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    Возьмет ли «Барселона» три очка в матче с «Атлетиком»?

    «Атлетик» — «Барселона». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Примера, 3 марта 2024 года

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    «Барселона»
    3 марта в рамках 27-го тура испанской Примеры «Атлетик» в родных стенах сыграет против «Барселоны». Начало игры — в 23:00 по мск. «Атлетик» — «Барселона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Марта 2024 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 23:00 Барселона Барселона
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    «Атлетик»

    Турнирное положение: команда из Бильбао в этом сезоне борется даже за место в зоне Лиги чемпионов.

    «Красно-белые» сейчас располагаются на пятом месте в турнирной таблице. «Львы» смогли набрать 49 пунктов. Они на 3 балла отстают от четвертого «Атлетико».

    Атлетик — Барселона: коэффициенты букмекеров

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    «Баски» в 26 матчах смогли 46 раз поразить ворота соперника и 26 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «Атлетик» на выезде уступил «Бетису» (1:3), а до этого дома переиграл «Жирону» (3:2).

    Перед этим же подопечные Эрнесто Вальверде сыграли вничью с «Альмерией» (0:0) и разбили «Мальорку» (4:0).

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    Среди недели же коллектив из Бильбао разгромил «Атлетико» (3:0) и пробился в финал Кубка Испании, где сыграет против «Мальорки».

    Не сыграют: под вопросом участие во встрече Андера Эрреры, Йерая Альвареса и Юрия Бершиша. Дисквалифицирован Нико Уильямс.

    Состояние команды: в настоящий момент сезон для команды можно назвать удачным.

    Идеальным раскладом для команды будет попасть в топ-4 Примеры и выиграть Кубок страны. «Атлетик» показывает очень качественную игру.

    Зимой «Атлетик» пополнился только Адамой Бойро, а вот покинули коллектив Перу Ноласкоайн, Нико Серрано и Мартон Хавьер, которые отправились по арендам.

    «Барселона»

    Турнирное положение: коллектив из Барселоны вряд ли сможет побороться за чемпионский титул в этом сезоне. Команда из одноименного города имеет в своем активе 57 очков по итогам 26 туров.

    «Сине-гранатовые» расположились на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на восемь пунктов и только на два балла — от второй «Жироны».

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    • «Барселона» смогла 56 раз поразить ворота оппонентов и 34 раза пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы Каталонии разгромила «Хетафе» (4:0), а до этого вырвала победу у «Сельты» (2:1), но сыграла вничью с «Гранадой» (3:3).

    Перед этим же в активе «блаугранас» были победы над «Алавесом» (3:1) и «Осасуной» (1:0).

    Также «Барселона» уже провела первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Встреча завершилась со счетом 1:1 и теперь все решится в Каталонии в ответной игре.

    Не сыграют: продолжают восстанавливаться после травм Ферран Торрес, Маркос Алонсо, Гави и Алехандро Бальде, которые не смогут выйти на поле в этой игре.

    Состояние команды: «Барселона» еще может спасти сезон, если выиграет один из двух трофеев, за которые продолжает бороться, хотя верится в это с трудом.

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    Зимой было объявлено о том, что наставник команды Хави покинет команду по окончании сезона. Именно это и было главной новостью из стана «блаугранас».

    Во время зимнего трансферного окна «Барселона» пополнилась Витором Роке и Наимом Гарсией.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» забивает на протяжении 23 матчей во всех турнирах

    • «Атлетик» не может выиграть у «Барселоны» в основное время на протяжении 12 матчей во всех турнирах

    • «Барселона» имеет серию из 6 матчей без поражений во всех турнирах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.50, а победа «Атлетика» — в 2.85.

    ТБ 2,5 оценивается только в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

    Прогноз: «Барселоне» нельзя оступаться, если она еще думает о борьбе за чемпионский титул. В последнее время каталонцы набрали отличную форму и должны побеждать.

    Ставка: победа «Барселоны» за 2,40.

    Прогноз: также команды в последнее время изрядно забивают, поэтому вполне вероятным видится исход, при которым мяч побывает в сетке ворот обоих коллективов.

    Ставка: обе забьют за 1,70.

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    Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Барселона» с коэффициентом 2.40. Дата матча: 03.03.2024. Прогнозы на футбол. Возьмет ли «Барселона» три очка в матче с «Атлетиком»?
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