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    «Вест Хэм» прервет серию неудач и наконец-то победит

    «Вест Хэм» — «Брентфорд». Ставка (к. 2.50) и прогноз на 26 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Брентфорд»
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    Дэвид Мойес
    В рамках 26-го тура АПЛ 26 февраля пройдет матч «Вест Хэм» — «Брентфорд». Начало — 23:00 (мск). «Вест Хэм» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Февраля 2024 года
    Вест Хэм
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    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Вест Хэм» на данный момент идет на 9-м месте в АПЛ. В активе команды 36 очков по итогам 25 встреч.

    «Молотобойцы» находятся в кризисе. В предыдущих встречах клуб потерпел три поражения. Фанаты «Вест Хэма» крайне недовольны нынешней ситуацией и рассчитывают на скорые перемены.

    Последние матчи: В феврале «Вест Хэм» в четырех встречах пропустил 12 голов. «Молотобойцы» неудачно играют в обороне. К примеру, «Арсенал» забил «Вест Хэму» шесть голов, «Манчестер Юнайтед» — три.

    «Вест Хэм» радовал фанатов победой еще в конце прошлого года. 28 декабря клуб в гостях одолел «Арсенал» со счетом 2:0.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Вест Хэм» серьезно сдал в последнее время. У команды восьмиматчевая безвыигрышная серия. А в последних встречах «молотобойцы» еще и стали крупно проигрывать.

    Из-за такого регресса «Вест Хэм» скатился к середине таблицы. Но в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Также непонятно, останется ли в команде главный тренер Дэвид Мойес. До этого специалист сообщил, что окончательное решение примет летом.

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: У «Брентфорда» совершенно нерадостные перспективы. Команда борется за сохранение места в АПЛ и пока непонятно, чем всё в итоге закончится.

    На данный момент «Брентфорд» идет на 15-м месте, набрав 25 очков в 25 встречах. Зона вылета совсем близко — на расстоянии пяти баллов.

    Последние матчи: «Брентфорд» в феврале одержал лишь одну победу в четырех встречах. 10 февраля в гостях был обыгран «Вулверхэмптон» (2:0).

    В остальных трех матчах «Брентфорд» уступил. Но команде противостояли очень сложные соперники — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». В этих играх шансов на положительный результат практически не было.

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    • Состояние команды: «Брентфорд», в отличие от «Вест Хэма», недавно завоевал три очка — это случилось во встрече с «Вулверхэмптоном» (2:0). Но во всех остальных матчах «пчелы» уступили.

    Правда, особо винить «Брентфорд» не стоит. Соперники были топовыми — 1:3 и 0:1 от «Ман Сити», 1:4 — от «Ливерпуля» и 2:3 — от «Тоттенхэма».

    У «Брентфорда» сложная ситуация. Зона вылета совсем близко. Еще пара неудач — и команда опустится в таблице очень низко.

    Статистика для ставок

    • «Вест Хэм» не выигрывает в АПЛ с 28 декабря 2023 года.

    • «Молотобойцы» проиграли три последних встречи.

    • Команды уже встречались в нынешнем сезоне АПЛ. «Брентфорд» дома одолел «Вест Хэм» со счетом 3:2.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу команды ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.65, а победа гостей — в 2.80.

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    Вест Хэм — Брентфорд: коэффициенты букмекеров

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  • 2.453.602.75Бонус$9500
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    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.10 соответственно.

    Прогноз: В последних матчах обе команды расстраивали своих поклонников. «Молотобойцы» в 2024 году еще не выигрывали. «Вест Хэм» наконец-то прервет серию неудач.

    Рекомендуемая ставка: победа «Вест Хэма» за 2.50.

    Прогноз: В матче «Вест Хэма» и «Брентфорда» голевой феерии не предвидится. Команды будут действовать осторожно у своих ворот.

    Ставка: Обе команды не забьют за 2.35.

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    «Вест Хэм» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 26.02.2024. Прогнозы на футбол. «Вест Хэм» прервет серию неудач и наконец-то победит
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