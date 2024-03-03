3 марта в рамках 19-го тура тура российской Премьер-лиги «Пари НН» в родных стенах сыграет против «Факела». Начало игры — в 14:00 по мск. «Пари НН» — «Факел»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Пари НН»

Турнирное положение: Команда проводит отличный сезон, крепко закрепившись в середине таблице в РПЛ. «Пари НН» занимает 9-е место в Премьер-лиге с 24 очками в активе.

Стоит отметить, что у команды Сергея Юрана отличная оборона, которая пропустила всего 16 голов (2-й показатель в лиге) и не самая лучшая атака, ведь «Пари НН» сумел забить всего 15 раз.

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Последние матчи: Команда провела неплохой зимний сбор, где за 6 матчей проиграла только дважды. В последнем контрольном матче «Пари НН» обыграл «Ростов» (1:0).

В прошедших турах РПЛ до паузы подопечные Юрана не радовали результатами. За последние 5 матчей в чемпионате России «Пари НН» обыграл только «Урал» (1:0), трижды проиграл и один раз сыграл вничью.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Состояние команды: Да, «Пари НН» проводит отличный сезон, но во 2-й половине турнира команда стала набирать меньше очков. Если подопечные Юрана продолжат играет в таком же духе, то могут и спуститься до зоны стыковых матчей.

Стоит отметить, что «Пари НН» обыгрывал «Факел» в последний раз еще в самом начале прошлого сезона. В том матче нижегородцы забили 3 гола (все во 2-м тайме), а пропустили всего один.

«Факел»

Турнирное положение: Команда занимает 11-е место в таблице РПЛ с 21-м очком в активе, продожая вести борьбу за выживание в лиге. «Факел» опережает зону стыков всего на 4 балла.

К слову, воронежцы забили столько же голов, сколько и «Пари НН» (15), а вот пропустили уже больше (19). «Факел» тоже имеет проблемы в атаке, что может оказаться ключевым фактором в гонке за сохранение прописки в РПЛ.

Последние матчи: Команда плодотворно провела зимние сборы, проиграв за 8 контрольных встреч всего 1 раз. При этом, «Факел» 4 раза выиграл и трижды сыграл вничью.

К слову, в последних 5-и матчах в РПЛ команда проиграла только «Рубину» (0:1), 3 раза сыграла вничью и обыграла «Ахмат» (2:1). В последнем туре чемпионата России «Факел» поделил очки с «Динамо» (1:1).

Не сыграет: Ираклий Квеквескири (перебор желтых карточек).

Состояние команды: Команде необходимо стабильно набирать очки, чтобы обезопасить себя от зоны стыков. Предстоящий матч против «Пари НН» — отличная возможность приблизиться к сопернику в таблице.

К тому же, «Факел» уже обыгрывал «Пари НН» в нынешнем сезоне. В том матче воронежцы одолели соперника со счетом 2:0, забив все свои голы во 2-м тайме.

Статистика для ставок

«Факел» обыгрывал «Пари НН» в последних 2-х очных встречах

В 3-х из 4-х последних матчей в РПЛ «Факел» сыграл вничью

В 4-х последних матчах в РПЛ «Факел» не пробивал тотал голов 1.5 больше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пари НН» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.20, а победа «Факела» — в 3.35.

ТБ 2.5 оценивается в 2.45, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.55.

Прогноз: Обе команды будут упираться до последнего. Можно рискнуть и поставить на ничью.

Ставка: Ничья за 3.20.

Прогноз: В 1-м матче после паузы командам будет сложно показывать свой лучший футбол.

Ставка: Тотал 0.5 меньше в 1-м тайме за 2.30.