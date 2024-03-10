«Ювентус»
Турнирное положение: «Ювентус» уже не борется за чемпионство, но завоевать серебро по итогам сезона команде по силам.
На данный момент туринцы идут на 2-й строчке в таблице Серии А. Клуб набрал 57 очков в 27 играх. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 15 баллов.
Ювентус — Аталанта: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Туринская команда неудачно начала февраль. «Старая синьора» потерпела два поражения кряду, уступив в Серии А «Интеру» и «Удинезе».
Затем в трех следующих встречах «Ювентус» выиграл только один раз. 25 февраля в чемпионате Италии подопечные Массимилиано Аллегри взяли верх над «Фрозиноне» со счетом 3:2.
Не сыграют: Алькарас, Де Шилье, Кин, Маккенни, Перин —травмы. Влахович, Фаджоли, Погба — дисквалификации.
Состояние команды: «Ювентус» длительное время наступал на пятки «Интеру». Но все-таки миланский коллектив ушел в отрыв.
В предыдущих шести турах «Ювентус» победил только один раз. Команда находится не в лучшей форме.
В минувшем туре Серии А команда Аллегри в гостях проиграла «Наполи» (1:2). У туринского клуба единственный гол забил Федерико Кьеза.
«Аталанта»
Турнирное положение: «Аталанта» борется за попадание в еврокубки на следующий сезон. Цель клуба — финишировать в топ-4.
Но пока «Аталанта» находится на 6-м месте в таблице Серии А. По итогам 27 туров набрано 46 очков.
Последние матчи: Ранее «Аталанта» провела сложный матч в 1/8 финала Лиги Европы. Команда встречалась в Лиссабоне со «Спортингом». Игра закончилась вничью 1:1.
В Серии А у «Аталанты» трехматчевая безвыигрышная серия. Ранее клуб проиграл «Интеру» и «Болонье», а также сыграл вничью с «Миланом».
Не сыграют: Гольм — дисквалификация.
Состояние команды: «Аталанта» начала 2024-й год серией из семи матчей без поражений. В конце февраля клуб в гостях уступил лидеру Серии А «Интеру» (0:4), а неделю назад подопечные Гасперини в родных стенах оказались слабее «Болоньи» (1:2).
В первом тайме «Аталанту» вывел вперед Адемола Лукман, однако после перерыва соперник забил два гола в ответ.
Ранее «Аталанта» затратила немало сил в матче Лиги Европы со «Спортингом». Теперь команде предстоит еще один выезд — на этот раз в Турин.
Статистика для ставок
- В предыдущих пяти очных матчах четырежды команды расходились миром, и один раз выигрывал «Ювентус»
- В первом круге встреча в Бергамо закончилась вничью 0:0
- «Аталанта» в Серии А не выигрывает в гостях с 11 февраля
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Ювентус» в этом матче можно поставить за 2.24, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу «Аталанты» — за 3.30.
ТБ 2,5 оценивается в 2.10, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.70.
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Прогноз: «Ювентус» не собирается отдавать второе место. Команда завоюет три очка в домашней встрече.
Ставка: победа «Ювентуса» за 2.24.
Прогноз: Оба клуба ошибаются в обороне. В предстоящем матче должны забить и хозяева, и гости.
Ставка: обе команды забьют за 1.85.