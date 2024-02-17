В рамках 22-го тура чемпионата Франции 17 февраля пройдет матч «Лилль» — «Гавр». Начало — 19:00 (мск). «Лилль» — «Гавр»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне борется за попадание в Лигу чемпионов. Ныне «Лилль» находится на 5 месте.

При этом атака команды не выглядит столь выгодно. В 21 матче игроки «Лилля» сумели отличиться всего 29 результативными ударами.

Коэффициенты матча Лилль — Гавр 1X2Новым игрокам 1.534.207.00Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось добыть очки. «Лилль» уступил лидеру ПСЖ (1:3).

Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Лилль» добыл 4 очка. «Доги» победили только слабенький «Клермон» (4:0).

Все прогнозы на Лигу 1

Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 8 мячей. А вот в свои ворота «Лилль» пропустил 4 гола.

Не сыграют: Бафоде Диаките, Иван Кавалейру, Самуэль Умтити — травмированы.

Состояние команды: «Лилль» все никак не может приблизиться к топ-3. На данный момент это отставание составляет 3 очка.

При этом предстоящая игра с нестабильным «Гавром» — отличная возможность несколько поправить свое турнирное положение.

Стоит отметить, что «Лилль» традиционно успешно противостоит «Гавру». Из 5 последних очных поединков команда выиграла 4 раза.

«Гавр»

Турнирное положение: «Гавр» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Сейчас команда находится на 11 месте в таблице.

Команда забила 23 мяча, пропустив в свои ворота 25.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Гавра» лишь одна виктория, да и та в кубковой встрече с «Шатору» (1:0).

Не сыграют: Уссама Таргаллин — травмирован.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Гавр» не борется за выживание в элитном дивизионе. Отрыв от опасной зоны измеряется 5 очками.

Вот только побеждает команда Далера Кузяева довольно редко. В 21 поединке Лиги 1 в активе у «Гавра» всего 5 викторий.

Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. Например, «Гавр» часто теряет очки на ровном месте.

Последняя победа над «догами» случилась еще 28 лет назад. Да и сейчас «Гавр» вряд ли может рассчитывать на очки.

Статистика для ставок

«Лилль» не проигрывает «Гавру» уже 28 лет

«Гавр» остается без побед уже 4 матча к ряду

«Лилль» имеет одни из самых надежных тылов в лиге, пропустив всего 17 раз в 21 матче

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.25, а победа гостей — в скромные 6.93.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.13 и 1.83.

Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.

Обеим командам явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать результативной игры.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Лилль» быстро найдет бреши в обороне «Гавра».

Ставка: Победа «Лилля» в 1 тайме за 2.09