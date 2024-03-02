«Клермон» — «Марсель». Матч пройдет в рамках 24-го тура французской Лиги 1. начало — 23:00 (мск) «Клермон» — «Марсель»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Клермон»

Турнирное положение: По итогам 23 туров Лиги 1 «Клермон» занимает последнюю, 20-ю позицию в зоне вылета.

Команда на пять очков отстает от безопасной 15-й строчки, а также на пять баллов — от 16-го места, которая позволяет сохранить место в элите в случае успеха в плей-офф.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. Он сумел отобрать очки у одного из лидеров чемпионата «Ниццы» (0:0).

Эта ничья стала третьей в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Франции.

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют: Беркани и Мабрук — у обоих травмы. Дисквалифицирован — Кофрие.

Состояние команды: в последних шести поединках во всех турнирах «Клермон» ни разу не победил при трех поражениях и трех ничьих.

Такие результаты не позволяют коллективу выбраться из зоны вылета хотя бы в зону плей-офф, а с учетом формы соперника, грядущий матч вряд ли этому поможет.

Шамар Николсон является лучшим бомбардиром команды в лиге с четырьмя голами в национальном первенстве.

«Марсель»

Турнирное положение: «Марсель» занимает девятое место — в трех очках от зоны еврокубков. В его активе 33 забитых мяча, в пассиве — 25 пропущенных мячей.

В случае идеального расклада — своей победы, а также осечек «Реймса», «Ренна» и поражения «Ланса» — провансальцы могут заскочить сразу в зону еврокубков.

Последние матчи: гости в последней игре одержали важную победу. На своем поле они разгромили «Монпелье» (4:1).

Кроме того, выход в 1/8 финала Лиги Европы также говорит о хорошей форме южан, которые на предыдущей стадии прошли донецкий «Шахтер».

Не сыграют: Мурильо, Ронжье, Надир — травмированы, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в двух последних поединках — в Лиге 1 и Лиге Европы — «Марсель» победил.

Очевидно, что смена тренера, которая случилась перед ответным матчем с «Шахтером», пока что идет на пользу «Олимпику» по крайней мере в эмоциональном плане.

Пьер-Эмерик Обамеянг — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Франции с восемью голами, что позволяет ему быть на пятом месте в списке снайперов первенства.

Статистика для ставок

в четырех из семи последних матчей «Клермона» было забито больше 2,5 голов

в семи из 10 последних матчей «Клермона» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Марселья» было забито больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.65, победа «Клермона» — в 4.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.87 и 1.93.

Прогноз: в двух последних матчах гости победили. Смена тренера явно вселила в провансальцев уверенность в своих силах

При этом в трех из шести последних матчей хозяева потерпели поражение.

Ставка: «Марсель» победит за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют при тотал больше 1,5 голов, ведь они выглядят явным фаворитом, а кроме того, в четырех из пяти последних их матчей было забито больше 1,5 голов.

Ставка: «Марсель» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.30