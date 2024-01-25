25 января 2024 года в 4-м раунде Кубка Англии сыграют «Борнмут» и «Суонси». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Борнмут» — «Суонси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Борнмут»

«Борнмут» готовится к матчу не в лучшем настроении. Ранее клуб потерпел фиаско в поединке АПЛ с «Ливерпулем». «Борнмут» в родных стенах уступил со счетом 0:4.

Теперь «Борнмут» проведет еще одну домашнюю игру. Пока команда успешно выступает в Кубке Англии. До этого «Борнмут» в гостях взял верх над «Куинз Парк Рейнджерс» (3:2).

Коэффициенты матча Борнмут — Суонси 1X2Новым игрокам 1.305.8010.50Бонус$9500

В чемпионате Англии «Борнмут» находится в нижней части таблицы. Сейчас клуб идет 12-м в таблице. Набрано 25 очков в 20 встречах.

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«Борнмут» в последних пяти домашних матчах одержал две победы, потерпел два поражения и один раз сыграл вничью. В предстоящей встрече у хозяев высокие шансы на выигрыш. Главное — избежать недооценки соперника.

«Суонси»

«Суонси» в 2024 году проиграл только один матч. 20 января валлийский клуб дома уступил «Саутгемптону» со счетом 1:3.

Сейчас «Суонси» находится на 16-м месте в таблице Чемпионшипа. В 28 матчах набрано 33 очка.

Последнюю встречу в Кубке Англии «Суонси» провел 6 января. Команде противостоял представитель 2-й лиги «Моркам». Сенсации не случилось. Валлийский клуб победил дома со счетом 2:0.

«Суонси» не побеждает в гостях с 9 декабря. Безвыигрышная серия команды составляет четыре встречи.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры отдают предпочтение «Борнмуту». На его победу можно поставить за 1.31.

Выигрыш «Суонси» идет с коэффициентом 9.96. Ничья оценена — в 5.83.

Можно сделать ставку на победу «Борнмута» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.84.

Еще один наш прогноз — будет забито минимум три гола за 1.83.