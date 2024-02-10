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    Голевой обмен после перерыва?!

    «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак». Ставка (к. 2.94) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 10 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак»
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    Александр Соболев
    В рамках международного товарищеского турнира 10 февраля пройдет матч «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак». Начало — 18:30 (мск). «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шабаб Аль-Ахли»

    Турнирное положение: Эта команда выступает в чемпионате ОАЭ. Причем там она находится на 3 месте в таблице, набрав 24 очка в 12 матчах.

    При этом отставание от лидера составляет 6 очков. Да и обороняется команда весьма успешно, пропустив всего 14 мячей в чемпионате.

    Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке «Шабаб Аль-Ахли» переиграл «Кайрат» (2:0). А вот «Ростову» команда уступила со счетом 1:3.

    Вообще, «Шабаб Аль-Ахли» не отличается высокой стабильностью результатов. Команда частенько чередует успешные поединки с бледными.

    Все прогнозы на футбол

    Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 11 мячей, пропустила 8. Чаще всего «Шабаб Аль-Ахли» праздновал успех в отрезках с 36 по 53 минуту —5 мячей. Пропускал — в отрезках 8-26 минуту — 3 гола.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Шабаб Аль-Ахли» явно настроен улучшить свои результаты в контрольных матчах.

    При этом предстоящая игра со «Спартаком» является отличной мотивацией для проверки себя на фоне сильного российского клуба.

    В зимнее трансферное окно команду пополнил хавбек Брено Лемос. Бразилец явно способен увеличить креатив в центре поля, к тому же обладает неплохо поставленным ударом.

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Спартак» — один за традиционных борцов за самые высокие места в РПЛ. Вот только нынче москвичи зимуют на 5 позиции, набрав всего 30 очков.

    Команда забила 27, а пропустила 24 мячей.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Спартака» две победы при двух поражениях.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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  • 07/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Спартак» пока не может зацепиться за чемпионскую гонку. Более того, «красно-белые» рады будут вообще финишировать в медальной зоне!

    В первой части сезоне Гильермо Абаскаль все искал оптимальные игровые схемы. Вот только справится ли испанец с дальнейшим давлениям на себя?!

    Команда способна прибавить. Тем более, по подбору игроков «Спартак» явно должен быть в тройке. Лидеры есть в каждой линии, вот только Георгий Джикия играет крайне мало.

    Игра команды очень сильно зависима от Квинси Промеса и Александра Соболева. Причем последний все никак не возьмет на себя роль полноценного бомбардира.

    Статистика для ставок

    • «Шабаб Аль-Ахли» в своем последнем официальном матче забил 6 мячей

    • «Спартак» на нынешних сборах пропускает не меньше 2 голов за матч

    • В матче с «Ростовом» «Спартак» пропустил 2 гола за 2 минуты

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.10, а победа соперника — в скромные 7.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.44 и 2.51.

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    Прогноз: Москвичи явно сильнее соперника, но в последних матчах имеют явные проблемы в обороне.

    «Шабаб Аль-Ахли» не будет лишь отсиживаться в тылах, так что наверняка прибавит в активности по ходу матча.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.94.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок не принес большого количества забитых мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.51

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    «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.94), статистика, коэффициенты матча 10.02.2024. Прогнозы на футбол. Голевой обмен после перерыва?!
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