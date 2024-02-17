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    «Лилль» — «Гавр». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Лига 1, 17 февраля 2024 года

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    Далер Кузяев
    В рамках 22-го тура чемпионата Франции 17 февраля пройдет матч «Лилль» — «Гавр». Начало — 19:00 (мск). «Лилль» — «Гавр»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Февраля 2024 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 19:00 Гавр Гавр
  • Франция. Лига 1
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    «Лилль»

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне борется за попадание в Лигу чемпионов. Ныне «Лилль» находится на 5 месте.

    При этом атака команды не выглядит столь выгодно. В 21 матче игроки «Лилля» сумели отличиться всего 29 результативными ударами.

    Коэффициенты матча Лилль — Гавр

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    Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось добыть очки. «Лилль» уступил лидеру ПСЖ (1:3).

    Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Лилль» добыл 4 очка. «Доги» победили только слабенький «Клермон» (4:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 8 мячей. А вот в свои ворота «Лилль» пропустил 4 гола.

    Не сыграют: Бафоде Диаките, Иван Кавалейру, Самуэль Умтити — травмированы.

    Состояние команды: «Лилль» все никак не может приблизиться к топ-3. На данный момент это отставание составляет 3 очка.

    При этом предстоящая игра с нестабильным «Гавром» — отличная возможность несколько поправить свое турнирное положение.

    Стоит отметить, что «Лилль» традиционно успешно противостоит «Гавру». Из 5 последних очных поединков команда выиграла 4 раза.

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Гавр» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Сейчас команда находится на 11 месте в таблице.

    Команда забила 23 мяча, пропустив в свои ворота 25.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Гавра» лишь одна виктория, да и та в кубковой встрече с «Шатору» (1:0).

    Не сыграют: Уссама Таргаллин — травмирован.

    Состояние команды: в нынешнем сезоне «Гавр» не борется за выживание в элитном дивизионе. Отрыв от опасной зоны измеряется 5 очками.

    Вот только побеждает команда Далера Кузяева довольно редко. В 21 поединке Лиги 1 в активе у «Гавра» всего 5 викторий.

    Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. Например, «Гавр» часто теряет очки на ровном месте.

    Последняя победа над «догами» случилась еще 28 лет назад. Да и сейчас «Гавр» вряд ли может рассчитывать на очки.

    Статистика для ставок

    • «Лилль» не проигрывает «Гавру» уже 28 лет

    • «Гавр» остается без побед уже 4 матча к ряду

    • «Лилль» имеет одни из самых надежных тылов в лиге, пропустив всего 17 раз в 21 матче

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.25, а победа гостей — в скромные 6.93.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.13 и 1.83.

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    Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.

    Обеим командам явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать результативной игры.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Лилль» быстро найдет бреши в обороне «Гавра».

    Ставка: Победа «Лилля» в 1 тайме за 2.09

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    «Лилль» — «Гавр»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 17.02.2024. Прогнозы на футбол. Голепад на «Пьер Моруа»?
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