Аргентина (до 23 лет)
Эта команда является одним из фаворитов финального квартета. Аргентинцы сильны в любой возрастной категории.
С реализацией у команды дела обстоят неплохо. При этом состав аргентинцев начинен многообещающими игроками.
В своем предыдущем поединке Аргентина (до 23 лет) добыла один зачетный пункт. Ничья с венесуэльцами явно не обрадовала (2:2).
Матчи с парагвайцами даются команде довольно сложно. Оба очных поединка завершились ничейным исходом.
В этой встрече Аргентина (до 23 лет) уж точно будет активно атаковать. Аргентинцам необходимо побеждать, иначе шансы попасть на Олимпийские игры сильно снизятся.
Парагвай (до 23 лет)
Парагвайцы в этой возрастной категории также сильны. Команда не боится авторитетов, что уже доказывала не раз.
Причем оборона команды выглядит весьма монолитно. Да и талантливых игроков в составе парагвайцев немало.
Свой последний поединок команда провела блестяще. Парагвай (до 23 лет) с минимальным счетом переиграл бразильских сверстников.
А вот до того команда уступила чилийцам (1:2). Зато с перуанцами и уругвайцами она справилась на ура — 1:0 и 4:3 соответственно.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Тем паче, соперник имеет кадровые проблемы.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Аргентины (до 23 лет) предлагают — 2.13.
На викторию Парагвая (до 23 лет) дают — 3.40, ничья оценена — в 3.46.
Аргентинцы уже потеряли очки, и теперь
Наш прогноз — Победа Аргентины (до 23 лет). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.13.