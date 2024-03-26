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    Выйдет ли Польша на Евро-2025?

    Уэльс — Польша. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, отбор на Евро-2024, 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Уэльс — Польша
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    Польша не считается букмекерами фаворитом
    26 марта в Кардиффе пройдет поединок отбора на Евро-2024, в котором сборная Уэльса сыграет против национальной команды Польши. Начало встречи запланировано на 22:45 по мск. Уэльс — Польша: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Путь A 26 Марта 2024 года
    Уэльс
  • Кардифф
    •  Уэльс 22:45 Польша Польша
  • Варшава
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    Уэльс

    Турнирное положение: в отборе на чемпионат Европы 2024 года Уэльс занял третье место в группе, уступив первые два Турции и Хорватии, а также опередив Армению и Латвию.

    По итогам восьми матчей команда набрала 12 очков, уступив четыре — Хорватии и пять — Турции, после трех побед, трех ничьих и двух поражений.

    Уэльс — Польша: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Драконы» в своем последнем матче в рамках полуфинала плей-офф за выход в финальную часть Евро-2024 разгромили на своем поле Уэльс (4:1).

    Эта победа прервала ничейную мини-серию команды в два матча, в которые она разошлась миром с Арменией (1:1) и Турцией (1:1).

    Все прогнозы на Евро-2024

    Не сыграют: Лоу, Кабанго, Бернс, Адам Дэвис, Левитт, Колуилл травмированы, дисквалифицированных игроков — нет.

    Состояние команды: В последних семи матчах во всех турнирах Уэльс не проиграл при четырех победах и трех ничьих

    С такой формой и на своем поле коллектив вполне способен одержать победу, другое дело, что ему противостоит весьма сложный соперник.

    Гарри Уилсон — лучший бомбардир команды в отборочном цикле чемпионата Европы с тремя голами.

    Польша

    Турнирное положение: в отборе на чемпионат Европы 2024 года Польша заняла третье место в группе, уступив первые два Албании и Чехии, а также опередив Молдову и Фареры.

    По итогам восьми матчей команда набрала 11 очков, уступив четыре Албании и Чехии, после трех побед, двух ничьих и трех поражений.

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  • 18/03/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Кадра» в рамках полуфинала плей-офф за выход в финальную часть Евро-2024 разгромила на своем поле Эстонию (5:1).

    Эта победа стала второй кряду, которые пришлись на поединок отбора на чемпионат Европы и одну товарищескую встречу.

    Не сыграют: Метти Кэш — травмирован. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: В последних пяти матчах во всех турнирах Польша не проиграла при трех победах и двух ничьих

    С одной стороны это говорит о неплохой форме коллектива, с другой — только в одном из этих поединков был по-настоящему серьезный соперник — Чехия, с которой он сыграл вничью.

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    Роберт Левандовски — лучший бомбардир команды в отборочном цикле чемпионата Европы с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах Уэльса забивали обе команды

    • в семи последних матчах Уэльс не проиграл

    • в шести из семми последних матчей Польши забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Уэльс — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.10, победа Эстонии — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали обе команды. У «Драконов» результативная атака, но при этом они регулярно позволяют своим соперникам отличиться голами.

    При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей Уэльса был реализован такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45.

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    Ставка и прогноз на матч Уэльс — Польша с коэффициентом 2.05. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на футбол. Выйдет ли Польша на Евро-2025?
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