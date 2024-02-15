«Бенфика»
Турнирное положение: «Бенфика» не совсем удачно провела групповой этап Лиги чемпионов, заняв 3-е место с 4 очками в активе. Команда едва не вылетела из еврокубков, ведь у 4-й строчки было такое же количество очков.
Стоит отметить, что португальская команда далеко не лучшим образом действовала в обороне, пропустив за 6 встреч 11 голов — это худший результат в группе.
Коэффициенты матча Бенфика — Тулуза
Последние матчи: В прошедших поединках «Бенфика играет довольно результативно. В последнем туре чемпионата Португалии команда сыграла вничью с "Викторией Гимарайнш" (2:2), забив 2-й гол на 90-й минуте.
"Бенфика" не проигрывает уже 4 матча подряд. За это период команда трижды победила и однажды поделила очки. В этих матчах "Бенфика" только однажды сыграла на своем поле, победив "Жил Висенте" (3:0).
К тому же, команде удалось забить 11 голов при 4-х пропущенных. Больше всего за последние 4 матча "Бенфика" забила "Эштреле" (4:1).
Не сыграют: Хуан Бернат (мышечная травма).
Состояние команды: "Бенфика" вполне может пошуметь в Лиге Европы, в этом сезоне команда выступает более менее стабильно. Команда идет на 1-м месте в чемпионате Португалии и борется за победу в Кубке страны.
В течении всего сезона "Бенфика" действует уверенно в атаке, забивая по 3 или 4 гола за игру. У команды также самая надежная оборона в чемпионате Португалии, но на групповой стадии ЛЧ сыграть надежно не получилось.
"Бенфика" уже встречалась с "Тулузой" еще в 2011-м году. В том матче португальцы минимально переиграли своего соперника (1:0).
"Тулуза"
Турнирное положение: "Тулуза" провела отличный групповой этап в Лиге Европы, заняв 2-е место с 11-ю очками в активе. Команда уступила лидерство "Ливерпулю", упустив лишь один балл.
За эти 6 матчей "Тулуза" забила 8 голов и 9 раз пропустила.
Последние матчи: Французская команда не лучшим образом выступает в Лиге 1 сезоне 2023/2024, борясь за выживание. В последних матчах результаты также не особо удачные.
В прошедшем туре Лиги 1 "Тулуза" проиграла на своем поле "Нанту" (1:2), забив единственный гол лишь на 90+5-й минуте. Матчем ранее команда одолела "Реймс" (3:2).
За последние 5 матчей во всех турнирах "Тулуза" трижды проиграла и 2 раза победила. За этот период команда вылетела из Кубка Франции на стадии 1/16 финала, проиграв "Руану".
Не сыграют: Закария Абухляль (травма колена), Дени Женро (грыжа) и Кевин Кебен (травма).
Состояние команды: "Тулуза", очевидно, проваливает нынешний сезон в Лиге 1, провалилась и в Кубке Франции, но все еще может спасти этот год отличными результатами в Лиге Европы.
По последним матчам видно, что у "Тулузы" есть больше проблемы, например, с игрой в обороне. За последние 5 матчей команда пропустила 9 голов.
В предстоящем матче "Тулуза" встретится с "Бенфикой", которая точно будет считаться фаворитом. Сможет ли команда удивить португальцев и сделать результат в 1-м матче? На чужом поле это будет гораздо сложнее.
Статистика для ставок
- В 3-х из 5-и последних матчах на своем поле "Бенфика" забивала минимум 3 гола
- За последние 3 матча на чужом поле "Тулуза" выиграла дважды
- В последних 4-х матчах "Тулуза" пропускала не меньше 2-х голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: "Бенфика" — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.20, а победа гостей — в 9.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.15 соответственно.
Прогноз: В последнее время "Бенфика" дает создавать моменты у своих ворот. Можно предположить, что команда забьют друг другу минимум по одному голу.
Ставка: Обе забьют за 2.10.
Прогноз: "Бенфика" будет пытаться сделать результат с самого начала матча.
Ставка: Победа "Бенфики" в 1-м тайме за 1.78.