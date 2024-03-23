В рамках товарищеского поединка 23 марта пройдет матч «Нефтчи» — «Спартак». Начало — 17:00 (мск). «Нефтчи» — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нефтчи»

Турнирное положение: Бакинцы в нынешнем сезоне выступают не лучшим образом. На данный момент команда находится на 3 месте чемпионата Азербайджана.

При этом «Нефтчи» отстает от лидера на 26 (!) очков. Так что бороться бакинцы явно будут лишь на 2 место.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. «Нефтчи» разгромил «Сабаил» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних поединках «Нефтчи» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили всего 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

До последней виктории «нефтяники» расписали мировую с «Кяпазом» (3:3). А вот «Карабаху» команда разгромно уступила (1:4).

Не сыграют: Травмированных нет.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: в последних матчах команда явно не выглядела монолитно. А вот на матч со спартаковцами «Нефтчи» уж точно настроится максимально.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В трех последних матчах она пропустила в свои ворота 7 мячей.

И уж совсем очевидно, что «Нефтчи» постарается достойно сыграть против одного из сильнейших клубов России. Бакинцы уж точно не будут отсиживаться в тылах.

«Спартак»

Турнирное положение: Спартаковцы нынешний сезон проводят весьма неровно. За чемпионство в РПЛ команда Гильермо Абаскаля вряд ли поборется.

Причем «Спартак» нынешней весной провел всего лишь 3 матча. В них команда по разу победила и проиграла.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. «Красно-белые» в Кубке России переиграли «Оренбург» (3:1).

А вот до того москвичи откровенно опростоволосились. «Спартак» дома проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2.

Плюс ко всему, по известным причинам отсутствует лидер команды Квинси Промес. Голландца очень не хватает атакам москвичей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Весенний старт для минчан выдался продуктивным. Да и с атакой полный порядок.

А вот с «Зенитом» спартаковцы в чемпионате выдали неплохой поединок. Правда, завершился он нулевой ничьей.

Наверняка в этом матче Абаскаль даст шанс проявить себя молодежи. Да и давно потерявший место в составе Георгий Джикия получит необходимую практику.

И уж совсем очевидно, что гости будут атаковать. «Спартак», при всех своих проблемах, просто обязан обыгрывать нестабильных бакинцев.

Статистика для ставок

«Нефтчи» в двух последних матчах забил 6 мячей

Спартаковцы в 3 весенних матчах забили всего 3 мяча

Полгода назад москвичи в контрольной встрече переиграли «Нефтчи» (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.87, а победа оппонента — в скромные 4.26.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти равными коэффициентами — 1.89 и 1.91.

Прогноз: Москвичи явно сильнее соперника, а значит, будут максимально активны в атаке.

«Спартак» выглядят мощнее бакинцев, которые к тому же переживают явный кризис жанра.

Ставка: Победа «Спартака» в 1 тайме за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники проявят высокую атакующую активность.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.97