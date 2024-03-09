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    Сможет ли «Зенит» переиграть «Урал»?

    «Урал» — «Зенит». Ставка (к. 1.70) и прогноз на футбол, РПЛ, 9 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Зенит»
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    Вендел («Зенит»)
    9 марта в рамках 20-го тура тура российской Премьер-лиги «Урал» в родных стенах сыграет против «Зенита». Начало игры — в 14:00 по мск. «Урал» — «Зенит»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Марта 2024 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 14:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
    •

    «Урал»

    Турнирное положение: команда из Екатеринбурга борется за выживание в текущем сезоне.

    В настоящий момент екатеринбуржцы располагаются в зоне переходных матчей, на 13-м месте и имеют в своем активе 19 очков.

    Урал — Зенит: коэффициенты букмекеров

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    За 19 игр екатеринбургский коллектив смог 18 раз поразить ворота соперника и 29 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в первом после возобновления чемпионата матче «Урал» на выезде проиграл «Ахмату» (0:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    Что касается матчей на сборах, то уральцы уступили «Зениту» (0:1), «Краснодару» (0:1), «Локомотиву» (2:4) и сыграли вничью с «Пари НН» (2:2).

    Не сыграют: главный тренер команды Виктор Гончаренко не сможет рассчитывать в этой игре на травмированного Рая Влута. Все остальные футболисты в строю.

    Состояние команды: главной задачей команды остается сохранение прописки в элите. «Урал» будет до последнего бороться за место в РПЛ, а как все сложится покажет только время.

    Что касается кадровых изменений, то зимой «Урал» подписал Алексея Ионова, Артема Концевого и Валерия Бочерова.

    Покинули же команду Александр Юшин, Лука Цулукидзе, Чингиз Магомедов и Артем Шмыков.

    «Зенит»

    Турнирное положение: коллектив из Санкт-Петербурга, как и всегда, является одним из главных претендентов на чемпионский титул.

    Питерцы в настоящий момент идут на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 37 баллов. Команда с берегов Невы только на два очка отстает от лидирующего «Краснодара».

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    • По итогам 19 матчей «Зенит» смог забить 35 мячей, а в свои ворота пропустил 17 раз.

    Последние матчи: в прошлом туре, первом после возобновления сезона, подопечные Сергея Семака сыграли вничью со «Спартаком» (0:0).

    На сборах зенитовцы провели множество игр, добыв победы над «Динамо» из Самарканда (5:1), «Чонбук Моторс» (5:1), «Уралом» (1:0), «Аль-Духаилем» (2:0), «Шанхай Шэньхуа» (6:0), и «Сантосом» (4:1). Также команда сыграла вничью с «Аль-Фатехом» (1:1) и «Ноа» (0:0) и уступила «Аль-Райяну» (2:4).

    Не сыграют: в стане питерцев отсутствуют травмированные и дисквалифицированные.

    Состояние команды: «Зенит» остается фаворитом в борьбе за золотые медали и все сейчас в руках и ногах футболистов этой команды.

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    Также питерцам скоро предстоит провести ответный поединок 1/4 финала Кубка России против «Динамо».

    Во время зимнего трансферного окна «Зенит» пополнился Нино, Артуром, Педро и Ильзатом Ахметовым, а вот ушли из команды Ду Кейрос, Алексей Сутормин, Богдан Москвичев, Дмитрий Чистяков и Роберт Ренан.

    Статистика для ставок

    • «Урал» выиграл только 1 из последних 14 матчей в РПЛ

    • «Зенит» не проигрывает «Уралу» на протяжении 26 матчей

    • «Зенит» проиграл 2 последние игры на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.70, а победа «Урала» — в 5.20.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.10, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.75.

    Прогноз: «Зенит» намного сильнее соперника, а после потери очков в противостоянии со «Спартаком» ему необходимо реабилитироваться перед болельщиками.

    Практически нет сомнений в том, что «Зенит» в этой игре возьмет три очка.

    Ставка: победа «Зенита» за 1.70.

    Прогноз: команды не порадовали забитыми мячами в прошлом туре, однако теперь коллективы вполне могут сыграть результативно и забить три мяча на двоих.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.10.

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    Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Зенит» с коэффициентом 1.70. Дата матча: 09.03.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Зенит» переиграть «Урал»?
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