского футбола.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. На выезде он поделил очки с «Кальяри» (1:1).

Эта ничья продила безвыигрышную мини-серию «Мастифов» в поединках, которые пришлись на итальянское первенство.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Белахье, Тавшан, Крус — травмы. Дисквалифицирован — Маньяни.

Состояние команды: в 10 последних поединках во всех турнирах «Верона» одержал только две победы при четырех поражениях и четырех ничьих.

Такие результаты не позволяют коллективу подальше оторваться от зоны вылета, так что развязка в борьбе за выживание для него еще впереди.

Микаэль Фолоруншо — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

«Дженоа»

Турнирное положение: По итогам 30 матчей Серии А «Дженоа» занимает 12-е место с 35 очками и разницей мячей 32-37.

Команда на 15 очков отстает от зоны еврокубков и на 10 баллов опережает зону вылета, поэтому не имеет серьезной турнирной мотивации.

Последние матчи: клуб в прошлом туре потерял очки. Он на своем поле не сумел обыграть одного из аутсайдеров «Фрозиноне» (1:1).

Эта неудача продлила беспроигрышную серию генуэзцев в поединках, которые пришлись на итальянское первенство, при двух ничьих и двух поражениях.

Не сыграют: Аарон Мартин, Маттуро, Де Винтер, Экубан, Читтадини, Витинья, Малиновский — травмы. Дисквалифицирован — Ретеги.

Состояние команды: в восьми последних поединках во всех турнирах «Дженоа» одержал только одну победу при трех поражениях и четырех ничьих.

Такие результаты четко отображают статус «Грифонов», как прочного середняка итальянского первенства, от которого можно ждать любого исхода.

Альберт Гудмундссон — лучший бомбардир команды в Серии А с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Вероны» было забито меньше 2,5 голов

в восьми из 10 последних матчей «Верона» не выиграла

в четырех последних матчах «Дженоа» не выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Верона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.70. Ничья — в 2.95, победа «Дженоа» — в 2.95.

ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 1.53 и 2.50.

Прогноз: в пяти из восьми последних матчей гости не проиграли. В этих пяти поединках было забито меньше 2,5 голов.

При этом в восьми из 10 последних матчей хозяева не выиграли.

Ставка: «Дженоа» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 3,5 голов, ведь в 12 из 15 последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Дженоа» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 1.80