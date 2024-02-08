Аргентина (до 23 лет) сыграет на своем поле с Парагваем (до 23 лет) в рамках финального этапа квалификации на Олимпийские игры. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 23:00 мск. Аргентина (до 23 лет) — Парагвай (до 23 лет): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аргентина (до 23 лет)

Эта команда является одним из фаворитов финального квартета. Аргентинцы сильны в любой возрастной категории.

С реализацией у команды дела обстоят неплохо. При этом состав аргентинцев начинен многообещающими игроками.

В своем предыдущем поединке Аргентина (до 23 лет) добыла один зачетный пункт. Ничья с венесуэльцами явно не обрадовала (2:2).

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Матчи с парагвайцами даются команде довольно сложно. Оба очных поединка завершились ничейным исходом.

В этой встрече Аргентина (до 23 лет) уж точно будет активно атаковать. Аргентинцам необходимо побеждать, иначе шансы попасть на Олимпийские игры сильно снизятся.

Парагвай (до 23 лет)

Парагвайцы в этой возрастной категории также сильны. Команда не боится авторитетов, что уже доказывала не раз.

Причем оборона команды выглядит весьма монолитно. Да и талантливых игроков в составе парагвайцев немало.

Свой последний поединок команда провела блестяще. Парагвай (до 23 лет) с минимальным счетом переиграл бразильских сверстников.

А вот до того команда уступила чилийцам (1:2). Зато с перуанцами и уругвайцами она справилась на ура — 1:0 и 4:3 соответственно.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Тем паче, соперник имеет кадровые проблемы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Аргентины (до 23 лет) предлагают — 2.13.

На викторию Парагвая (до 23 лет) дают — 3.40, ничья оценена — в 3.46.

Аргентинцы уже потеряли очки, и теперь явно мотивированы попасть в дуэт счастливчиков .

Наш прогноз — Победа Аргентины (до 23 лет). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.13.