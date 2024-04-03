В рамках 1/2 финала Кубка Украины 3 апреля пройдет матч «Шахтер» Донецк — «Черноморец». Начало — 18:00 (мск). «Шахтер» Донецк — «Черноморец»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Шахтер» Донецк

Турнирное положение: «Горняки» привычно борются за чемпионский титул в УПЛ. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Шахтер» Донецк выиграл в 14 матчах из 20. Да и оборона «горняков» ошибается реже всех в УПЛ: всего 17 пропущенных мячей.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда Марино Пушича снова победила. «Шахтер» Донецк не заметил «Оболонь» (3:0).

Вообще, в 5 весенних матчах «Шахтер» Донецк победил. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Дончане сыграли вничью лишь с «Александрией». Между тем, техническая ошибка штаба соперника подарила «горнякам» техническую победу.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: ныне «горняки» пребывают в накате. Вылет из Лиши Европы от «Марселя» заставил их сосредоточиться на УПЛ и Кубке Украины.

Матчи против одесситов для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков дончане выиграли четырежды.

И уж совсем очевидно, что «Шахтер» Донецк будет активно атаковать. Пушич наверняка бросит в бой всех сильнейших.

«Черноморец»

Турнирное положение: Одесситы проводят весьма противоречивый сезон. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы УПЛ.

Причем «Черноморец» слишком часто проигрывает. В пассиве у «моряков» уже 11 коллизий в текущем чемпионате Украины.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда Роман Григорчука добыла яркую викторию. «Черноморец» разнес в щепки «Полесье» (4:1).

Причем до того одесситы дома умудрились уступить аутсайдеру «Вересу» (0:1). Да и с «Ворсклой» не удалось сыграть успешно — поражение 0:1.

В последнем матче хет-трик оформил Артур Авагимян. Он и атакующий хавбек Андрей Штогрин проводят потрясающий сезон.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Одесситы не собираются сдаваться «Шахтеру» за здорово живешь. Да и кое-какие заготовки умница Григорчук наверняка сделает!

«Моряки» традиционно считаются кубковой командой. С характером у подопечных Григорчука полный порядок.

Да и последняя яркая победа явно придаст команде сил и мотивации. Да и свои шансы у ворот «Шахтера» одесситы уж точно изыщут.

Нет сомнений, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Черноморец» явно постарается нейтрализовать лидеров дончан.

Статистика для ставок

Дончане не пропускали в 2 своих последних матчах

«Черноморец» не обыгрывает «горняков» уже почти 7 лет

И те, и другие в последнем туре УПЛ добыли разгромные победы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.60, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.55 и 2.46.

Прогноз: «Горняки» имеют в своем составе качественных исполнителей, так что явно постараются преуспеть в атаке.

Команда Пушича уж точно планирует завоевать Кубок Украины, да и оппонент не блещет стабильностью.

Ставка: Фора «Шахтера» Донецк -2.5 за 3.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито менее 3 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.46