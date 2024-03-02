Матч ЦСКА и «Оренбурга» пройдет в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги 2 марта, начало — 14:00 (мск). ЦСКА — «Оренбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: сейчас ЦСКА идет только на седьмом месте в таблице РПЛ с 28 очками, но несколько удачных матчей могут серьезно поправить положение «армейцев».

Последние матчи: перед стартом сезона ЦСКА провел целую серию матчей с клубами РПЛ и Первой лиги. Непосредственно перед стартом сезона команда Владимира Федотова потерпела поражение от московского «Динамо» (1:2).

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Ранее были обыграны «Химки» (4:0), «Родина» (3:0) и случилась неудача с «Сочи» (0:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Не сыграют: не поможет Максим Мухин, продолжающий восстановление после травмы колена, и Саша Зделар, дисквалифицированный из-за перебора карточек.

Состояние команды: московский клуб традиционно мощно играет в первых матчах после возобновления сезона, Владимир Федотов получил возможность спокойно довести до ума начатое летом 2023 года, когда в состав влилась целая группа новичков, а не было возможность спокойно им донести свое видение футбола.

«Оренбург»

Турнирное положение: сейчас команда Давиде Деограсии находится на 14-м месте в таблице РПЛ, а это зона стыковых матчей. Учитывая серьезное усиление состава со стороны «Сочи» и «Балтики» недолго рухнуть в зону прямого вылета.

Последние матчи: на сборах «Оренбург» в основном играл против команд РПЛ и Первой лиги. Перед стартом сезона был обыгран «Ахмат» (2:1).

Ранее была победа над «Спартаком» (1:0), ничья с «Сочи» (1:1) и поражение от московского «Динамо» (1:4).

Не сыграют: травмирован вратарь Николай Сысуев, ставший основным при Деограсии.

Состояние команды: из «Оренбурга» ушло несколько футболистов в зимнее межсезонье, которые были игроками основы. В тоже время пришло два неплохих легионера и молодой защитник Прохин. Но главная загадка , как подготовит «Оренбург» к возобновлению сезона Деограсия, который никогда ранее не сталкивался с такой длинной предсезонкой.

Статистика для ставок

В первом круге ЦСКА уверенно победил со счетом 3:1

В прошлом сезоне армейцы разгромили «Оренбург» в гостях 6:0, а дома завершили встречу вничью (1:1)

Владимир Федотов за время работы в ЦСКА никогда не проигрывал «Оренбургу», который он ранее тренировал

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу ЦСКА дают 1,54, а на «Оренбург» — 6,40. Ничья оценивается букмекерами в 4,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,12, а ТБ 2,5 за 1,77.

Прогноз: Владимир Федотов со своими клубами всегда мощно входил в сезон, состав у ЦСКА гораздо более мощный, к тому же почти все восстановились после зимнего межсезонья.

Ставка: победа ЦСКА с форой -1 за 1,85.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, все-таки «Оренбург» это в первую очередь домашняя команда, где большой плюсом идет его специфическое поле.

Ставка: победа ЦСКА с форой -2 за 3,70.