ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиСела батарейка. Отставка Хави из «Барселоны» назревала уже давно «Динамо» Москва«Ак Барс» и ЦСКА уже не в топе. Кто выиграет Кубок Гагарина? Карим БенземаНа флажке. 10 игроков, которым нужно сменить клуб до конца января
  • 09:42
    • НХЛ. Чинахов отметился дублем в игре с «Сиэтлом», «Сент-Луис» взял верх над «Лос-Анджелесом»
  • 02:18
    • Сборная ДР Конго по пенальти выбила Египет в 1/8 финала Кубка Африки
  • 00:59
    • «Атлетико» уверенно победил «Валенсию»
  • 00:45
    • Гол Лаутаро Мартинеса принес победу «Интеру» над «Фиорентиной»
  • 00:39
    • «ПСЖ» упустил победу в матче с «Брестом»
  • 22:07
    • Таджикистан по пенальти обыграл ОАЭ и впервые в своей истории будет играть в четвертьфинале Кубка Азии
    Все новости спорта

    «Лутон» потрепет нервы «Брайтону»

    «Лутон Таун» — «Брайтон». Ставка (к. 1,76) и прогноз на чемпионат Англии 30 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Лутон Таун Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Брайтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алфи Даути
    «Лутон Таун» — «Брайтон». Матч пройдет в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги 30 января, начало — 22:45 (мск) «Лутон Таун» — «Брайтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Января 2024 года
    Лутон Таун
  • Лутон
    •  Лутон Таун 22:45 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •

    «Лутон Таун»

    После 20 матчей подопечные Роба Эдвардса располагаются на 18-м месте в зоне вылета с 16 очками. В последнем туре они сыграли на выезде вничью со своим главным конкурентом «Бернли» (1:1), который также поднялся в этом сезоне из Чемпионшипа.

    До конца основного времени соперник выигрывал со счетом 1:0, но уже в компенсированное время «Лутону» удалось уйти от поражения.

    Коэффициенты матча Лутон Таун — Брайтон энд Хоув Альбион

    1X2Новым игрокам
  • 4.704.301.70Бонус$9500
    •

    Героем встречи стал опытный нападающий Карлтон Моррис, нанесший удар головой. Для него этот мяч стал четвертым в АПЛ в этом сезоне. Голевую передачу ему отдал Алфи Даути.

    Календарь и таблица АПЛ

    Возможно, это сейчас лучший футболист «Лутона». Большинство атак команды развиваются через левый фланг, где он играет. У Даути отличные резаные кроссы и скорость, ассист в игре с «Бернли» стал для него уже пятым в АПЛ в этом сезоне.

    «Брайтон»

    После 21-го тура «чайки» располагаются на высоком для себя 7-м месте в турнирной таблице. Но в последнее время игра команды Роберто Де Дзерби несколько потускнела с точки зрения атакующих действий.

    В последней игре «Брайтон» завершил игру с «Вулверхэмптоном» с не характерным для себя счетом 0:0. До этого также была ничья с «Вест Хэмом» с аналогичным результатом.

  • Клопп покинет «Ливерпуль»: шесть ключевых вопросов о будущем клуба и тренера
  • Немецкий специалист шокировал всех, объявив, что покинет мерсисайдцев летом
  • 26/01/2024

    • Чтобы «Брайтон» две игры подряд не только не забивал, но еще и не пропускал, такого при Де Дзерби точно никогда не было. Но сказывается большее количество травмированных футболистов.

    Также часть игроков отправилась на Кубок Азии и Кубок Африки. Несмотря на довольно длинную скамейку запасных у «Брайтона», все эти потери очень сильно сказываются и на лавке постоянно теперь сидят дублеры, которые не способны усилить игру со скамейки.

    Прогноз и ставка

    В этой игре букмекеры на победу «Лутона» дают 4,80, на «Брайтон» — 1,69, а на ничью — 4,40.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В текущей форме это сейчас команды примерно одного уровня. «Лутон» освоился в АПЛ и с каждым туром чувствует себя все увереннее, тогда как «Брайтон» далек от лучших кондиций.

    Неплохим вариантом для прогноза и ставки станет победа «Лутона» с форой плюс 1 за 1,76.

    Любители рискнуть могут взять ставку на победу «Лутона» с форой 0 за 3,70.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Ирак — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Самсунспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Катар — Палестина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Касымпаша
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Галатасарай — Газиантеп
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кабо-Верде — Мавритания
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Эштрела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Блэкберн — Рексхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Вальядолид — Расинг Сантандер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Салернитана — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лутон Таун» — «Брайтон»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 30.01.2024. Прогнозы на футбол. «Лутон» потрепет нервы «Брайтону»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры