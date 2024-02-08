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    Молодым аргентинцам нужно побеждать!

    Аргентина (до 23 лет) — Парагвай (до 23 лет). Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Олимпийские игры, 8 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Аргентина (до 23 лет) — Парагвай (до 23 лет)
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    Клаудио Эчеверри
    Аргентина (до 23 лет) сыграет на своем поле с Парагваем (до 23 лет) в рамках финального этапа квалификации на Олимпийские игры. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 23:00 мск. Аргентина (до 23 лет) — Парагвай (до 23 лет): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Аргентина (до 23 лет)

    Эта команда является одним из фаворитов финального квартета. Аргентинцы сильны в любой возрастной категории.

    С реализацией у команды дела обстоят неплохо. При этом состав аргентинцев начинен многообещающими игроками.

    В своем предыдущем поединке Аргентина (до 23 лет) добыла один зачетный пункт. Ничья с венесуэльцами явно не обрадовала (2:2).

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    Матчи с парагвайцами даются команде довольно сложно. Оба очных поединка завершились ничейным исходом.

    В этой встрече Аргентина (до 23 лет) уж точно будет активно атаковать. Аргентинцам необходимо побеждать, иначе шансы попасть на Олимпийские игры сильно снизятся.

    Парагвай (до 23 лет)

    Парагвайцы в этой возрастной категории также сильны. Команда не боится авторитетов, что уже доказывала не раз.

    Причем оборона команды выглядит весьма монолитно. Да и талантливых игроков в составе парагвайцев немало.

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    • Свой последний поединок команда провела блестяще. Парагвай (до 23 лет) с минимальным счетом переиграл бразильских сверстников.

    А вот до того команда уступила чилийцам (1:2). Зато с перуанцами и уругвайцами она справилась на ура — 1:0 и 4:3 соответственно.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Тем паче, соперник имеет кадровые проблемы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Аргентины (до 23 лет) предлагают — 2.13.

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    На викторию Парагвая (до 23 лет) дают — 3.40, ничья оценена — в 3.46.

    Аргентинцы уже потеряли очки, и теперь явно мотивированы попасть в дуэт счастливчиков.

    Наш прогноз — Победа Аргентины (до 23 лет). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.13.

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    Аргентина (до 23 лет) — Парагвай (до 23 лет): прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 08.02.2024. Прогнозы на футбол. Молодым аргентинцам нужно побеждать!
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