«Ювентус» сыграет на своем поле против «Аталанты» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 марта, начало — в 20:00 мск. «Ювентус» — «Аталанта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» уже не борется за чемпионство, но завоевать серебро по итогам сезона команде по силам.

На данный момент туринцы идут на 2-й строчке в таблице Серии А. Клуб набрал 57 очков в 27 играх. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 15 баллов.

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Последние матчи: Туринская команда неудачно начала февраль. «Старая синьора» потерпела два поражения кряду, уступив в Серии А «Интеру» и «Удинезе».

Затем в трех следующих встречах «Ювентус» выиграл только один раз. 25 февраля в чемпионате Италии подопечные Массимилиано Аллегри взяли верх над «Фрозиноне» со счетом 3:2.

Не сыграют: Алькарас, Де Шилье, Кин, Маккенни, Перин —травмы. Влахович, Фаджоли, Погба — дисквалификации.

Все прогнозы на Серию А

Состояние команды: «Ювентус» длительное время наступал на пятки «Интеру». Но все-таки миланский коллектив ушел в отрыв.

В предыдущих шести турах «Ювентус» победил только один раз. Команда находится не в лучшей форме.

В минувшем туре Серии А команда Аллегри в гостях проиграла «Наполи» (1:2). У туринского клуба единственный гол забил Федерико Кьеза.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» борется за попадание в еврокубки на следующий сезон. Цель клуба — финишировать в топ-4.

Но пока «Аталанта» находится на 6-м месте в таблице Серии А. По итогам 27 туров набрано 46 очков.

Последние матчи: Ранее «Аталанта» провела сложный матч в 1/8 финала Лиги Европы. Команда встречалась в Лиссабоне со «Спортингом». Игра закончилась вничью 1:1.

В Серии А у «Аталанты» трехматчевая безвыигрышная серия. Ранее клуб проиграл «Интеру» и «Болонье», а также сыграл вничью с «Миланом».

Не сыграют: Гольм — дисквалификация.

Состояние команды: «Аталанта» начала 2024-й год серией из семи матчей без поражений. В конце февраля клуб в гостях уступил лидеру Серии А «Интеру» (0:4), а неделю назад подопечные Гасперини в родных стенах оказались слабее «Болоньи» (1:2).

В первом тайме «Аталанту» вывел вперед Адемола Лукман, однако после перерыва соперник забил два гола в ответ.

Ранее «Аталанта» затратила немало сил в матче Лиги Европы со «Спортингом». Теперь команде предстоит еще один выезд — на этот раз в Турин.

Статистика для ставок

В предыдущих пяти очных матчах четырежды команды расходились миром, и один раз выигрывал «Ювентус»

В первом круге встреча в Бергамо закончилась вничью 0:0

«Аталанта» в Серии А не выигрывает в гостях с 11 февраля

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Ювентус» в этом матче можно поставить за 2.24, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу «Аталанты» — за 3.30.

ТБ 2,5 оценивается в 2.10, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.70.

Прогноз: «Ювентус» не собирается отдавать второе место. Команда завоюет три очка в домашней встрече.

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.24.

Прогноз: Оба клуба ошибаются в обороне. В предстоящем матче должны забить и хозяева, и гости.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.