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    «Монако» победит «Мец», но пропустит?!

    «Мец» — «Монако». Ставка (к. 1.70) и прогноз на футбол, Лига 1, 30 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мец» — «Монако»
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    Александр Головин («Монако»)
    В рамках 27-го тура чемпионата Франции 30 марта пройдет матч «Мец» — «Монако». Начало — 19:00 (мск). «Мец» — «Монако»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 30 Марта 2024 года
    Мец
  • Франция. Лига 1
    •  Мец 19:00 Монако Монако
  • Монако
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    «Мец»

    Турнирное положение: «темно-бордовые» изо всех сил пытаются сохранить прописку в элите.

    В настоящий момент «Мец» имеет в своем активе 23 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Мессинцы» на 3 пункта отстают от спасительной зоны.

    Мец — Монако: коэффициенты букмекеров

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    Команда из Меца смогла 23 раза поразить ворота соперника и 39 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре коллектив из одноименного города проиграл «Реймсу» (1:2), а до этого переиграл «Клермон» (1:0) и «Нант» (2:0).

    Перед этим «Мец» также уступил «Лиону» (1:2) и «Монпелье» (0:3).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Во время паузы на матчи сборных коллектив в спарринге сыграл вничью с «Труа» (0:0)

    Не сыграют: травмированы Дидье Ламкел Зе и Кевин Н'Дорам, а дисквалифицирован Жан Жак Данли.

    Состояние команды: подопечные Ласло Бёлёни пока что откровенно проваливают сезон, поскольку борются за выживание и вылетели из Кубка.

    Главной задачей второй команды прошлого сезона Лиги 2 является сохранение прописки в элитном дивизионе.

    Зимой «Мец» пополнился Маидином Дуаном, Дидье Зе, Гиоргисом Микаутадзе и Шарлем Дивиаллем. А покинули команду Оскар Эступиньян и Морган Бокеле Мпуту.

    «Монако»

    Турнирное положение: в настоящий момент «красно-белые» расположились на третьем месте в турнирной таблице. В активе команды 46 очков. Она только на один пункт отстает от второго «Бреста», но на тринадцать — от лидирующего «ПСЖ».

    «Монегаски» за 26 проведенных встреч 47 раз поразили ворота соперника и 36 раз пропустил в свои.

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    • Также команда из одноименного княжества вылетела из Кубка Франции, сенсационно уступив по пенальти скромному «Руану».

    Последние матчи: в прошлом туре «Монако» в родных стенах сыграл вничью с «Лорьяном» (2:2), а до этого на выезде переиграл «Страсбург» (1:0).

    Перед этим же коллектив из Монако на своем поле поделил очки с «ПСЖ» (0:0), но обыграл в гостях «Ланс» (3:2).

    Не сыграют: в лазарете команды находятся Кайо Энрике, Брель Эмболо и Мохамед Камара, а вот дисквалифицирован Денис Закария.

    Состояние команды: в прошлом сезоне «Монако» стало лишь шестым по итогам чемпионата. В этом сезоне команде однозначно нужно попадать в зону Лиги чемпионов.

    Подопечные Ади Хюттера только иногда показывают классную игру, в которой отлично выглядит россиянин Александр Головин, являющийся одним из лидеров.

    Зимой в стан «Монако» пришел только Тило Керер, а вот в другие команды отправились сразу шесть игроков, которые не были основными.

    Статистика для ставок

    • «Монако» выиграл 6 последних очных матчей у «Метца»

    • «Мец» забивал в каждом из 4 последних матчей Лиги 1

    • «Монако» проиграл только 1 из последних 8 матчей Лиги 1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.15, а победа «Меца» — в 5.10.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.70, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.13.

    Прогноз: «Монако» сильнее своего соперника и находится в отличной форме, поэтому думается, что должен брать три очка в этой игре.

    Ставка: победа «Монако» за 1.70.

    Прогноз: соперники в последнее время практически всегда забивают, поэтому можно сделать вывод, что обе команды должны забить в этой игре.

    Ставка: обе забьют за 1.75.

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    Ставка и прогноз на матч «Мец» — «Монако» с коэффициентом 1.70. Дата матча: 30.03.2024. Прогнозы на футбол. «Монако» победит «Мец», но пропустит?!
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