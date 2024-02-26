В рамках 26-го тура АПЛ 26 февраля пройдет матч «Вест Хэм» — «Брентфорд». Начало — 23:00 (мск). «Вест Хэм» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм» на данный момент идет на 9-м месте в АПЛ. В активе команды 36 очков по итогам 25 встреч.

«Молотобойцы» находятся в кризисе. В предыдущих встречах клуб потерпел три поражения. Фанаты «Вест Хэма» крайне недовольны нынешней ситуацией и рассчитывают на скорые перемены.

Последние матчи: В феврале «Вест Хэм» в четырех встречах пропустил 12 голов. «Молотобойцы» неудачно играют в обороне. К примеру, «Арсенал» забил «Вест Хэму» шесть голов, «Манчестер Юнайтед» — три.

«Вест Хэм» радовал фанатов победой еще в конце прошлого года. 28 декабря клуб в гостях одолел «Арсенал» со счетом 2:0.

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Состояние команды: «Вест Хэм» серьезно сдал в последнее время. У команды восьмиматчевая безвыигрышная серия. А в последних встречах «молотобойцы» еще и стали крупно проигрывать.

Из-за такого регресса «Вест Хэм» скатился к середине таблицы. Но в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Также непонятно, останется ли в команде главный тренер Дэвид Мойес. До этого специалист сообщил, что окончательное решение примет летом.

«Брентфорд»

Турнирное положение: У «Брентфорда» совершенно нерадостные перспективы. Команда борется за сохранение места в АПЛ и пока непонятно, чем всё в итоге закончится.

На данный момент «Брентфорд» идет на 15-м месте, набрав 25 очков в 25 встречах. Зона вылета совсем близко — на расстоянии пяти баллов.

Последние матчи: «Брентфорд» в феврале одержал лишь одну победу в четырех встречах. 10 февраля в гостях был обыгран «Вулверхэмптон» (2:0).

В остальных трех матчах «Брентфорд» уступил. Но команде противостояли очень сложные соперники — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». В этих играх шансов на положительный результат практически не было.

Состояние команды: «Брентфорд», в отличие от «Вест Хэма», недавно завоевал три очка — это случилось во встрече с «Вулверхэмптоном» (2:0). Но во всех остальных матчах «пчелы» уступили.

Правда, особо винить «Брентфорд» не стоит. Соперники были топовыми — 1:3 и 0:1 от «Ман Сити», 1:4 — от «Ливерпуля» и 2:3 — от «Тоттенхэма».

У «Брентфорда» сложная ситуация. Зона вылета совсем близко. Еще пара неудач — и команда опустится в таблице очень низко.

Статистика для ставок

«Вест Хэм» не выигрывает в АПЛ с 28 декабря 2023 года.

«Молотобойцы» проиграли три последних встречи.

Команды уже встречались в нынешнем сезоне АПЛ. «Брентфорд» дома одолел «Вест Хэм» со счетом 3:2.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу команды ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.65, а победа гостей — в 2.80.

Вест Хэм — Брентфорд: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.453.602.75Бонус$9500

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.10 соответственно.

Прогноз: В последних матчах обе команды расстраивали своих поклонников. «Молотобойцы» в 2024 году еще не выигрывали. «Вест Хэм» наконец-то прервет серию неудач.

Рекомендуемая ставка: победа «Вест Хэма» за 2.50.

Прогноз: В матче «Вест Хэма» и «Брентфорда» голевой феерии не предвидится. Команды будут действовать осторожно у своих ворот.

Ставка: Обе команды не забьют за 2.35.