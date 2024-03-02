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    Продолжит ли «Марсель» побеждать?

    «Клермон» — «Марсель». Ставка (к. 1.87) и прогноз на чемпионат Франции на 2 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Клермон» — «Марсель»
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    «Марсель» — фаворит матча
    «Клермон» — «Марсель». Матч пройдет в рамках 24-го тура французской Лиги 1. начало — 23:00 (мск) «Клермон» — «Марсель»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Марта 2024 года
    Клермон
  • Клермон-Ферран
    •  Клермон 23:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    «Клермон»

    Турнирное положение: По итогам 23 туров Лиги 1 «Клермон» занимает последнюю, 20-ю позицию в зоне вылета.

    Команда на пять очков отстает от безопасной 15-й строчки, а также на пять баллов — от 16-го места, которая позволяет сохранить место в элите в случае успеха в плей-офф.

    Клермон — Марсель: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. Он сумел отобрать очки у одного из лидеров чемпионата «Ниццы» (0:0).

    Эта ничья стала третьей в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Франции.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Не сыграют: Беркани и Мабрук — у обоих травмы. Дисквалифицирован — Кофрие.

    Состояние команды: в последних шести поединках во всех турнирах «Клермон» ни разу не победил при трех поражениях и трех ничьих.

    Такие результаты не позволяют коллективу выбраться из зоны вылета хотя бы в зону плей-офф, а с учетом формы соперника, грядущий матч вряд ли этому поможет.

    Шамар Николсон является лучшим бомбардиром команды в лиге с четырьмя голами в национальном первенстве.

    «Марсель»

    Турнирное положение: «Марсель» занимает девятое место — в трех очках от зоны еврокубков. В его активе 33 забитых мяча, в пассиве — 25 пропущенных мячей.

    В случае идеального расклада — своей победы, а также осечек «Реймса», «Ренна» и поражения «Ланса» — провансальцы могут заскочить сразу в зону еврокубков.

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    • Последние матчи: гости в последней игре одержали важную победу. На своем поле они разгромили «Монпелье» (4:1).

    Кроме того, выход в 1/8 финала Лиги Европы также говорит о хорошей форме южан, которые на предыдущей стадии прошли донецкий «Шахтер».

    Не сыграют: Мурильо, Ронжье, Надир — травмированы, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках — в Лиге 1 и Лиге Европы — «Марсель» победил.

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    Очевидно, что смена тренера, которая случилась перед ответным матчем с «Шахтером», пока что идет на пользу «Олимпику» по крайней мере в эмоциональном плане.

    Пьер-Эмерик Обамеянг — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Франции с восемью голами, что позволяет ему быть на пятом месте в списке снайперов первенства.

    Статистика для ставок

    • в четырех из семи последних матчей «Клермона» было забито больше 2,5 голов

    • в семи из 10 последних матчей «Клермона» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Марселья» было забито больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.65, победа «Клермона» — в 4.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: в двух последних матчах гости победили. Смена тренера явно вселила в провансальцев уверенность в своих силах

    При этом в трех из шести последних матчей хозяева потерпели поражение.

    Ставка: «Марсель» победит за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют при тотал больше 1,5 голов, ведь они выглядят явным фаворитом, а кроме того, в четырех из пяти последних их матчей было забито больше 1,5 голов.

    Ставка: «Марсель» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.30

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    Ставка и прогноз на матч «Клермон» — «Марсель» с коэффициентом 1.87. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Марсель» побеждать?
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