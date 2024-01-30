«Лутон Таун» — «Брайтон». Матч пройдет в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги 30 января, начало — 22:45 (мск) «Лутон Таун» — «Брайтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лутон Таун»

После 20 матчей подопечные Роба Эдвардса располагаются на 18-м месте в зоне вылета с 16 очками. В последнем туре они сыграли на выезде вничью со своим главным конкурентом «Бернли» (1:1), который также поднялся в этом сезоне из Чемпионшипа.

До конца основного времени соперник выигрывал со счетом 1:0, но уже в компенсированное время «Лутону» удалось уйти от поражения.

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Героем встречи стал опытный нападающий Карлтон Моррис, нанесший удар головой. Для него этот мяч стал четвертым в АПЛ в этом сезоне. Голевую передачу ему отдал Алфи Даути.

Календарь и таблица АПЛ

Возможно, это сейчас лучший футболист «Лутона». Большинство атак команды развиваются через левый фланг, где он играет. У Даути отличные резаные кроссы и скорость, ассист в игре с «Бернли» стал для него уже пятым в АПЛ в этом сезоне.

«Брайтон»

После 21-го тура «чайки» располагаются на высоком для себя 7-м месте в турнирной таблице. Но в последнее время игра команды Роберто Де Дзерби несколько потускнела с точки зрения атакующих действий.

В последней игре «Брайтон» завершил игру с «Вулверхэмптоном» с не характерным для себя счетом 0:0. До этого также была ничья с «Вест Хэмом» с аналогичным результатом.

Чтобы «Брайтон» две игры подряд не только не забивал, но еще и не пропускал, такого при Де Дзерби точно никогда не было. Но сказывается большее количество травмированных футболистов.

Также часть игроков отправилась на Кубок Азии и Кубок Африки. Несмотря на довольно длинную скамейку запасных у «Брайтона», все эти потери очень сильно сказываются и на лавке постоянно теперь сидят дублеры, которые не способны усилить игру со скамейки.

Прогноз и ставка

В этой игре букмекеры на победу «Лутона» дают 4,80, на «Брайтон» — 1,69, а на ничью — 4,40.

В текущей форме это сейчас команды примерно одного уровня. «Лутон» освоился в АПЛ и с каждым туром чувствует себя все увереннее, тогда как «Брайтон» далек от лучших кондиций.

Неплохим вариантом для прогноза и ставки станет победа «Лутона» с форой плюс 1 за 1,76.

Любители рискнуть могут взять ставку на победу «Лутона» с форой 0 за 3,70.