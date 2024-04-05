В рамках 27-го тура чемпионата Армении 5 апреля пройдет матч «Вест Армения» — «Ноа». Начало — 14:00 (мск). «Вест Армения» — «Ноа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вест Армения»

Турнирное положение: «Вест Армения» сражается за выживание в элите армянского футбола. Сейчас команда расположилась на 7 строчке турнирной таблицы.

При этом «Вест Армения» выиграла всего 7 в чемпионате. Да и пропускает команда в среднем больше 2 мячей за матч.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Вест Армения» расписала мировую с ЦСКА Ереван (1:1).

В пяти своих последних поединках «Вест Армения» выиграла 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

А вот до ничьей с «армейцами» команда выиграла дважды кряду. Да и весной игра «Вест Армении» явно преобразилась.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: в последних матчах команда выглядит достаточно монолитно. Правда, отрыв от опасной зоны все еще зыбкий.

Поединки против «Ноа» для команды проходят традиционно неудачно. Обе очные встречи «Вест Армения» проиграла.

И уж совсем очевидно, что «Вест Армения» постарается разжиться очками. Хозяева постараются дать бой одному из лидеров чемпионата.

«Ноа»

Турнирное положение: «Ноа» борется за чемпионский титул. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Да и вообще, «Ноа» лишь по дополнительным показателям уступает «Пюнику». Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда имела шанс выбиться в лидеры. Вот только «Ноа» дома не сумела переиграть «Пюник» (1:1).

А вот чуть ранее команда еще и одолела «Арарат-Армению» (1:0). Хотя чуть ранее от этого же соперника вылетела из Кубка Армении (2:3).

Между тем, «Ноа» явно способна бросить вызов «Пюнику». Да и свои очки команда набирает исправно.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: В нынешнем своем состоянии команда способна выиграть чемпионат. Да и «Пюник» крайне нестабилен.

Вот только «Ноа» проиграл уже 6 раз в чемпионате. Зато побеждает команда чаще всех в лиге — 18 викторий.

Более того, «Ноа» дважды уверенно обыграла «Вест Армению». В сентябре команда выиграла со счетом 4:2, в ноябре — 5:1.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать с позиции силы. Да и «Вест Армению» кандидат в чемпионы обыгрывать просто обязан.

Статистика для ставок

«Вест Армения» пропускает чаще всех в чемпионате — 54 мяча

«Ноа» выигрывает чаще всех в лиге — 18 викторий

«Вест Армения» уступила «Ноа» в обоих очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.70 и 2.05.

Прогноз: «Ноа» явно сильнее одного из аутсайдеров, но и «Вест Армения» способна показать зубы.

«Вест Армения» явно весной выглядит весьма прилично, и уж точно найдет свой шанс у ворот соперника.

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75