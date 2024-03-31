В рамках 25-го тура чемпионата России 31 марта пройдет матч «Алания» — «Черноморец» Нв. Начало — 17:00 (мск). «Алания» — «Черноморец» Нв: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Алания»

Турнирное положение: «Алания» в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Алания» еще пободается за прямое повышение в классе. «Барсам» явно недостает стабильности, но с характером все в порядке.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла три заслуженных очка. «Алания» минимально переиграла «Тюмень».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» выиграл 1 раз при 2 поражениях. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

До того владикавказцы потеряли очки в матче с «Соколом» (0:0). А вот поражение от «Нефтехимика» стало настоящей сенсацией (0:3).

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: в последних матчах команда явно не блистала стабильностью. «Алании» нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Матчи против «моряков» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Алания» выиграла один раз при 2 поражениях.

И уж совсем очевидно, что «Алания» постарается добыть вторую весеннюю победу. Подопечные Евгения Калешина явно будут активно атаковать.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: «Моряки» в нынешнем сезоне сражаются за выживание в первом дивизионе. На текущий момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Черноморец» Нв только постепенно выбирается из опасной зоны. Отставание от спасительного 15 места измеряется лишь дополнительными показателями.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда сумела взять три очка. «Черноморец» Нв переиграл «Шинник» (1:0).

Причем до того «моряки» обидели еще и «СКА-Хабаровск» (3:0). И только с тульским «Арсеналом» вышла коллизия — поражение 0:2.

Вообще, «Черноморец» Нв явно прибавляет. Да и позитивный вечерний старт явно придаст команде сил и мотивации на новые свершения.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Пока что команде Вадима Гаранина чуточку не хватает класса. Впрочем, нынешние цели клуба весьма скромны.

Да и матчи с сильными соперниками частенько складываются сложно. Хромает и реализация: всего 21 забитый мяч в 23 поединках.

«Моряки» выиграли лишь 5 раз в сезоне. Впрочем, весенний удачный старт говорит о явном подъеме команды при Гаранине.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Черноморец» Нв явно постарается сыграть максимально строго от обороны.

Статистика для ставок

«Алания» в 3 стартовых весенних матчах забила всего 1 мяч

«Моряки» в среднем забивают меньше гола за матч

Последняя победа «Черноморца» Нв над «Аланией» случилась еще 4 с половиной года назад

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алания» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 4.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.64.

Прогноз: «Алания» сражается за выход в РПЛ, а значит, будет максимально активной в атаке с первых минут встречи.

«Моряки» традиционно неудачно противостоят «Алании», да и вообще, команда Калешина имеет высокие амбиции.

Ставка: Победа «Алании» в 1 тайме за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «моряки» дадут бой одному из потенциальных лидеров дивизиона.

Ставка: «Черноморец» Нв не проиграет за 2.09