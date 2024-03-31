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    «Алания» быстро утопит «моряков»

    «Алания» — «Черноморец» Нв. Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, Первая лига, 31 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Черноморец» Нв
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    «Алания»
    В рамках 25-го тура чемпионата России 31 марта пройдет матч «Алания» — «Черноморец» Нв. Начало — 17:00 (мск). «Алания» — «Черноморец» Нв: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 31 Марта 2024 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 17:00 Черноморец Черноморец
  • Новороссийск
    •

    «Алания»

    Турнирное положение: «Алания» в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алания» еще пободается за прямое повышение в классе. «Барсам» явно недостает стабильности, но с характером все в порядке.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла три заслуженных очка. «Алания» минимально переиграла «Тюмень».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» выиграл 1 раз при 2 поражениях. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    До того владикавказцы потеряли очки в матче с «Соколом» (0:0). А вот поражение от «Нефтехимика» стало настоящей сенсацией (0:3).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: в последних матчах команда явно не блистала стабильностью. «Алании» нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    Матчи против «моряков» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Алания» выиграла один раз при 2 поражениях.

    И уж совсем очевидно, что «Алания» постарается добыть вторую весеннюю победу. Подопечные Евгения Калешина явно будут активно атаковать.

    «Черноморец» Нв

    Турнирное положение: «Моряки» в нынешнем сезоне сражаются за выживание в первом дивизионе. На текущий момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    Причем «Черноморец» Нв только постепенно выбирается из опасной зоны. Отставание от спасительного 15 места измеряется лишь дополнительными показателями.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда сумела взять три очка. «Черноморец» Нв переиграл «Шинник» (1:0).

    Причем до того «моряки» обидели еще и «СКА-Хабаровск» (3:0). И только с тульским «Арсеналом» вышла коллизия — поражение 0:2.

    Вообще, «Черноморец» Нв явно прибавляет. Да и позитивный вечерний старт явно придаст команде сил и мотивации на новые свершения.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Пока что команде Вадима Гаранина чуточку не хватает класса. Впрочем, нынешние цели клуба весьма скромны.

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    Да и матчи с сильными соперниками частенько складываются сложно. Хромает и реализация: всего 21 забитый мяч в 23 поединках.

    «Моряки» выиграли лишь 5 раз в сезоне. Впрочем, весенний удачный старт говорит о явном подъеме команды при Гаранине.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Черноморец» Нв явно постарается сыграть максимально строго от обороны.

    Статистика для ставок

    • «Алания» в 3 стартовых весенних матчах забила всего 1 мяч

    • «Моряки» в среднем забивают меньше гола за матч

    • Последняя победа «Черноморца» Нв над «Аланией» случилась еще 4 с половиной года назад

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алания» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 4.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.64.

    Прогноз: «Алания» сражается за выход в РПЛ, а значит, будет максимально активной в атаке с первых минут встречи.

    «Моряки» традиционно неудачно противостоят «Алании», да и вообще, команда Калешина имеет высокие амбиции.

    Ставка: Победа «Алании» в 1 тайме за 2.31.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «моряки» дадут бой одному из потенциальных лидеров дивизиона.

    Ставка: «Черноморец» Нв не проиграет за 2.09

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    Ставка и прогноз на матч «Алания» — «Черноморец» Нв с коэффициентом 2.31. Дата матча: 31.03.2024. Прогнозы на футбол. «Алания» быстро утопит «моряков»
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