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    Команда Карпина подпишет мировую со «Спартаком»

    «Спартак» — «Ростов». Ставка (к. 3.66) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Ростов»
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    Валерий Карпин
    «Спартак» сыграет на своем поле с «Ростовом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 19:30 мск. «Спартак» — «Ростов»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Спартак»

    Москвичи позднее всех приступили к предсезонной подготовке. Команда Гильермо Абаскаля только входит в игровой ритм.

    Спартаковцы явно намереваются побороться за самые высокие места. Да и состав по именам у «красно-белых» вполне подобающий.

    Свой предыдущий поединок команда провела успешно. В контрольной встрече «Спартак» переиграл земляков из «Торпедо» (3:2).

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    Причем пока спартаковцы играют в закрытом режиме. Так что предугадать состав команды — задача крайне непростая.

    Наверняка в этом поединке «Спартак» снова будет активно атаковать. Москвичи явно настроены поднатореть в плане реализации.

    «Ростов»

    Эта команда также весьма неплохо смотрится на сборах. В трех контрольных поединках ростовчане выиграли дважды при одной коллизии.

    Причем игроки «Ростов» в этих матчах забили 8 мячей. Вот только поражение от «Родины» (1:2) выглядит не совсем логичным…

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    • В своем последнем поединке «Ростов» добыл яркую победу. Подопечные Валерия Карпина раскатали «Шабаб Аль-Ахли» (3:1)

    Да и с самаркандским «Динамо» команда справилась на отлично — 4:1. Отрадно, что начал забивать Николай Комличенко.

    Номинальные гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Да и вообще, Карпин против «Спартака» — это всегда зрелищно!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Спартака» предлагают — 2.29.

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    На викторию «Ростова» дают — 2.92, ничья оценена — в 3.66.

    Спартаковцы только начали игровой цикл, тогда как ростовчане постепенно набирают обороты.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.66. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.81.

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    «Спартак» — «Ростов»: прогноз, ставка (3.66), статистика, коэффициенты матча 07.02.2024. Прогнозы на футбол. Команда Карпина подпишет мировую со «Спартаком»
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