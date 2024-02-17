«Лилль»
Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне борется за попадание в Лигу чемпионов. Ныне «Лилль» находится на 5 месте.
При этом атака команды не выглядит столь выгодно. В 21 матче игроки «Лилля» сумели отличиться всего 29 результативными ударами.
Коэффициенты матча Лилль — Гавр
Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось добыть очки. «Лилль» уступил лидеру ПСЖ (1:3).
Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Лилль» добыл 4 очка. «Доги» победили только слабенький «Клермон» (4:0).
Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 8 мячей. А вот в свои ворота «Лилль» пропустил 4 гола.
Не сыграют: Бафоде Диаките, Иван Кавалейру, Самуэль Умтити — травмированы.
Состояние команды: «Лилль» все никак не может приблизиться к топ-3. На данный момент это отставание составляет 3 очка.
При этом предстоящая игра с нестабильным «Гавром» — отличная возможность несколько поправить свое турнирное положение.
Стоит отметить, что «Лилль» традиционно успешно противостоит «Гавру». Из 5 последних очных поединков команда выиграла 4 раза.
«Гавр»
Турнирное положение: «Гавр» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Сейчас команда находится на 11 месте в таблице.
Команда забила 23 мяча, пропустив в свои ворота 25.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Гавра» лишь одна виктория, да и та в кубковой встрече с «Шатору» (1:0).
Не сыграют: Уссама Таргаллин — травмирован.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Гавр» не борется за выживание в элитном дивизионе. Отрыв от опасной зоны измеряется 5 очками.
Вот только побеждает команда Далера Кузяева довольно редко. В 21 поединке Лиги 1 в активе у «Гавра» всего 5 викторий.
Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. Например, «Гавр» часто теряет очки на ровном месте.
Последняя победа над «догами» случилась еще 28 лет назад. Да и сейчас «Гавр» вряд ли может рассчитывать на очки.
Статистика для ставок
- «Лилль» не проигрывает «Гавру» уже 28 лет
- «Гавр» остается без побед уже 4 матча к ряду
- «Лилль» имеет одни из самых надежных тылов в лиге, пропустив всего 17 раз в 21 матче
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.25, а победа гостей — в скромные 6.93.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.13 и 1.83.
Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.
Обеим командам явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать результативной игры.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Лилль» быстро найдет бреши в обороне «Гавра».
Ставка: Победа «Лилля» в 1 тайме за 2.09