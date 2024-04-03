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    Поднимется ли «Манчестер Сити» с третьего места?

    «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Ставка за 2.10 и прогноз на АПЛ 3 апреля 2024 года

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    «Манчестер Сити» не выиграл два из трех последних матчей
    «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Матч пройдет в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги, начало — 22:15 (мск) «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Апреля 2024 года
    Манчестер Сити
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    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: По итогам 29 матчей АПЛ «Манчестер Сити» занимает третье место с 64 очками и разницей мячей 63-28.

    Команда на три очка отстает от идущего первым в таблице «Ливерпуля» и на один балл — от второго «Арсенала».

    Манчестер Сити — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерял очки. В то же время, манкунианцы сыграли вничью с «Арсеналом» (0:0), а это не самый плохой результат.

    Эта ничья стала второй для «Горожан» в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу (две игры) и Лигу чемпионов (одна).

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Уокер, Эдерсон и Аке травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 23 поединках во всех турнирах «Манчестер Сити» ни разу не проиграл при 19 победах и четырех ничьих.

    Такие результаты оставляют хорошие шансы команде в борьбе за чемпионский титул, хотя осечка в прошлом туре привела к тому, что она не смогла сохранить отставание от лидера.

    Эрлинг Холанн — лучший бомбардир клуба и АПЛ с 18-ю голами.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Астон Вилла» занимает четвертое место в зоне Лиги чемпионов, опережая пятый «Тоттенхэм» на три очка при матче в запасе.

    Очевидно, что в такой ситуации команде попросту нельзя терять очки, особенно когда разница мячей у нижестоящего конкурента меньше лишь на два пункта.

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    • Последние матчи: «Вилланы» в последней игре АПЛ одержали победу. На своем поле они обыграли «Вулверхэмптон» (2:0).

    Эта победа стала второй в трех последних поединках в разных турнирах, так что бирмингемцы явно набирают форму.

    Не сыграют: Травмированны — Уоткинс, Рэмси, Буэндия, Кэш, Мингс, Камара, дисквалифицирован — Макгинн.

    Состояние команды: в восьми последних играх во всех турнирах «Астон Вилла» потерпела лишь одно поражение при пяти победах и двух ничьих.

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    Закономерно, что с такой формой коллектив остается в зоне Лиги чемпионов, и ему крайне важно сыграть хотя бы вничью, чтобы не выпасть из топ-4.

    Олли Уоткинс — самый результативный игрок «Астон Виллы» в АПЛ с 16 голами, и делит второе место вместе с Салахом и Соланке.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчей «Манчестер Сити» было забито меньше 2,5 голов

    • в семи из восьми последних матчей «Астон Вилла» не проиграла

    • в четырех из пяти последних матчей «Астон Виллы» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.27. Ничья — в 6.30, победа «Астон Вилы» — в 9.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.42 и 2.90.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей хотя бы одна из команд не забивала. В последнее время тылы бирмингемцев стали надежнее.

    В двух последних матчах хозяев был реализован такой же расклад.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех последних матчах «Сити» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.90

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    Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» с коэффициентом 2.10. Дата матча: 03.04.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Манчестер Сити» с третьего места?
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