14 марта в Леверкузене на «Бай-Арене» пройдет ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы, в котором местный «Байер» сыграет против азербайджанского «Карабаха». Начало — в 23:00 по мск. «Байер» — «Карабах»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Байер»

Путь в плей-офф: Коллектив из Леверкузена без труда смог преодолеть групповую стадию, выиграв все шесть проведенных игр, в том числе и дважды у предстоящего противника — 5:1 и 1:0.

В первой же игре в Азербайджане в 1/8 финала «Байер» расписал мировую со счетом 2:2. Причем немецкому клубу пришлось отыгрываться с 0:2 и и второй гол они провели лишь в компенсированное к матчу время.

Последние матчи: На выходных «аптекари» на своем поле смогли обыграть «Вольфсбург» 2:0 в рамках чемпионата Германии, где они мчат к своему первому чемпионскому титулу. Отметим, что в новом году команда Хаби Алонсо провела 11 игр в различных турнирах и победила в девяти из них при двух ничьих.

Не сыграют: В лазарете команды находятся Виктор Бонифаце и Артур.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: В этом сезоне «Байер» еще не знал горечи поражений. В отрезке же последних восьми встреч в различных соревнованиях «фармацевты» добились семи выигрышей и сыграли вничью с предстоящим противником. Причем в каждом поединке они забивали минимум два гола.

«Карабах»

Путь в плей-офф: Азербайджанский коллектив финишировал вторым в своем квартете на групповой стадии ЛЕ, уступив первое место как раз «Байеру».

И из-за этого «Карабаху» пришлось играть в 1/16 финале, где он сенсационно выбил португальскую «Брагу», обыграв ее сперва в гостях 4:2, но проиграв дома 2:3 в овертайме. В первой игре с предстоящим соперником дома была ничья — 2:2.

Последние матчи: В преддверии этой встречи «скакуны» на своем поле одолели «Зирю» 3:1 в матче чемпионата Азербайджана, где они уверенно мчат к очередным золотым медалям. И этим результатом команда продлила свою беспроигрышную серию до пяти, в которой четыре раза выиграла, но все эти игры пришлись на внутреннюю арену.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: В 2024 году «Карабах» провел 13 поединков в различных турнирах и проиграл в них только дважды. Еще два матча он свел вничью и добился девяти викторий. Правда, большинство из них пришлись на матчи чемпионата Азербайджана, где уровень соперников весьма скромный.

Статистика для ставок

«Байер» в текущем сезоне не проиграл ни одного официального матча

«Карабах» в этом розыгрыше ЛЕ проиграл три матча из девяти проведенных при четырех викториях

«Байер» выиграл у «Карабаха» в двух из трех очных встреч при одной ничьей

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Байера» — 1.20, победа «Карабаха» — 16.50, ничья — 8.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 3.00 соответственно.

Прогноз: При своих зрителях «Байер» наверняка докажет случайность первого поединка и уверенно победит азербайджанский клуб еще по итогам основного времени.

Рекомендуемая ставка: победа «Байера» с форой (-2) за 1.82.

Прогноз: И также в этом поединке ставим на результативный тотал, ведь «аптекари» забивают немало, особенно на своем поле, да и «Карабах» в атаке весьма успешен.

Ставка: ТБ 3,5 за 2.00.