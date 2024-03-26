Румыния
Турнирное положение: Румыны последний отбор на Евро провели продуктивно. Команда не проиграла ни разу в группе.
При этом Румыния заняла 1 место в своей отборочной группе. В 10 матчах она сумела забить 16 мячей при 5 пропущенных.
Румыния — Колумбия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла ничейный результат. Румыния расписала мировую с Северной Ирландией (1:1).
До того команда переиграла швейцарцев (1:0). Да и с Израилем румыны справились вполне себе уверенно (2:1).
В 5 последних матчах команда трижды выиграла. В них Румыния настреляла 8 мячей при всего лишь 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядела весьма неплохо. При этом Румыния имеет надежные тылы.
А вот не проигрывают румыны уже больше года. Да и вообще, нынешнее поколение игроков сборной весьма перспективно.
И уж совсем очевидно, что Румыния привычно постарается сыграть как можно надежнее в обороне. Впрочем, свои шансы у ворот соперника команда создаст.
Колумбия
Турнирное положение: Колумбийцы сражаются за выход на Мундиаль. В южноамериканской отборочной группе она идет на 3 месте.
Более того, Колумбия еще не проиграла ни разу. В 6 матчах команда выиграла трижды при трех коллизиях.
Последние матчи: в своем последнем матче команда сумела сотворить сенсацию. Колумбийцы минимально переиграли Испанию.
До того команда переиграла Мексику (3:2). Да и сборную Венесуэлы удалось одолеть с минимальным счетом.
В 5 своих последних поединках Колумбия добыла 5 побед. В них игроки команды забили 8 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Нынче колумбийцы на коне! Команда крушит одного оппонента за другим, невзирая на имена и статусы.
Более того, даже традиционно сильных бразильцев удалось обыграть (2:1). Да и подбор игроков у сборной Колумбии впечатляющий.
Матчи с румынами для команды складываются традиционно неудачно. Из трех очных поединков Колумбия уступила 2 раза.
И уж совсем очевидно, что гости будут действовать первым номером. Колумбия постарается преуспеть в плане реализации.
Статистика для ставок
- Колумбия не проигрывала в 5 своих последних матчах
- Румыния еще ни разу не проигрывала колумбийцам
- Последний раз Колумбия забивала румынам почти 30 лет назад
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Колумбия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 4.56.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.06 и 1.74.
- 3.00Грузия — Греция: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 2.05Уэльс — Польша: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- 1.78Украина — Исландия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
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Прогноз: Обе команды нынче выглядят мощно, и наверняка будут активны в атаке.
Колумбия выиграла в 5 своих последних матчах, да и румынам палец в рот не клади.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют 3 и более мячей на двоих.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.48