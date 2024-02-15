В рамках 1-го матча 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля пройдет матч «Бенфика» — «Тулуза». Начало — 23:00 (мск). «Бенфика» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Бенфика» не совсем удачно провела групповой этап Лиги чемпионов, заняв 3-е место с 4 очками в активе. Команда едва не вылетела из еврокубков, ведь у 4-й строчки было такое же количество очков.

Стоит отметить, что португальская команда далеко не лучшим образом действовала в обороне, пропустив за 6 встреч 11 голов — это худший результат в группе.

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Последние матчи: В прошедших поединках «Бенфика играет довольно результативно. В последнем туре чемпионата Португалии команда сыграла вничью с "Викторией Гимарайнш" (2:2), забив 2-й гол на 90-й минуте.

"Бенфика" не проигрывает уже 4 матча подряд. За это период команда трижды победила и однажды поделила очки. В этих матчах "Бенфика" только однажды сыграла на своем поле, победив "Жил Висенте" (3:0).

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К тому же, команде удалось забить 11 голов при 4-х пропущенных. Больше всего за последние 4 матча "Бенфика" забила "Эштреле" (4:1).

Не сыграют: Хуан Бернат (мышечная травма).

Состояние команды: "Бенфика" вполне может пошуметь в Лиге Европы, в этом сезоне команда выступает более менее стабильно. Команда идет на 1-м месте в чемпионате Португалии и борется за победу в Кубке страны.

В течении всего сезона "Бенфика" действует уверенно в атаке, забивая по 3 или 4 гола за игру. У команды также самая надежная оборона в чемпионате Португалии, но на групповой стадии ЛЧ сыграть надежно не получилось.

"Бенфика" уже встречалась с "Тулузой" еще в 2011-м году. В том матче португальцы минимально переиграли своего соперника (1:0).

"Тулуза"

Турнирное положение: "Тулуза" провела отличный групповой этап в Лиге Европы, заняв 2-е место с 11-ю очками в активе. Команда уступила лидерство "Ливерпулю", упустив лишь один балл.

За эти 6 матчей "Тулуза" забила 8 голов и 9 раз пропустила.

Последние матчи: Французская команда не лучшим образом выступает в Лиге 1 сезоне 2023/2024, борясь за выживание. В последних матчах результаты также не особо удачные.

В прошедшем туре Лиги 1 "Тулуза" проиграла на своем поле "Нанту" (1:2), забив единственный гол лишь на 90+5-й минуте. Матчем ранее команда одолела "Реймс" (3:2).

За последние 5 матчей во всех турнирах "Тулуза" трижды проиграла и 2 раза победила. За этот период команда вылетела из Кубка Франции на стадии 1/16 финала, проиграв "Руану".

Не сыграют: Закария Абухляль (травма колена), Дени Женро (грыжа) и Кевин Кебен (травма).

Состояние команды: "Тулуза", очевидно, проваливает нынешний сезон в Лиге 1, провалилась и в Кубке Франции, но все еще может спасти этот год отличными результатами в Лиге Европы.

По последним матчам видно, что у "Тулузы" есть больше проблемы, например, с игрой в обороне. За последние 5 матчей команда пропустила 9 голов.

В предстоящем матче "Тулуза" встретится с "Бенфикой", которая точно будет считаться фаворитом. Сможет ли команда удивить португальцев и сделать результат в 1-м матче? На чужом поле это будет гораздо сложнее.

Статистика для ставок

В 3-х из 5-и последних матчах на своем поле "Бенфика" забивала минимум 3 гола

За последние 3 матча на чужом поле "Тулуза" выиграла дважды

В последних 4-х матчах "Тулуза" пропускала не меньше 2-х голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: "Бенфика" — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.20, а победа гостей — в 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.15 соответственно.

Прогноз: В последнее время "Бенфика" дает создавать моменты у своих ворот. Можно предположить, что команда забьют друг другу минимум по одному голу.

Ставка: Обе забьют за 2.10.

Прогноз: "Бенфика" будет пытаться сделать результат с самого начала матча.

Ставка: Победа "Бенфики" в 1-м тайме за 1.78.