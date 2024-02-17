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    «Штутгарт» одолеет аутсайдера

    «Дармштадт» — «Штутгарт». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 17 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Дармштадт» — «Штутгарт»
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    «Штутгарт»
    В 22-м туре немецкой Бундеслиги «Дармштадт» на своем поле сыграет против «Штутгарта». Поединок состоится 17 февраля и начнется в 17:30 по мск. «Дармштадт» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Февраля 2024 года
    Дармштадт 98
  • Германия. Бундеслига
    •  Дармштадт 98 17:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
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    «Дармштадт»

    Турнирное положение: Коллектив Торстена Либеркнехта с 12 очками занимает последнее место в таблице. Отставание от безопасной строки составляет аж девять пунктов.

    «Дармштадт» в текущем сезоне выиграл всего два поединка, шесть встреч он еще свел вничью и 13 раз проиграл, разница мячей составляет 22:49.

    Коэффициенты матча Дармштадт 98 — Штутгарт

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    Последние матчи: В прошлом туре «лилии» на выезде расписали мировую с гладбахской «Боруссией» 0:0. И тем самым они продлили свою безвыигрышную серию до 14 встреч, где десять раз уступали.

    Не сыграют: Брэйдон Ману, Геррит Хольтманн, Матиас Хонсак и Фрейзер Хорнби находятся в лазарете команды.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Дармштадт» пребывает в плохой форме и смог набрать всего четыре очка за последние 14 игр первенства. В новом году у него две ничьи и три фиаско. Причем в четырех поединках этого периода он даже не забивал.

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: С 43 очками «Штутгарт» идет третьим в таблице. От первых двух строк он отстает существенно, а пятое место обходит лишь на три очка, так что борьбе за место в Лиге чемпионов еще вся впереди.

    По результативности дружина Себастьяна Хёнесса входит в топ-3 этого сезона. Она наколотила уже 49 мячей, но и пропустила немало — 27 голов.

    Последние матчи: В минувшем туре первенства «швабы» на своем поле обыграли «Майнц» 3:1, а перед этим уступили в матче Кубка Германии на выезде 2:3 «Байеру» и покинули турнир.

    Не сыграют: Николас Нарти и Дэн-Аксель Загаду находятся в лазарете команды.

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    • Состояние команды: «Штутгарт» к этой встрече подходит с 3-матчевой победной серией в рамках чемпионата стран. В этот период он одолел «Майнц» и «Фрайбург» по 3:1, а также разгромил крепкий «РБ Лейпциг» со счетом 5:2. Отметим, что перед этим «автозаводцы» проиграли две встречи подряд, уступив в гостях 0:1 «Бохуму» и 1:3 «Боруссии» М.

    Статистика для ставок

    • «Дармштадт» не смог забить в пяти из семи последних матчей в Бундеслиге

    • «Штутгарт» не смог отличиться только в одном поединке из семи прошедших во всех турнирах

    • Три из пяти последних очных игр этих клубов завершились вничью

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Штутгарта» — 1.52, победа «Дармштадта» — 6.73, ничья — 4.78.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.67 и 2.27 соответственно.

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    Прогноз: Вряд ли последняя команда чемпионата даже на своем поле что-то сможет противостоять против набравшего ход «Штутгарта». В общем, здесь рекомендуем ставить на викторию гостей с форой -1.

    Рекомендуемая ставка: победа «Штутгарта» с форой (-1) за 1.80.

    Прогноз: И также ставим еще на то, что «швабы», которые много забивают, смогут и в этой игре отметиться хотя бы парой результативных действий.

    Ставка: ИТ «Штутгарта» больше двух за 2.00.

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    «Дармштадт» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 17.02.2024. Прогнозы на футбол. «Штутгарт» одолеет аутсайдера
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