«Шахтер» Донецк
Турнирное положение: «Горняки» привычно борются за чемпионский титул в УПЛ. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Шахтер» Донецк выиграл в 14 матчах из 20. Да и оборона «горняков» ошибается реже всех в УПЛ: всего 17 пропущенных мячей.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда Марино Пушича снова победила. «Шахтер» Донецк не заметил «Оболонь» (3:0).
Вообще, в 5 весенних матчах «Шахтер» Донецк победил. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Дончане сыграли вничью лишь с «Александрией». Между тем, техническая ошибка штаба соперника подарила «горнякам» техническую победу.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: ныне «горняки» пребывают в накате. Вылет из Лиши Европы от «Марселя» заставил их сосредоточиться на УПЛ и Кубке Украины.
Матчи против одесситов для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков дончане выиграли четырежды.
И уж совсем очевидно, что «Шахтер» Донецк будет активно атаковать. Пушич наверняка бросит в бой всех сильнейших.
«Черноморец»
Турнирное положение: Одесситы проводят весьма противоречивый сезон. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы УПЛ.
Причем «Черноморец» слишком часто проигрывает. В пассиве у «моряков» уже 11 коллизий в текущем чемпионате Украины.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда Роман Григорчука добыла яркую викторию. «Черноморец» разнес в щепки «Полесье» (4:1).
Причем до того одесситы дома умудрились уступить аутсайдеру «Вересу» (0:1). Да и с «Ворсклой» не удалось сыграть успешно — поражение 0:1.
В последнем матче хет-трик оформил Артур Авагимян. Он и атакующий хавбек Андрей Штогрин проводят потрясающий сезон.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Одесситы не собираются сдаваться «Шахтеру» за здорово живешь. Да и кое-какие заготовки умница Григорчук наверняка сделает!
«Моряки» традиционно считаются кубковой командой. С характером у подопечных Григорчука полный порядок.
Да и последняя яркая победа явно придаст команде сил и мотивации. Да и свои шансы у ворот «Шахтера» одесситы уж точно изыщут.
Нет сомнений, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Черноморец» явно постарается нейтрализовать лидеров дончан.
Статистика для ставок
- Дончане не пропускали в 2 своих последних матчах
- «Черноморец» не обыгрывает «горняков» уже почти 7 лет
- И те, и другие в последнем туре УПЛ добыли разгромные победы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.60, а победа оппонента — в скромные 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.55 и 2.46.
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Прогноз: «Горняки» имеют в своем составе качественных исполнителей, так что явно постараются преуспеть в атаке.
Команда Пушича уж точно планирует завоевать Кубок Украины, да и оппонент не блещет стабильностью.
Ставка: Фора «Шахтера» Донецк -2.5 за 3.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито менее 3 мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.46