В рамках международного товарищеского поединка 26 марта пройдет матч Румыния — Колумбия. Начало — 22:30 (мск). Румыния — Колумбия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Румыния

Турнирное положение: Румыны последний отбор на Евро провели продуктивно. Команда не проиграла ни разу в группе.

При этом Румыния заняла 1 место в своей отборочной группе. В 10 матчах она сумела забить 16 мячей при 5 пропущенных.

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Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла ничейный результат. Румыния расписала мировую с Северной Ирландией (1:1).

До того команда переиграла швейцарцев (1:0). Да и с Израилем румыны справились вполне себе уверенно (2:1).

В 5 последних матчах команда трижды выиграла. В них Румыния настреляла 8 мячей при всего лишь 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: в последних матчах команда выглядела весьма неплохо. При этом Румыния имеет надежные тылы.

А вот не проигрывают румыны уже больше года. Да и вообще, нынешнее поколение игроков сборной весьма перспективно.

И уж совсем очевидно, что Румыния привычно постарается сыграть как можно надежнее в обороне. Впрочем, свои шансы у ворот соперника команда создаст.

Колумбия

Турнирное положение: Колумбийцы сражаются за выход на Мундиаль. В южноамериканской отборочной группе она идет на 3 месте.

Более того, Колумбия еще не проиграла ни разу. В 6 матчах команда выиграла трижды при трех коллизиях.

Последние матчи: в своем последнем матче команда сумела сотворить сенсацию. Колумбийцы минимально переиграли Испанию.

До того команда переиграла Мексику (3:2). Да и сборную Венесуэлы удалось одолеть с минимальным счетом.

В 5 своих последних поединках Колумбия добыла 5 побед. В них игроки команды забили 8 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Нынче колумбийцы на коне! Команда крушит одного оппонента за другим, невзирая на имена и статусы.

Более того, даже традиционно сильных бразильцев удалось обыграть (2:1). Да и подбор игроков у сборной Колумбии впечатляющий.

Матчи с румынами для команды складываются традиционно неудачно. Из трех очных поединков Колумбия уступила 2 раза.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать первым номером. Колумбия постарается преуспеть в плане реализации.

Статистика для ставок

Колумбия не проигрывала в 5 своих последних матчах

Румыния еще ни разу не проигрывала колумбийцам

Последний раз Колумбия забивала румынам почти 30 лет назад

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Колумбия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 4.56.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.06 и 1.74.

Прогноз: Обе команды нынче выглядят мощно, и наверняка будут активны в атаке.

Колумбия выиграла в 5 своих последних матчах, да и румынам палец в рот не клади.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют 3 и более мячей на двоих.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.48