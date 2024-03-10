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    Туринская команда одержит победу

    «Ювентус» — «Аталанта». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 10 марта 2024 года

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    Массимилиано Аллегри
    «Ювентус» сыграет на своем поле против «Аталанты» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 марта, начало — в 20:00 мск. «Ювентус» — «Аталанта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Марта 2024 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 20:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    «Ювентус»

    Турнирное положение: «Ювентус» уже не борется за чемпионство, но завоевать серебро по итогам сезона команде по силам.

    На данный момент туринцы идут на 2-й строчке в таблице Серии А. Клуб набрал 57 очков в 27 играх. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 15 баллов.

    Ювентус — Аталанта: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Туринская команда неудачно начала февраль. «Старая синьора» потерпела два поражения кряду, уступив в Серии А «Интеру» и «Удинезе».

    Затем в трех следующих встречах «Ювентус» выиграл только один раз. 25 февраля в чемпионате Италии подопечные Массимилиано Аллегри взяли верх над «Фрозиноне» со счетом 3:2.

    Не сыграют: Алькарас, Де Шилье, Кин, Маккенни, Перин —травмы. Влахович, Фаджоли, Погба — дисквалификации.

    Все прогнозы на Серию А

    Состояние команды: «Ювентус» длительное время наступал на пятки «Интеру». Но все-таки миланский коллектив ушел в отрыв.

    В предыдущих шести турах «Ювентус» победил только один раз. Команда находится не в лучшей форме.

    В минувшем туре Серии А команда Аллегри в гостях проиграла «Наполи» (1:2). У туринского клуба единственный гол забил Федерико Кьеза.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: «Аталанта» борется за попадание в еврокубки на следующий сезон. Цель клуба — финишировать в топ-4.

    Но пока «Аталанта» находится на 6-м месте в таблице Серии А. По итогам 27 туров набрано 46 очков.

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  • 29/02/2024

    • Последние матчи: Ранее «Аталанта» провела сложный матч в 1/8 финала Лиги Европы. Команда встречалась в Лиссабоне со «Спортингом». Игра закончилась вничью 1:1.

    В Серии А у «Аталанты» трехматчевая безвыигрышная серия. Ранее клуб проиграл «Интеру» и «Болонье», а также сыграл вничью с «Миланом».

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    Не сыграют: Гольм — дисквалификация.

    Состояние команды: «Аталанта» начала 2024-й год серией из семи матчей без поражений. В конце февраля клуб в гостях уступил лидеру Серии А «Интеру» (0:4), а неделю назад подопечные Гасперини в родных стенах оказались слабее «Болоньи» (1:2).

    В первом тайме «Аталанту» вывел вперед Адемола Лукман, однако после перерыва соперник забил два гола в ответ.

    Ранее «Аталанта» затратила немало сил в матче Лиги Европы со «Спортингом». Теперь команде предстоит еще один выезд — на этот раз в Турин.

    Статистика для ставок

    • В предыдущих пяти очных матчах четырежды команды расходились миром, и один раз выигрывал «Ювентус»

    • В первом круге встреча в Бергамо закончилась вничью 0:0

    • «Аталанта» в Серии А не выигрывает в гостях с 11 февраля

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Ювентус» в этом матче можно поставить за 2.24, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу «Аталанты» — за 3.30.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.10, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.70.

    Прогноз: «Ювентус» не собирается отдавать второе место. Команда завоюет три очка в домашней встрече.

    Ставка: победа «Ювентуса» за 2.24.

    Прогноз: Оба клуба ошибаются в обороне. В предстоящем матче должны забить и хозяева, и гости.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

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    Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Аталанта» с коэффициентом 2.24. Дата матча: 10.03.2024. Прогнозы на футбол. Туринская команда одержит победу
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