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    «Верона» — «Дженоа». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 7 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Дженоа»
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    «Дженоа» не выиграл в четырех последних матчах
    «Верона» на своем поле сыграет против «Дженоа» в 31-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 7 апреля и начнется в 19:00 по мск. «Верона» — «Дженоа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Апреля 2024 года
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    «Верона»

    Турнирное положение: По итогам 30 матчей Серии А «Верона» занимает 15-е место с 27 очками и разницей мячей 27-40.

    Команда находится вне зоны вылета, опережая зону вылета на два очка, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание в элитном дивизионе итальянского футбола.

    Верона — Дженоа: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. На выезде он поделил очки с «Кальяри» (1:1).

    Эта ничья продила безвыигрышную мини-серию «Мастифов» в поединках, которые пришлись на итальянское первенство.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Белахье, Тавшан, Крус — травмы. Дисквалифицирован — Маньяни.

    Состояние команды: в 10 последних поединках во всех турнирах «Верона» одержал только две победы при четырех поражениях и четырех ничьих.

    Такие результаты не позволяют коллективу подальше оторваться от зоны вылета, так что развязка в борьбе за выживание для него еще впереди.

    Микаэль Фолоруншо — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

    «Дженоа»

    Турнирное положение: По итогам 30 матчей Серии А «Дженоа» занимает 12-е место с 35 очками и разницей мячей 32-37.

    Команда на 15 очков отстает от зоны еврокубков и на 10 баллов опережает зону вылета, поэтому не имеет серьезной турнирной мотивации.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре потерял очки. Он на своем поле не сумел обыграть одного из аутсайдеров «Фрозиноне» (1:1).

    Эта неудача продлила беспроигрышную серию генуэзцев в поединках, которые пришлись на итальянское первенство, при двух ничьих и двух поражениях.

    Не сыграют: Аарон Мартин, Маттуро, Де Винтер, Экубан, Читтадини, Витинья, Малиновский — травмы. Дисквалифицирован — Ретеги.

    Состояние команды: в восьми последних поединках во всех турнирах «Дженоа» одержал только одну победу при трех поражениях и четырех ничьих.

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    Такие результаты четко отображают статус «Грифонов», как прочного середняка итальянского первенства, от которого можно ждать любого исхода.

    Альберт Гудмундссон — лучший бомбардир команды в Серии А с 11-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Вероны» было забито меньше 2,5 голов

    • в восьми из 10 последних матчей «Верона» не выиграла

    • в четырех последних матчах «Дженоа» не выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Верона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.70. Ничья — в 2.95, победа «Дженоа» — в 2.95.

    ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: в пяти из восьми последних матчей гости не проиграли. В этих пяти поединках было забито меньше 2,5 голов.

    При этом в восьми из 10 последних матчей хозяева не выиграли.

    Ставка: «Дженоа» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.10.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 3,5 голов, ведь в 12 из 15 последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Дженоа» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 1.80

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    Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Дженоа» с коэффициентом 2.10. Дата матча: 07.04.2024. Прогнозы на футбол. Кто вспомнит об успехах?
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