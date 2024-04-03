ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси«Фенербахче» — в РПЛ, Месси — в «Зените», «Тоттенхэм» — с трофеем, Федерер — тренер Джоковича: топ-новостей 1 апреля Рис ДжеймсТрансферный дайджест. 26 марта — 1 апреля Хоакин БаклиФиро остановила Бланчфилд, Бакли нокаутировал Люке. Обзор карда UFC Atlantic City
    Все новости спорта

    «Горняки» учинят разгром одесситам

    «Шахтер» Донецк — «Черноморец». Ставка (к. 3.05) и прогноз на футбол, Кубок Украины, 3 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Шахтер Донецк Прогнозы на Черноморец
    Прогноз и ставки на «Шахтер» Донецк — «Черноморец»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Шахтер» Донецк
    В рамках 1/2 финала Кубка Украины 3 апреля пройдет матч «Шахтер» Донецк — «Черноморец». Начало — 18:00 (мск). «Шахтер» Донецк — «Черноморец»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Кубок 03 Апреля 2024 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 18:00 Черноморец Од Черноморец Од
  • Украина. Кубок
    •

    «Шахтер» Донецк

    Турнирное положение: «Горняки» привычно борются за чемпионский титул в УПЛ. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шахтер» Донецк выиграл в 14 матчах из 20. Да и оборона «горняков» ошибается реже всех в УПЛ: всего 17 пропущенных мячей.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда Марино Пушича снова победила. «Шахтер» Донецк не заметил «Оболонь» (3:0).

    Вообще, в 5 весенних матчах «Шахтер» Донецк победил. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Дончане сыграли вничью лишь с «Александрией». Между тем, техническая ошибка штаба соперника подарила «горнякам» техническую победу.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: ныне «горняки» пребывают в накате. Вылет из Лиши Европы от «Марселя» заставил их сосредоточиться на УПЛ и Кубке Украины.

    Матчи против одесситов для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков дончане выиграли четырежды.

    И уж совсем очевидно, что «Шахтер» Донецк будет активно атаковать. Пушич наверняка бросит в бой всех сильнейших.

    «Черноморец»

    Турнирное положение: Одесситы проводят весьма противоречивый сезон. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы УПЛ.

    Причем «Черноморец» слишком часто проигрывает. В пассиве у «моряков» уже 11 коллизий в текущем чемпионате Украины.

  • Сезон хаоса в Турции: Один из претендентов на титул готов сняться с турнира
  • В этом сезоне Суперлиги было все — вторжения фанатов на поле, нападения на судей и саудовский фарс
  • 30/03/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда Роман Григорчука добыла яркую викторию. «Черноморец» разнес в щепки «Полесье» (4:1).

    Причем до того одесситы дома умудрились уступить аутсайдеру «Вересу» (0:1). Да и с «Ворсклой» не удалось сыграть успешно — поражение 0:1.

    В последнем матче хет-трик оформил Артур Авагимян. Он и атакующий хавбек Андрей Штогрин проводят потрясающий сезон.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Одесситы не собираются сдаваться «Шахтеру» за здорово живешь. Да и кое-какие заготовки умница Григорчук наверняка сделает!

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Моряки» традиционно считаются кубковой командой. С характером у подопечных Григорчука полный порядок.

    Да и последняя яркая победа явно придаст команде сил и мотивации. Да и свои шансы у ворот «Шахтера» одесситы уж точно изыщут.

    Нет сомнений, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Черноморец» явно постарается нейтрализовать лидеров дончан.

    Статистика для ставок

    • Дончане не пропускали в 2 своих последних матчах

    • «Черноморец» не обыгрывает «горняков» уже почти 7 лет

    • И те, и другие в последнем туре УПЛ добыли разгромные победы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.60, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.55 и 2.46.

    Прогноз: «Горняки» имеют в своем составе качественных исполнителей, так что явно постараются преуспеть в атаке.

    Команда Пушича уж точно планирует завоевать Кубок Украины, да и оппонент не блещет стабильностью.

    Ставка: Фора «Шахтера» Донецк -2.5 за 3.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито менее 3 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.46

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Кориа — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.72
  • Прогноз на матч Фучович — Качин
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рамос — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Роша — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Химки — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Галатасарай — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эксельсиор — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Саарбрюккен — Кайзерслаутерн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Лион — Валансьен
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Шахтер» Донецк — «Черноморец» с коэффициентом 3.05. Дата матча: 03.04.2024. Прогнозы на футбол. «Горняки» учинят разгром одесситам
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры