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    У «Борнмута» не возникнет проблем с представителем Чемпионшипа

    «Борнмут» — «Суонси». Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 25 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Суонси»
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    Андони Ираола
    25 января 2024 года в 4-м раунде Кубка Англии сыграют «Борнмут» и «Суонси». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Борнмут» — «Суонси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 25 Января 2024 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 22:45 Суонси Суонси
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    «Борнмут»

    «Борнмут» готовится к матчу не в лучшем настроении. Ранее клуб потерпел фиаско в поединке АПЛ с «Ливерпулем». «Борнмут» в родных стенах уступил со счетом 0:4.

    Теперь «Борнмут» проведет еще одну домашнюю игру. Пока команда успешно выступает в Кубке Англии. До этого «Борнмут» в гостях взял верх над «Куинз Парк Рейнджерс» (3:2).

    Коэффициенты матча Борнмут — Суонси

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  • 1.305.8010.50Бонус$9500
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    В чемпионате Англии «Борнмут» находится в нижней части таблицы. Сейчас клуб идет 12-м в таблице. Набрано 25 очков в 20 встречах.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Борнмут» в последних пяти домашних матчах одержал две победы, потерпел два поражения и один раз сыграл вничью. В предстоящей встрече у хозяев высокие шансы на выигрыш. Главное — избежать недооценки соперника.

    «Суонси»

    «Суонси» в 2024 году проиграл только один матч. 20 января валлийский клуб дома уступил «Саутгемптону» со счетом 1:3.

    Сейчас «Суонси» находится на 16-м месте в таблице Чемпионшипа. В 28 матчах набрано 33 очка.

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    • Последнюю встречу в Кубке Англии «Суонси» провел 6 января. Команде противостоял представитель 2-й лиги «Моркам». Сенсации не случилось. Валлийский клуб победил дома со счетом 2:0.

    «Суонси» не побеждает в гостях с 9 декабря. Безвыигрышная серия команды составляет четыре встречи.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение «Борнмуту». На его победу можно поставить за 1.31.

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    Выигрыш «Суонси» идет с коэффициентом 9.96. Ничья оценена — в 5.83.

    Можно сделать ставку на победу «Борнмута» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.84.

    Еще один наш прогноз — будет забито минимум три гола за 1.83.

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    «Борнмут» — «Суонси»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 25.01.2024. Прогнозы на футбол. У «Борнмута» не возникнет проблем с представителем Чемпионшипа
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