«Атлетик»
Турнирное положение: команда из Бильбао в этом сезоне борется даже за место в зоне Лиги чемпионов.
«Красно-белые» сейчас располагаются на пятом месте в турнирной таблице. «Львы» смогли набрать 49 пунктов. Они на 3 балла отстают от четвертого «Атлетико».
Атлетик — Барселона: коэффициенты букмекеров
«Баски» в 26 матчах смогли 46 раз поразить ворота соперника и 26 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «Атлетик» на выезде уступил «Бетису» (1:3), а до этого дома переиграл «Жирону» (3:2).
Перед этим же подопечные Эрнесто Вальверде сыграли вничью с «Альмерией» (0:0) и разбили «Мальорку» (4:0).
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Среди недели же коллектив из Бильбао разгромил «Атлетико» (3:0) и пробился в финал Кубка Испании, где сыграет против «Мальорки».
Не сыграют: под вопросом участие во встрече Андера Эрреры, Йерая Альвареса и Юрия Бершиша. Дисквалифицирован Нико Уильямс.
Состояние команды: в настоящий момент сезон для команды можно назвать удачным.
Идеальным раскладом для команды будет попасть в топ-4 Примеры и выиграть Кубок страны.
Зимой «Атлетик» пополнился только Адамой Бойро, а вот покинули коллектив Перу Ноласкоайн, Нико Серрано и Мартон Хавьер, которые отправились по арендам.
«Барселона»
Турнирное положение: коллектив из Барселоны вряд ли сможет побороться за чемпионский титул в этом сезоне. Команда из одноименного города имеет в своем активе 57 очков по итогам 26 туров.
«Сине-гранатовые» расположились на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на восемь пунктов и только на два балла — от второй «Жироны».
«Барселона» смогла 56 раз поразить ворота оппонентов и 34 раза пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы Каталонии разгромила «Хетафе» (4:0), а до этого вырвала победу у «Сельты» (2:1), но сыграла вничью с «Гранадой» (3:3).
Перед этим же в активе «блаугранас» были победы над «Алавесом» (3:1) и «Осасуной» (1:0).
Также «Барселона» уже провела первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Встреча завершилась со счетом 1:1 и теперь все решится в Каталонии в ответной игре.
Не сыграют: продолжают восстанавливаться после травм Ферран Торрес, Маркос Алонсо, Гави и Алехандро Бальде, которые не смогут выйти на поле в этой игре.
Состояние команды:
Зимой было объявлено о том, что наставник команды Хави покинет команду по окончании сезона. Именно это и было главной новостью из стана «блаугранас».
Во время зимнего трансферного окна «Барселона» пополнилась Витором Роке и Наимом Гарсией.
Статистика для ставок
- «Барселона» забивает на протяжении 23 матчей во всех турнирах
- «Атлетик» не может выиграть у «Барселоны» в основное время на протяжении 12 матчей во всех турнирах
- «Барселона» имеет серию из 6 матчей без поражений во всех турнирах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.50, а победа «Атлетика» — в 2.85.
ТБ 2,5 оценивается только в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.
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Прогноз: «Барселоне» нельзя оступаться, если она еще думает о борьбе за чемпионский титул. В последнее время каталонцы набрали отличную форму и должны побеждать.
Ставка:
Прогноз: также команды в последнее время изрядно забивают, поэтому вполне вероятным видится исход, при которым мяч побывает в сетке ворот обоих коллективов.
Ставка: обе забьют за 1,70.